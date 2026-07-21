Erről eddig nem esett szó: vagyonnyilatkozat is kell az iskolakezdési támogatáshoz – nekiestek a tiszásoknak

Mint arról beszámoltunk, egyhangúlag elfogadta a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatás bevezetésével összefüggő törvények módosítását kedden az Országgyűlés. A juttatást két részletben fizetik: 50 ezer forintot készpénzben augusztus 24-ig, a másik 50 ezer forintot pedig utalványban novemberig.

Hiába kürtölik azonban világgá a tiszás képviselők a közösségi oldalaikon a hírt, a kommentelők nekiestek Magyar Péteréknek és a kormánypárti politikusoknak, egyre többen kifogásolják, hogy mást mondott a kampányban a juttatás bevezetéséről a Tisza.

Összeállításában a Magyar Nemzet rámutat, a fideszes Hegedűs Barbara a közösségi oldalán közölte, hogy bár a pártja is megszavazta a támogatást, az több ponton is ellentmondásos – a megszavazott javaslat ugyanis olyan családokat zárhat ki a támogatottak köréből, akik valóban rászorulnának a segítségre.