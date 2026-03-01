Ft
03. 01.
vasárnap
háború putyin zelenszkij kassai lajos mandiner maxima kassai - völgy orosz

Ütött Zelenszkij órája? Putyin nem fog egykönnyen meghátrálni!

2026. március 01. 21:40

Az oroszok nem ismernek döntetlent.

2026. március 01. 21:40
null

A Kassai-völgyben készült a MAXIMA legújabb adása, amelyben Kassai Lajos lovasíjász a háborúk logikájáról és az orosz–ukrán konfliktus természetéről is beszélt.

A modern kori lovasíjászat megteremtője szerint a nyugati és az orosz gondolkodás között alapvető különbség van a háború megítélésében. 

Mint fogalmazott, az oroszok gondolkodásában a háborúnak csak akkor lehet vége, ha azt megnyerik. 

Kassai hangsúlyozta: a háborút nem szabad romantizálni, mert az valójában tömeges szenvedés. Szerinte a fegyveres konfliktusok „szenvedésolimpiák”, amelyek nem hőstettekről, hanem kitartásról és emberi erőforrásokról szólnak. A történelem tapasztalata alapján pedig azok kerülnek fölénybe, akik hosszabb ideig képesek elviselni a veszteségeket.

A lovasíjász úgy látja, a jelenlegi háború megértéséhez kulcsfontosságú az orosz mentalitás ismerete: ha egy fél a győzelemig hajlandó folytatni a harcot, akkor a konfliktus elhúzódása szinte elkerülhetetlen. Márpedig Kassai Lajos úgy látja, hogy az Oroszok a végsőkig elmennek. 

A teljes beszélgetés megtekinthető a Mandiner YouTube-csatornáján!

 

akitiosz
2026. március 01. 22:26
Egyetértek az előttem szólóval.
fintaj-2
2026. március 01. 21:52 Szerkesztve
Első lépésként az oroszoknak, Trump-Netanjáhú példáját követve, le kellene fejezni az ukrán rezsimet. A példa ismert, a nyugat támogatja, hajrá!
