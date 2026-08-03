Euronews: Átírhatja a nyári szüneteket a hőség

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Az UNICEF szerint 2024-ben több mint 900 ezer európai diák oktatását zavarták meg a hőhullámok.
Az Európai Bizottság által finanszírozott Eurydice oktatási információs hálózat adatai szerint az iskolai nyári szünetek hossza jelentősen eltér Európában. Olaszországban, Máltán, Lettországban és Cipruson a leghosszabb a nyári szünet az EU-ban: az olasz diákok 14 hét, míg a máltai, lett és ciprusi gyermekek 13 hét szabadságot kapnak – írja az Euronews.
Ezzel szemben Dániában, Hollandiában és Németországban a legrövidebb a szünet a blokkon belül, a tanulók mindössze hat hetet pihenhetnek nyáron.
A hőhullámok gyakoribbá válásával azonban az olyan országok, mint Franciaország, Spanyolország és Olaszország, keresik a módját annak, hogyan alkalmazkodhatnának az iskolák a szélsőséges időjárási eseményekhez. Egyes javaslatok szerint a tanítási órákat korábban be kellene fejezni, a nyári szünet hosszát pedig meg kellene nyújtani.
Az UNICEF szerint 2024-ben több mint 900 ezer európai diák oktatását zavarták meg a hőhullámok.
Az Európai Éghajlati és Egészségügyi Obszervatórium (ECHO) szerint jelenleg már mintegy 16 650 európai iskolában fordulnak elő olyan napok a tanév során, amikor a maximális hőmérséklet meghaladja a 30°C-ot.
A prognózisok szerint egy erőteljes felmelegedési forgatókönyv esetén 2050-re körülbelül 34 400 iskola fog legalább egy olyan napot tapasztalni a tanév folyamán, amikor a hőmérséklet 30°C fölé emelkedik.
Idén az olyan országok iskolái, mint Franciaország és Belgium, a hőhullámok miatt már a tervezettnél korábban leállították a tanítást, vagy teljesen bezártak.
Azonban nem ez volt az egyetlen megoldás. Belgiumban például a szakszervezetek arra szólították fel az iskolákat, hogy minden tantermet szereljenek fel hőmérővel, és függesszék fel az oktatást, amint a hőmérséklet meghaladja a törvényes határértékeket.
Spanyolországban egyes iskolák eltérő időbeosztással kísérleteztek: a tanítási órák a megszokott 8:30 helyett reggel 8-kor kezdődtek, és délután 16:30 helyett már 15:00-kor véget értek.
A radikálisabb javaslatok az iskolai nyári szünet meghosszabbítását szorgalmazzák – írja az Euronews.
A kritikusok szerint viszont ez a megoldás nehézségeket okozhat a szülők munkavégzésében, valamint a hátrányosabb társadalmi-gazdasági helyzetű családok számára.
Fotó: MTI/Mohai Balázs