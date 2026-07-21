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iskola iskolakezdési támogatás iskolakezdés

Erről eddig nem esett szó: vagyonnyilatkozat is kell az iskolakezdési támogatáshoz – nekiestek a tiszásoknak

2026. július 21. 21:35

A határt nagyon alacsonyan húzták meg: ahol mind a két szülő minimálbért keres, a család már nem jogosult a támogatásra.

2026. július 21. 21:35
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Mint arról beszámoltunk, egyhangúlag elfogadta a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatás bevezetésével összefüggő törvények módosítását kedden az Országgyűlés. A juttatást két részletben fizetik: 50 ezer forintot készpénzben augusztus 24-ig, a másik 50 ezer forintot pedig utalványban novemberig.

Hiába kürtölik azonban világgá a tiszás képviselők a közösségi oldalaikon a hírt, a kommentelők nekiestek Magyar Péteréknek és a kormánypárti politikusoknak, egyre többen kifogásolják, hogy mást mondott a kampányban a juttatás bevezetéséről a Tisza.

Összeállításában a Magyar Nemzet rámutat, a fideszes Hegedűs Barbara a közösségi oldalán közölte, hogy bár a pártja is megszavazta a támogatást, az több ponton is ellentmondásos – a megszavazott javaslat ugyanis olyan családokat zárhat ki a támogatottak köréből, akik valóban rászorulnának a segítségre.

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Amiről eddig nem igazán esett szó, de vagyonnyilatkozatot is le kell adni az iskolakezdési támogatás igényléséhez, és az egy személyre számolt jövedelem fogja meghatározni, hogy jár-e a támogatás!

Ezt a határt olyan alacsonyan húzták meg, 64, illetve 67 ezer forinton, hogy gyakorlatilag ahol mind a két szülő minimálbért keres, azok a családok már nem jogosultak rá.

Nem véletlen, hogy csalódott tiszások lepték el a kommentszekciókat, nagyon sokan írják, hogy nem erről volt szó, a Tisza egyértelműen hazudott:

„Nagy hűhó volt a semmiért”

„Ezek a döntések nem segítségek, ezek csak mézes madzag húzások! Ördögi ígérgetések! Megint egy átgondolatlan támogatás! Kiket támogat? Kik a jogosultak?

Apuka keres 300 ezret, anyuka gyeden van. 28000 ft. 2 gyerek. Nem jogosultak! Köszönjük szépen!

Megint kik jártak jól? Miért nem egyenlő minden gyermek? Miért vannak kivételek?”

„A Tisza mindent megígért és semmit sem ad!”

Sokan kiemelik, ez a támogatás a feltételek miatt csak azoknak jár, akik nem dolgoznak – ez pedig a 2010 előtti időket idézi vissza, amikor a szegényebb rétegeknek munka helyett inkább segélyt adott az állam...

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Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

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Összesen 44 komment

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kisskiss-7
2026. július 21. 22:22
🍓 H​e​l​​y​​​i​​​ ​​​c​​​s​​​a​​j​​ok ​​​szexre ​​m​á​​​r​​​a​​:​​​ 👉 𝗡​𝗨​𝟒​.​𝗧​​​𝗢​​𝗣
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0
0
Kanmacska
2026. július 21. 22:21
Nesztek, tiszások! Árad.
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2
0
pollip
2026. július 21. 22:21
100000 Ft támogatáshoz vagyonnyilatkozat? Nem kereseti igazolás?
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1
0
mnmn
2026. július 21. 22:20
mandoppi25 2026. július 21. 22:08 "Az a baj, hogy végre olyanok kapnak támogatást, akik tényleg rászorulnak? Mi volt a babaváróval és egyéb támogatásokkal? Milliomosok, milliárdosok vették fel, mindenki felvette, aztan vettek belőle trendi telefont, kocsit, állampapírt, stb., a többiek pedig fizettték ennek költségeit." Most viszont sokkal jobb lesz, mert az első részlet ami kp. az a narkóneppereknek talált pénz lesz, ők majd vehetnek rajta trendi telefont, kocsit, stb. A második rész utalvány formájában érkezik amit az uzsorások talán negyed áron beszámítanak, feltéve ha nem lesz túlkínálat, mert akkor még annyit sem fog érni. A többiek pedig ahogy mondod jobbágy, fizetik ennek a költségeit.
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