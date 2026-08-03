Ft
Ft
40°C
24°C
Ft
Ft
40°C
24°C
08. 03.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
08. 03.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
tom holland odüsszeia christopher nolan pókember hollywood

Történelmi siker Hollywoodban: Christopher Nolan Odüsszeiája és az új Pókember minden idők legnagyobb mozihétvégéjét hozták

2026. augusztus 03. 10:33

Soha nem volt még ennyire sikeres hétvégéje az amerikai mozipiacnak.

2026. augusztus 03. 10:33
null

Történelmi csúcsot döntött az amerikai mozipiac: a hétvégi jegybevételek elérték a rekordot jelentő 430 millió dollárt – írta a Variety filmes szaklap. A kiemelkedő eredményhez elsősorban a mozikba frissen berobbant új Pókember-film, valamint Christopher Nolan harmadik hete műsoron lévő görög eposza, az Odüsszeia járult hozzá.

Ezt is ajánljuk a témában

A 430 millió dolláros összesített hétvégi bevétel felülmúlta a korábbi, 402 millió dolláros rekordot, amelyet 2019-ben, a Bosszúállók: Végjáték bemutatásakor állítottak fel. Paul Dergarabedian, a Rentrak piaci elemzője szerint a mozipiac történetében ez mindössze a második alkalom, hogy egyetlen hétvége bevétele meghaladta a 400 millió dollárt. Ezzel egy olyan határt sikerült átlépni, amely korábban szinte elérhetetlennek tűnt. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

A siker különösen emlékezetes lehet a közelmúltban összeházasodott Tom Holland és Zendaya számára, akik a két vezető produkció főszereplői.

A hétvége egyértelmű győztese a Pókember: Vadonatúj nap lett, amely elképesztő, 355 millió dolláros bevétellel nyitott az Egyesült Államokban. Ez minden idők második legnagyobb amerikai nyitóhétvégéje, a filmtörténetben pedig mindössze a második alkalom, hogy egy produkció egyetlen hétvége alatt átlépte a 300 millió dolláros küszöböt. A film már a premier előtti vetítésekkel rekordot döntött, amelyek 72 millió dollárt hoztak, a bemutató napján pedig 168 millió dolláros bevételt termelt. Egyes elemzők szerint a hétfőn közzétett végleges adatok alapján az sem kizárt, hogy a film megdönti a Bosszúállók: Végjáték 357 millió dolláros történelmi rekordját.

Ezt is ajánljuk a témában

A hatalmas érdeklődés nem volt meglepő, hiszen a film a 2021-ben világszerte 1,9 milliárd dolláros bevételt elérő Pókember: Nincs hazaút közvetlen folytatása. Az előző rész drámai befejezése óta a rajongók csaknem öt éven át vártak a történet folytatására. Az első visszajelzések szerint a film beváltotta a hozzá fűzött reményeket: a kritikusok és a nézők egyaránt lelkesen fogadták. A Rotten Tomatoes oldalán 90 százalékos értékelést ért el, a közönség elégedettségét mérő CinemaScore felmérésén pedig a lehető legjobb, „A” osztályzatot kapta.

A hétvégi rekordhoz azonban önmagában még a hálószövő szuperhős sikere sem lett volna elegendő. Christopher Nolan görög eposza, a harmadik hétvégéjét teljesítő Odüsszeia továbbra is rendkívüli erőt mutatott: a Pókember-láz ellenére újabb 51 millió dollárt gyűjtött az amerikai mozikban. 

A Homérosz csaknem háromezer éves eposzát feldolgozó monumentális alkotás világszerte már 911 millió dolláros bevételnél jár, és várhatóan napokon belül átlépi az egymilliárd dolláros álomhatárt.

Ezzel a teljesítménnyel az Odüsszeia hamarosan maga mögé utasíthatja a Sötét Lovag-trilógia részeit, és Christopher Nolan pályafutásának legnagyobb bevételt elérő rendezésévé válhat. David A. Gross iparági elemző szerint a klasszikus szuperhősfilm és a nagyszabású, eredeti történelmi eposz együttes sikere olyan különleges kulturális eseménnyé tette ezt a hétvégét, amely hosszabb távon is hatással lehet a mozipiac alakulására.

Nyitókép: IGN

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
frankie-bunn
2026. augusztus 03. 12:42
Most komolyan, ki nézi meg ezeket a szarokat ? Gondolojm Majak koncertre is lementek.... (zárójel, ja az itt van, a nemzet villanyszerelőjének egyetlen számát sem ismerem )
Válasz erre
0
0
Hohokam
2026. augusztus 03. 11:43
Adódik az ötlet - a legeslegújabb DEI: Diversity, Equity, and Inclusion/woke indoktrináció jegyében a küklopsszal szerzett szexuális élményeket feldolgozni akaró Odüsszeusz pókemberként szivárványszínű nyilacskákkal lövöldözi a kérőket, akik megígérik, hogy ezentúl egymást akarják megdugni, Pénelopét meg összehozzák Pallasz Athénével, aki egy olyan sánta eszkimóként jelenik meg, akinek fél lábát elvitte az orka, az orra meg lefagyott. Tutisiker, Homérosz kapja be, a görögöknek kuss.
Válasz erre
0
0
templar62
2026. augusztus 03. 10:56
Egy se sárga .
Válasz erre
0
0
templar62
2026. augusztus 03. 10:53
A Pókember még fehér ?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!