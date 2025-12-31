Két út áll az Európai Unió előtt: az egyik a történet végét jelentené
Egyre világosabb, Orbán Viktor miért hangoztatja régóta, hogy a brüsszeli politika irányát meg kell változtatni.
A Magyar Filmadatbázis rendszeresen felméri, mely soron következő mozipremierekre kíváncsiak leginkább a hazai nézők. A 2026-os lista azt mutatja, nem most fog megváltozni a divat; továbbra is a franchise-ok izgatják legjobban a közönséget.
10. Vaiana (premier: július 9.)
Annak ellenére, hogy látszólag közgyűlölet övezi a Disney animációs filmjeinek élő szereplős változatait, lehetséges, hogy csak a hangos kisebbség akadt ki mások mellett Az oroszlánkirály új feldolgozásán vagy az idei Hófehérke-adaptáción. Utóbbi kapcsán amellett, hogy bűn rossz lett, sokak fennakadtak azon is, hogy a címszereplőt a kolumbiai származású Rachel Zegler alakította. Úgy tűnik, a hasonló húzások a nézők nagy részét mégnsem tántorították el, mert ugyan a 2016-os Vaiana című animációs produkció feldolgozása csak a lista tizedik helyén szerepel, jelentős érdeklődés mutatkozik iránta.
9. Üvöltő szelek (premier: február 12.)
Ez a dráma jelenti a lista egyetlen igazi meglepetését, Emily Brontë regénye azért nem visszatérő téma a plázák éttermeiben. Mondanám, hogy biztos az izgat mindenkit, hogy a kifejezetten provokatív Ígéretes fiatal nő rendezője vajon miként nyúl majd az irodalmi alapanyaghoz, de jóval valószínűbb, hogy Margot Robbie és az Eufória gátlástalan ficsúrjaként, valamint nemrég Frankenstein teremtményeként hírnevet szerezett Jacob Elordi a kulcsai az érdeklődésnek.
8. Michael (premier: április 23.)
Michael Jackson milliók szemében a valaha volt legnagyobb popsztár, és lényegében teljesen mindegy, hogy képesek vagyunk-e különválasztani a munkásságát az igencsak meggyőző pedofilvádakkal terhelt alkotótól, egy róla szóló életrajzi film rendkívül izgalmas lehet független attól, mit is gondolunk a személyéről. Ráadásul az énekest az unokaöccse, Jaafar Jackson játssza.
7. Dűne: Harmadik rész (premier: december 17.)
Denis Villeneuve trilógiájának záródarabja kapcsán nem az az érdekes, hogyan kerülhetett a listára, inkább az, hogy miért csak a hetedik helyig jutott. Elvégre mégiscsak hazánkban forgatták, joggal érezhetjük részben a saját kutyánk kölykének, hiszen sok tucat magyar szakember munkáját dicséri az elsöprő erejű látványvilág. Más kérdés, hogy utóbbit leszámítva én nem nagyon tudnék pozitív érveket mondani az első két részre, David Lynch karcosabb feldolgozását is jobban kedvelem, de a bevételi mutatókat nézve az elmúlt évek egyik legsikeresebb franchise-ává nőtte ki magát.
6. Star Wars: A Mandalóri és Grogu (premier: május 21.)
Hasonlóan érdekes, hogy nem került bele a top 5-be A Mandalóri és Grogu, ugyanis lehet bírálni az alapját képező Csillagok háborúja-sorozatot amiatt, hogy gátlástalanul szolgálja ki a rajongókat millió utalással és kikacsintással, de kifejezetten élvezetesen teszi. Olyannyira, hogy sok olyan néző is elkezdett Baby Yodát ábrázoló pólót viselni, aki korábban hallani sem akart Lucas világáról.
5. Mortal Kombat II. (premier: május 7.)
A nyolcvanas években született generáció jelentős részének meghatározó élményt jelentett a maga korában az erőszakosságával sok szülőt kiakasztó verekedős játék. Gyerekként a Christopher Lambert főszereplésével készült adaptációt is imádtam, mai fejjel persze tudom, hogy bűn lenne újranézni, mert lerombolná a szép emléket. A 2021-es feldolgozás azonban egyáltalán nem ragadott meg, hiába volt technikailag profi, és az IMDb-szavazatok alapján a közönség többsége is így volt vele. Ennek ellenére meglepően sokan bizakodóak az új viadallal kapcsolatban, úgy látszik, a Mortal Kombat túlélte az elmúlt harminc évet, és a mai nemzedék számára is erőteljes hívószó.
4. Supergirl (premier: június 26.)
Az idén nyáron debütált új Superman-film bár kifejezetten sikeres volt, olyan eget rengető bevételt nem termelt a mozikban, mint azt a stúdió szerette volna, streamingen viszont hatalmasat robbant. És még fontosabb, hogy a nézők nagy része szerette, így nem meglepő, hogy hatalmas várakozás övezi a hős női párjának első önálló kalandját. A Milly Alcock és Jason Momoa főszereplésével készült produkció pedig akár még érdekes is lehet, mert Craig Gillespie rendezi, aki ugyan készített már mainstream filmet (Szörnyella), de leginkább olyan emberi drámákról ismert, mint az Én, Tonya, a Plasztik szerelem vagy a Pamela Anderson és Tommy Lee viszonyát bemutató Pam és Tommy-sorozat.
3. Pókember: Vadiúj nap (premier: július 30.)
Nem az a fura, hogy Tom Holland újra Peter Parker bőrébe bújik egy önálló kalandban, sokkal inkább az, hogy vajon miért kellett erre öt évig várni a rajongóknak. A legutóbbi, Nincs hazaút alcímet viselő rész ugyanis világszerte kétmilliárd dolláros bevételt hozott, kétszer annyit, mint idén az előbb említett Superman és a Marveltől a Mennydörgők összesen. És bár nekem már régóta herótom van a képregény-adaptációktól, azért a fiatal sztár főszereplésével készített Pókember-részek még ímmel-ámmal képesek voltak elszórakoztatni.
2. Odüsszeia (premier: július 16.)
Christopher Nolan a Batman-trilógiája óta nem gondolkozik franchise-okban, ő maga vált egyfajta márkanévvé, miként Spielberg fénykorában; úgy vonzzák a nézőket az új rendezései még akkor is, ha egy többnyire párbeszédekre épülő történelmi drámáról van szó, mint az Oppenheimer esetében. Ebből kiindulva akár bevételi rekordot is hozhat az Odüsszeia. Homérosz eposza alapvetően sokak fantáziáját megmozgatja, a sztárparádé ezúttal is adott mások mellett Matt Damon, Tom Holland, Zendaya vagy Anne Hathaway személyében, és azt az alábbi előzetes nélkül is sejteni lehetett, hogy a látvány sem lesz szegényes.
1. Bosszúállók: Ítéletnap (premier: december 17.)
A Bosszúállók: Végjáték óta egy-egy kivétellel a Marvel-filmek csalódást okoztak még a legelhivatottabb képregényrajongók körében is. Ez az apadó bevételi mutatókon is érezhető volt, a stúdiónak így villámgyorsan szüksége van egy hatalmas dobásra, mielőtt ez a tendencia megállíthatatlanná nem válik. Minderre még közel egy évet kell várni, az Ítéletnap azonban elhozhatja az újabb sikert. Ennek érdekében még Robert Downey Jr.-t is visszacsábították a franchise-ba brutális gázsiért, a sztár pedig ezúttal nem Vasembert, hanem a főgonosz, Doctor Doomot alakítja majd.
A premierdátumok változhatnak!
Nyitókép: Matt Damon mint Odüsszeusz. (Universal)