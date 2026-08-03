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olaszország iskola franciaország euronews nyári szünet hőmérséklet európai bizottság

Euronews: Átírhatja a nyári szüneteket a hőség

2026. augusztus 03. 10:01

Az UNICEF szerint 2024-ben több mint 900 ezer európai diák oktatását zavarták meg a hőhullámok.

2026. augusztus 03. 10:01
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Az Európai Bizottság által finanszírozott Eurydice oktatási információs hálózat adatai szerint az iskolai nyári szünetek hossza jelentősen eltér Európában. Olaszországban, Máltán, Lettországban és Cipruson a leghosszabb a nyári szünet az EU-ban: az olasz diákok 14 hét, míg a máltai, lett és ciprusi gyermekek 13 hét szabadságot kapnak – írja az Euronews.

Ezzel szemben Dániában, Hollandiában és Németországban a legrövidebb a szünet a blokkon belül, a tanulók mindössze hat hetet pihenhetnek nyáron.

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A hőhullámok gyakoribbá válásával azonban az olyan országok, mint Franciaország, Spanyolország és Olaszország, keresik a módját annak, hogyan alkalmazkodhatnának az iskolák a szélsőséges időjárási eseményekhez. Egyes javaslatok szerint a tanítási órákat korábban be kellene fejezni, a nyári szünet hosszát pedig meg kellene nyújtani.

Milyen hatással vannak a hőhullámok az oktatásra?

Az UNICEF szerint 2024-ben több mint 900 ezer európai diák oktatását zavarták meg a hőhullámok.

Az Európai Éghajlati és Egészségügyi Obszervatórium (ECHO) szerint jelenleg már mintegy 16 650 európai iskolában fordulnak elő olyan napok a tanév során, amikor a maximális hőmérséklet meghaladja a 30°C-ot.

A prognózisok szerint egy erőteljes felmelegedési forgatókönyv esetén 2050-re körülbelül 34 400 iskola fog legalább egy olyan napot tapasztalni a tanév folyamán, amikor a hőmérséklet 30°C fölé emelkedik.

Hogyan reagálnak az európai iskolák?

Idén az olyan országok iskolái, mint Franciaország és Belgium, a hőhullámok miatt már a tervezettnél korábban leállították a tanítást, vagy teljesen bezártak.

Azonban nem ez volt az egyetlen megoldás. Belgiumban például a szakszervezetek arra szólították fel az iskolákat, hogy minden tantermet szereljenek fel hőmérővel, és függesszék fel az oktatást, amint a hőmérséklet meghaladja a törvényes határértékeket.

Spanyolországban egyes iskolák eltérő időbeosztással kísérleteztek: a tanítási órák a megszokott 8:30 helyett reggel 8-kor kezdődtek, és délután 16:30 helyett már 15:00-kor véget értek.

A radikálisabb javaslatok az iskolai nyári szünet meghosszabbítását szorgalmazzák – írja az Euronews.

A kritikusok szerint viszont ez a megoldás nehézségeket okozhat a szülők munkavégzésében, valamint a hátrányosabb társadalmi-gazdasági helyzetű családok számára.

Fotó: MTI/Mohai Balázs

 

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Összesen 4 komment

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Sorrend:
Kanmacska
2026. augusztus 03. 11:31
Nálunk, Magyarországon pedig pár éve lerövídítették a nyári szünetet, mondván, majd a tanév közbeni szünetek hosszabbak lesznek. Nem lettek, de a gyerekekek június 20-ig szenvednek a 38 fokos melegben. Régen már júni 8-án vége volt a sulinak. Értem én, hogy a szülők nem tudják hová tenni a gyrekeket, mert nagymamáék is dologoznak még, vagy máshol laknak, éppen ezért kellene olyan napközis táborokat szervezni, ahol a gyereknek csak az étkezését kell kifizetni, a többit az állam finanszírozza. Az iskola víz- áram fogyasztását pl. és a pedagógusok bérét, hiszen a szabadságukból vennének el egy hetet, vagy kettőt. Ezt ki kellene fizetni nekik, méghozzá rendesen, különben senki nem vállalná.
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Reszelő Aladár
2026. augusztus 03. 11:17
Tehát akkor ott sem klimatizáláltak az osztálytermek. De attól még ott rendben van az oktatás. De jó hír, hogy mióta dr Bütyök van hatalmon, azóta már minden rendben van.
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Agricola
2026. augusztus 03. 10:08
"Euronews: Átírhatja a nyári szüneteket a hőség" Átírhatná, ha a hőség tudna írni!
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zakar zoltán béla
2026. augusztus 03. 10:08
stb
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