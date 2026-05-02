Steven Spielberg Disney Zendaya Christopher Nolan hollywood

Minyonok, Pókember, Odüsszeia – ezeket a filmeket várjuk a legjobban a nyáron

2026. május 02. 12:15

A képregény-adaptációk még mindig népszerűek, ahogy a Disney vagy a Pixar sem most fog csődbe menni.

Német Dániel

Leírni is unalmas, hogy manapság a bevált franchise-ok, a remake-ek és a rebootok uralják Hollywoodot. De nem véletlenül: ahogy a következő listából kiderül, ezekre kíváncsiak a leginkább a nézők, a nyár legjobban várt bemutatói között csupán két olyat találni, amelyik nem egy korábbi mozisiker folytatása vagy újragondolása. A Magyar Filmadatbázis megszavaztatta a felhasználóival, mely alkotásokra kíváncsiak a leginkább a következő hónapok premierjei közül, és bár a sorrendben akadnak furcsaságok, a filmek tekintetében annál kevesebb a meglepetés.  

Azt gondolhatnánk, hogy ha van olyan animációs franchise, amely aztán tényleg a lehető legszélesebb közönséget mozgatja meg, akkor az a Toy Story, hiszen nemtől és kortól függetlenül többé-kevésbé mindenkit próbál megszólítani. És nem is egy unásig elhasznált brand, hiszen a bő harmincéves története során – a 2022-es spin-offot, a Lightyeart leszámítva – a nyáron debütáló kaland még csupán az ötödik rész, úgy tűnik, mégsem őrzi már a régi varázsát, hiszen a tízes lista legvégén végzett. Furcsa módon a Minyonok jóval divatosabbnak számítanak manapság, annak ellenére, hogy bár az IMDb alapján a korábbi két egész estés epizódot közel sem szerették annyira a felhasználók, mint a megelevenedett játékok bármelyik színre lépését, a Minyonok és szörnyeket mégis nagyobb várakozás övezi. 

Azon nincs mit csodálkozni, hogy a Supergirl áll a nyolcadik helyen, manapság hála istennek kicsit megritkultak a képregény-feldolgozások, viszont talán ez is az oka annak, hogy egy nem éppen közismert és korábban mozifilmben nem látott karakterre is ennyien kíváncsiak. 

Ellenben totális rejtély számomra, hogy a májusban érkező Mortal Kombat 2 miért izgatja ilyen mértékben az embereket. A kilencvenes évekbeli adaptációk bár borzalmasak voltak, kölyökként a fél generációmmal együtt rajongtunk érte, a 2021-es változat már kicsit komolyan vehetőbb és korrektebb volt, de azért jónak nevezni nem lehetne anélkül, hogy ne váljunk nevetség tárgyává. Ráadásul a legendás videójáték körül sincs már akkora felhajtás, mint három évtizede, amikor az erőszakosságával sok szülőnél kiverte a biztosítékot. Így tényleg érthetetlen, hogy még mindig egy hívogató címről van szó – nemcsak kockák, hanem a legszélesebb közönség számára egyaránt.    

Első blikkre rácsodálkoztam arra is, hogy A mandalóri és Grogu csak a hatodik a listán, hiszen az alapjául szolgáló sorozat pár éve még olyan népszerű volt, hogy a városban hirtelen megnőtt az egy főre jutó Baby Yoda-pólók száma. Ugyanakkor a Disney keményen megdolgozott azért a közelmúltban, hogy a Star Wars világa már a legelhivatottabb rajongókat is hidegen hagyja, így viszont talán már nem csoda, hogy a Pedro Pascal főszereplésével készült produkcióval kapcsolatban sokan szkeptikusak. 

A lista első öt helyezettje azonban egy filmet leszámítva kevés meglepetést tartogat, de azért nézzünk rá mindegyikre egyesével. 

5. Vaiana (premier: július 9.)

Az elmúlt időszakban igen borsosak lettek a mozijegyárak, ha valaki családostul megy, és a büfében is bevásárol, simán otthagy egy húszezrest, ráadásul majd fél nap elmegy a programmal. Közhelyes megállapítások ezek, tudom, de szempontokkal tudom csak megindokolni, hogy miért olyan vonzóak sokak számára az animációs filmek élő szereplős változatai, noha általában inkább elvesznek belőle, mintsem hozzáadnának az eredeti történethez.

 A nézők valószínűleg egyszerűen nem akarnak kockáztatni, 

ezen produkciók esetében pedig pontosan tudják, mire is számíthatnak. És bár a Vaiana sosem lett olyan klasszikus, mint például Az oroszlánkirály, úgy tűnik, ahhoz éppen elég ismert és népszerű, hogy Dwayne Johnson főszereplésével érdemes volt leforgatni ebben a verzióban is. 

A leleplezés napja (premier: június 11.)

Nem állíthatnám, hogy túlságosan rálátnék az Y generációra, de úgy sejtem, bár nyilván nem cseng számukra ismeretlenül Steven Spielberg neve, a rendezőnek már régen nincsen akkora presztízse, mint a nyolcvanas-kilencvenes években, amikor teljesen mindegy volt, milyen műfajú alkotással rukkol elő, mindegyik filmje eseményszámba ment. Viszont részben talán a rendkívül ügyes, sokat sejtető, de annál kevesebbet eláruló marketingkampánynak is köszönhető, hogy 

A leleplezés napját felfokozott várakozás övezi

– amit eddig tudni lehet róla, hogy egy újabb földönkívüli megszállós sztoriról van szó. Azonban amikor a hollywoodi legenda az idegenek tematikájához nyúlt, minden esetben klasszikust alkotott (Harmadik típusú találkozások, E.T. – A földönkívüli, Világok harca), ráadásul a forgatókönyvet David Koepp-pel közösen jegyezte, aki a Jurassic Park szkriptjén is dolgozott, szóval minden okunk megvan a bizakodásra. 

Horrorra akadva (premier: június 4.)

A Horrorra akadva-franchise a kétezres években finoman szólva sem számított a vígjátékok csúcsának, sőt, legyünk őszinték: az összes epizódja végtelenül hitvány, primitív és közönséges volt. Csak aztán ugye 

kaptunk a nyakunkba egy jó adag woke ideológiát, 

és hirtelen nem lehetett csak úgy akármivel viccelődni. Éppen ezért a legsilányabb korábbi részek is egészen más fénytörésbe kerültek mai szemmel pusztán azáltal, hogy magasról tettek a politikai korrektségre. És az alkotók azt ígérik, hogy a tizenhárom év után feltámasztott paródiasorozat hatodik epizódja sem fogja majd vissza magát ebben a tekintetben, így akár még üdítő pillanatokat is szerezhet. 

Pókember: Vadonatúj nap (premier: július 30.) 

Erről lényegében nincs is mit beszélni: a 2021-es Nincs hazaút alcímet viselő epizód világszerte közel kétmilliárd dolláros bevételt termelt. Tom Holland most ismét visszatér Pókember jelmezében a barátnőjét alakító Zendaya társaságában, nem aprózták el a költségvetést, 275 millió dollárból nyilván futotta pazar látványra, így garantáltan tódulnak majd a nézők. 

Kell még valamit mondanom, Ildikó? 

Odüsszeia (premier: július 16.)

Akárcsak az új Pókember, az Odüsszeusz esetében sem meglepő, hogy ennyien kíváncsiak rá. Christopher Nolan lényegében azt a szerepet tölti be jelenleg, mint Steven Spielberg harminc évvel ezelőtt; még egy olyan háromórás, nagyrészt párbeszédekre épülő történelmi drámával, mint az Oppenheimer is képes volt kritikai és közönségsikert aratni, akkor majd pont Homérosz művének adaptációja hagyná hidegen a nézőket? Ráadásul olyan sztárok váltják majd egymást a vásznon, mint Matt Damon mint Odüsszeusz, Anne Hathaway, Charlize Theron, Robert Pattinson, de a lista előző helyén szereplő képregényfilmhez hasonlóan Tom Holland és Zendaya párosa is feltűnik. És noha sokan fennakadtak, hogy 

a korszellemhez igazodva Szép Helénát a kenyai-mexikói származású Lupita Nyong’o alakítja majd, 

de ez aligha fog tömegeket eltántorítani a filmtől. 

Nyitókép: Odüsszeia. Forrás: UIP-Duna Film

 

 

 

 

 

 

