Minden gyermeknek családban van a helye

Szeged Tarján városrészében, a Csongor téren található a Szeged-Csanádi Egyházmegye által fenntartott Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató központja, amelynek ajtaja mindenki előtt nyitva áll. Látogatásunk alatt is egymásnak adták a kilincset a kamaszok és a nevelőszülők. A tágas terek otthonosságot és melegséget árasztanak – ez az érzés pedig a beszélgetések végére csak tovább erősödik, miközben egyedi és példamutató sorsok bontakoznak ki előttünk. Valamennyi riportalanyunkról elmondható, hogy hatalmas a szíve. Az Ágota alapértékein túl leginkább az köti össze a vezetőt és a nevelőszülőt, hogy azt a szeretetet és törődést adják meg a rájuk bízottaknak, amelyet a családból kiemelt gyermekek és fiatalok sokáig nélkülözni kényszerültek.

Kothencz János főigazgató elmondja, 1996 decemberében hívta életre az önkéntes közösséget, amelynek az volt a célja, hogy támogassa a családból kiemelt, nevelőotthonban élő gyermekeket és fiatalokat. „Jót akartunk tenni értük, és ez rövid idő alatt egyfajta mozgalommá nőtte ki magát. Szegedről indultunk, majd kiterjesztettük az önkéntes szolgálatot az egész régióra, amely így idővel elmélyült, differenciált segítséggé vált. Mindezt pedig táborok és egyéb programok követték. Ma már országos Ágota-táborokat is szervezünk a Kiskunsági Nemzeti Park területén található Ágota falván, éves szinten pedig mintegy hatszáz eseményt valósítunk meg” – idézi fel az eltelt három évtized történéseit.