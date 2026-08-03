Euronews: Átírhatja a nyári szüneteket a hőség

Az Európai Bizottság által finanszírozott Eurydice oktatási információs hálózat adatai szerint az iskolai nyári szünetek hossza jelentősen eltér Európában. Olaszországban, Máltán, Lettországban és Cipruson a leghosszabb a nyári szünet az EU-ban: az olasz diákok 14 hét, míg a máltai, lett és ciprusi gyermekek 13 hét szabadságot kapnak – írja az Euronews.

Ezzel szemben Dániában, Hollandiában és Németországban a legrövidebb a szünet a blokkon belül, a tanulók mindössze hat hetet pihenhetnek nyáron.