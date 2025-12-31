A nyolcvanas években született generáció jelentős részének meghatározó élményt jelentett a maga korában az erőszakosságával sok szülőt kiakasztó verekedős játék. Gyerekként a Christopher Lambert főszereplésével készült adaptációt is imádtam, mai fejjel persze tudom, hogy bűn lenne újranézni, mert lerombolná a szép emléket. A 2021-es feldolgozás azonban egyáltalán nem ragadott meg, hiába volt technikailag profi, és az IMDb-szavazatok alapján a közönség többsége is így volt vele. Ennek ellenére meglepően sokan bizakodóak az új viadallal kapcsolatban, úgy látszik, a Mortal Kombat túlélte az elmúlt harminc évet, és a mai nemzedék számára is erőteljes hívószó.

4. Supergirl (premier: június 26.)

Az idén nyáron debütált új Superman-film bár kifejezetten sikeres volt, olyan eget rengető bevételt nem termelt a mozikban, mint azt a stúdió szerette volna, streamingen viszont hatalmasat robbant. És még fontosabb, hogy a nézők nagy része szerette, így nem meglepő, hogy hatalmas várakozás övezi a hős női párjának első önálló kalandját. A Milly Alcock és Jason Momoa főszereplésével készült produkció pedig akár még érdekes is lehet, mert Craig Gillespie rendezi, aki ugyan készített már mainstream filmet (Szörnyella), de leginkább olyan emberi drámákról ismert, mint az Én, Tonya, a Plasztik szerelem vagy a Pamela Anderson és Tommy Lee viszonyát bemutató Pam és Tommy-sorozat.