Ütött Zelenszkij órája? Putyin nem fog egykönnyen meghátrálni!

Mint fogalmazott, az oroszok gondolkodásában a háborúnak csak akkor lehet vége, ha azt megnyerik.

Kassai hangsúlyozta: a háborút nem szabad romantizálni, mert az valójában tömeges szenvedés. Szerinte a fegyveres konfliktusok „szenvedésolimpiák”, amelyek nem hőstettekről, hanem kitartásról és emberi erőforrásokról szólnak. A történelem tapasztalata alapján pedig azok kerülnek fölénybe, akik hosszabb ideig képesek elviselni a veszteségeket.