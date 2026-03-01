Ft
Ft
13°C
1°C
Ft
Ft
13°C
1°C
03. 01.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 01.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
család szeged gyermek élet

Minden gyermeknek családban van a helye

2026. március 01. 21:31

Van, hogy a vér szerinti szülők nem tudják megadni egy gyermeknek a család biztonságát: ekkor lépnek be az életébe a nevelőszülők. Vajon kik alkalmasak erre a hivatásra, és milyen eredménnyel zárult a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató nevelőszülő-toborzó kampánya?

2026. március 01. 21:31
null
Krupincza Mariann
Krupincza Mariann

Szeged Tarján városrészében, a Csongor téren található a Szeged-Csanádi Egyházmegye által fenntartott Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató központja, amelynek ajtaja mindenki előtt nyitva áll. Látogatásunk alatt is egymásnak adták a kilincset a kamaszok és a nevelőszülők. A tágas terek otthonosságot és melegséget árasztanak – ez az érzés pedig a beszélgetések végére csak tovább erősödik, miközben egyedi és példamutató sorsok bontakoznak ki előttünk. Valamennyi riportalanyunkról elmondható, hogy hatalmas a szíve. Az Ágota alapértékein túl leginkább az köti össze a vezetőt és a nevelőszülőt, hogy azt a szeretetet és törődést adják meg a rájuk bízottaknak, amelyet a családból kiemelt gyermekek és fiatalok sokáig nélkülözni kényszerültek. 

Kothencz János főigazgató elmondja, 1996 decemberében hívta életre az önkéntes közösséget, amelynek az volt a célja, hogy támogassa a családból kiemelt, nevelőotthonban élő gyermekeket és fiatalokat. „Jót akartunk tenni értük, és ez rövid idő alatt egyfajta mozgalommá nőtte ki magát. Szegedről indultunk, majd kiterjesztettük az önkéntes szolgálatot az egész régióra, amely így idővel elmélyült, differenciált segítséggé vált. Mindezt pedig táborok és egyéb programok követték. Ma már országos Ágota-táborokat is szervezünk a Kiskunsági Nemzeti Park területén található Ágota falván, éves szinten pedig mintegy hatszáz eseményt valósítunk meg” – idézi fel az eltelt három évtized történéseit. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ez most a reális forgatókönyv: így ér véget a Fidesz és a Tisza versenyfutása áprilisban

Ez most a reális forgatókönyv: így ér véget a Fidesz és a Tisza versenyfutása áprilisban
Tovább a cikkhezchevron

Ma már saját szakmamódszertanuk van. A Kászpem, vagyis a Kothencz-féle Ágota szenzitív pedagogikoterápiás módszer hazánk első olyan egységes pedagógiai rendszere, amely kimondottan a családból kiemelt, nevelőotthonban és nevelőszülőknél élő gyermekeknek nyújt segítséget. A módszer a felügyeleti típusú hozzáállás helyett bizalmasabb, törődő kapcsolat kialakítására törekszik. A program a segítségre szoruló gyermeket és fiatalt a segítő – saját érzékenységére építő – nevelő hozzáállással vezeti a gyógyulás útján. A Kászpem pedagógiai természete mellett tehát terápiás jelleggel is bír. 

Ez a tartalom csak előfizetők részére elérhető.
Már előfizetőnk?

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!