Erről eddig nem esett szó: vagyonnyilatkozat is kell az iskolakezdési támogatáshoz – nekiestek a tiszásoknak

Így fizetnek: megvannak az iskolakezdési támogatás részletei
Egyhangúlag elfogadta a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatás bevezetésével összefüggő törvények módosítását kedden az Országgyűlés.
A határt nagyon alacsonyan húzták meg: ahol mind a két szülő minimálbért keres, a család már nem jogosult a támogatásra.
Mint arról beszámoltunk, egyhangúlag elfogadta a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatás bevezetésével összefüggő törvények módosítását kedden az Országgyűlés. A juttatást két részletben fizetik: 50 ezer forintot készpénzben augusztus 24-ig, a másik 50 ezer forintot pedig utalványban novemberig.
Hiába kürtölik azonban világgá a tiszás képviselők a közösségi oldalaikon a hírt, a kommentelők nekiestek Magyar Péteréknek és a kormánypárti politikusoknak, egyre többen kifogásolják, hogy mást mondott a kampányban a juttatás bevezetéséről a Tisza.
Összeállításában a Magyar Nemzet rámutat, a fideszes Hegedűs Barbara a közösségi oldalán közölte, hogy bár a pártja is megszavazta a támogatást, az több ponton is ellentmondásos – a megszavazott javaslat ugyanis olyan családokat zárhat ki a támogatottak köréből, akik valóban rászorulnának a segítségre.
Amiről eddig nem igazán esett szó, de vagyonnyilatkozatot is le kell adni az iskolakezdési támogatás igényléséhez, és az egy személyre számolt jövedelem fogja meghatározni, hogy jár-e a támogatás!
Ezt a határt olyan alacsonyan húzták meg, 64, illetve 67 ezer forinton, hogy gyakorlatilag ahol mind a két szülő minimálbért keres, azok a családok már nem jogosultak rá.
Nem véletlen, hogy csalódott tiszások lepték el a kommentszekciókat, nagyon sokan írják, hogy nem erről volt szó, a Tisza egyértelműen hazudott:
„Nagy hűhó volt a semmiért”
„Ezek a döntések nem segítségek, ezek csak mézes madzag húzások! Ördögi ígérgetések! Megint egy átgondolatlan támogatás! Kiket támogat? Kik a jogosultak?
Apuka keres 300 ezret, anyuka gyeden van. 28000 ft. 2 gyerek. Nem jogosultak! Köszönjük szépen!
Megint kik jártak jól? Miért nem egyenlő minden gyermek? Miért vannak kivételek?”
„A Tisza mindent megígért és semmit sem ad!”
Sokan kiemelik, ez a támogatás a feltételek miatt csak azoknak jár, akik nem dolgoznak – ez pedig a 2010 előtti időket idézi vissza, amikor a szegényebb rétegeknek munka helyett inkább segélyt adott az állam...
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Egyhangúlag elfogadta a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatás bevezetésével összefüggő törvények módosítását kedden az Országgyűlés.
Fotó: MTI/Hegedüs Róbert