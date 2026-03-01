Ütött Zelenszkij órája? Putyin nem fog egykönnyen meghátrálni!

„El kéne végre döntenie Európának, hogy mi a célja” – Kassai Lajos | MAXIMA
Kassai Lajos lovasíjásszal beszélgetett Szalai Zoltán lapigazgató a Mandiner legújabb adásában.
Az oroszok nem ismernek döntetlent.
A Kassai-völgyben készült a MAXIMA legújabb adása, amelyben Kassai Lajos lovasíjász a háborúk logikájáról és az orosz–ukrán konfliktus természetéről is beszélt.
A modern kori lovasíjászat megteremtője szerint a nyugati és az orosz gondolkodás között alapvető különbség van a háború megítélésében.
Mint fogalmazott, az oroszok gondolkodásában a háborúnak csak akkor lehet vége, ha azt megnyerik.
Kassai hangsúlyozta: a háborút nem szabad romantizálni, mert az valójában tömeges szenvedés. Szerinte a fegyveres konfliktusok „szenvedésolimpiák”, amelyek nem hőstettekről, hanem kitartásról és emberi erőforrásokról szólnak. A történelem tapasztalata alapján pedig azok kerülnek fölénybe, akik hosszabb ideig képesek elviselni a veszteségeket.
A lovasíjász úgy látja, a jelenlegi háború megértéséhez kulcsfontosságú az orosz mentalitás ismerete: ha egy fél a győzelemig hajlandó folytatni a harcot, akkor a konfliktus elhúzódása szinte elkerülhetetlen. Márpedig Kassai Lajos úgy látja, hogy az Oroszok a végsőkig elmennek.
A teljes beszélgetés megtekinthető a Mandiner YouTube-csatornáján!