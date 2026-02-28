Itt a legfrissebb közvélemény-kutatás: így áll most a Fidesz és a Tisza Párt

Lassan az utolsó negyven naphoz ér a kampány, sorra jelennek meg a különböző felmérések a két nagy párt aktuális párharcáról. Legutóbb a Medián mért majdnem húsz százalékpontos különbséget Magyar Péterék javára, amelyet szinte azonnal megkérdőjeleztek. Mi a helyzet valójában? A Fidesz vagy a Tisza Párt az esélyesebb a választáshoz közeledve? A Mesterv legutóbbi adásából kiderült!

Stabil Fidesz előny, bejutás felett a Mi Hazánk

A Nézőpont Intézet a legvalószínűbb listás eredményt kapcsán készített felmérést. Ebből az derül ki, hogy a Fidesz átlagosan 5-6 százalékponttal vezet a Tiszával szemben 2025 decembere óta. Három parlamenti bejutásra esélyes párt közül egyedül a Mi Hazánk Mozgalom van stabilan az ötszázalékos küszöb felett, míg a Demokratikus Koalíció és a Kétfarkú Kutya Párt az elmúlt négy hónapban alig érték el a bejutási értéket.