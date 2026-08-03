Történelmi siker Hollywoodban: Christopher Nolan Odüsszeiája és az új Pókember minden idők legnagyobb mozihétvégéjét hozták

A hatalmas érdeklődés nem volt meglepő, hiszen a film a 2021-ben világszerte 1,9 milliárd dolláros bevételt elérő Pókember: Nincs hazaút közvetlen folytatása. Az előző rész drámai befejezése óta a rajongók csaknem öt éven át vártak a történet folytatására. Az első visszajelzések szerint a film beváltotta a hozzá fűzött reményeket: a kritikusok és a nézők egyaránt lelkesen fogadták. A Rotten Tomatoes oldalán 90 százalékos értékelést ért el, a közönség elégedettségét mérő CinemaScore felmérésén pedig a lehető legjobb, „A” osztályzatot kapta.

A hétvégi rekordhoz azonban önmagában még a hálószövő szuperhős sikere sem lett volna elegendő. Christopher Nolan görög eposza, a harmadik hétvégéjét teljesítő Odüsszeia továbbra is rendkívüli erőt mutatott: a Pókember-láz ellenére újabb 51 millió dollárt gyűjtött az amerikai mozikban.