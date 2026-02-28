Ft
Megemelik a terrorfenyegetettség készültségi szintjét Magyarországon

G. Fodor Gábor Tisza Párt Mesterterv országgyűlési választás 2026 Mi Hazánk Mozgalom közvélemény-kutatás Fidesz Mráz Ágoston Sámuel

Itt a legfrissebb közvélemény-kutatás: így áll most a Fidesz és a Tisza Párt

2026. február 28. 17:52

Továbbra is zajlik a közvélemény-kutatások „háborúja”, utánajártunk, mekkora a valós különbség a Fidesz és a Tisza között.

2026. február 28. 17:52
null
Mandiner
Mandiner

Lassan az utolsó negyven naphoz ér a kampány, sorra jelennek meg a különböző felmérések a két nagy párt aktuális párharcáról. Legutóbb a Medián mért majdnem húsz százalékpontos különbséget Magyar Péterék javára, amelyet szinte azonnal megkérdőjeleztek. Mi a helyzet valójában? A Fidesz vagy a Tisza Párt az esélyesebb a választáshoz közeledve? A Mesterv legutóbbi adásából kiderült!

Stabil Fidesz előny, bejutás felett a Mi Hazánk

A Nézőpont Intézet a legvalószínűbb listás eredményt kapcsán készített felmérést. Ebből az derül ki, hogy a Fidesz átlagosan 5-6 százalékponttal vezet a Tiszával szemben 2025 decembere óta. Három parlamenti bejutásra esélyes párt közül egyedül a Mi Hazánk Mozgalom van stabilan az ötszázalékos küszöb felett, míg a Demokratikus Koalíció és a Kétfarkú Kutya Párt az elmúlt négy hónapban alig érték el a bejutási értéket.

Mráz Ágoston intézetének mérése továbbra is stabil Fidesz előnyt jósol áprilisra (Forrás: Youtube/Képernyőfotó)

„107 választás”

Az eredmények kapcsán Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője leszögezte: felmérésük csak a listás eredményekre utal és hozzátette, hogy „107 választás lesz” utalva az egyéni körzetekben lezajló párharcokra, amelyeknek sokkal nagyobb súlyuk lesz a végső győztes kilétére vonatkozóan. Mráz elemzésében úgy foglalta össze a fenti ábrán látott számsorokat, hogy azok továbbra is az EP-választáson látott eredményeket tükrözik.

Mi azt állítjuk, hogy a Fidesz-lista nagyjából 5-6-7 százalékkal megelőzi a Tisza támogatottságát a legvalószínűbb listás eredményben

– fogalmazott az elemző.

A Mi Hazánk Mozgalom biztos bent lesz a parlamentben, mivel februárban már nyolc százalékra mérték a párt listáját, valamint a Mi Hazánk táborának a fele potenciálisan Tisza-szavazó, és ne gondolja senki, hogy ez színtiszta Fidesz-tartalék, és inkább a nagyobbik kormánypárttól vehet el szavatokat, mintsem Magyar Pétertől – tette hozzá.

A Mesterterv legutóbbi adását a cikkünk elején található videóra, vagy ide kattintva tudja megnézni.

Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

 

red-bullshit
2026. február 28. 18:54
"Mi Hazánk táborának a fele potenciálisan Tisza-szavazó" a másik fele meg jobbikos
states-2
2026. február 28. 18:54
Csak a szokásos komcsi menetrend, ők nyerik 16 éve a közvélemény-kutatást, a Fidesz a választást. Ezen semmit nem fog változtatni a drogos pszichopata, leánykori nevén Pojácapeti sem.
survivor
2026. február 28. 18:47
akitiosz Feltünt- e mar neked , jogy a valasztasi törveny MINDENKIRE ugyanúgy ervenyes ? Elvesett szavazat nincsen.A kompenzaciókba minden beleszamít. A TÖRVENY az mindenkire ervenyes. Mivel te NEM vagy hülye, nezzed meg brit- USA válaszasi rendszert....🇬🇧🇺🇲
opht
•••
2026. február 28. 18:46 Szerkesztve
Bufon111 2026. február 28. 18:37 Vki itt k....a hazudik. Medián mínuszb20,nézőpont plusz 5. Nyers adatokból mindkét intézet kb. azonos százalékot mér, tehát az alapján fej-fej mellett állnak. A Medián a nyers adatait próbálja reprezentatívvá tenni, azaz nem eleve a válaszadókat szűrik nemre, korra, településre, iskolai végzettségre, hanem utólag súlyozzák az egyes korcsoportok válaszarányát. Ha kevés fiatal válaszolt nekik, és ők mind azt mondták, hogy elmennének szavazni, akkor az ő tiszás válaszukat és szavazati hajlandóságukat szorozzák fel a társadalmi arányukkal. Veszély, hogy a válaszadók adott esetben a saját korcsoportjukat nem megfelelően reprezentálják válaszaikban. Akkor elmegy az egész mérés a Tisza javára. A Nézőpont pedig a szavazási hajlandóságot mutató, de pártpreferenciát nem megadók tömegét osztja fel pártokhoz. Meglátjuk, kinek lesz igaza. (És bízzunk benne, hogy nem a Mediánnak!)
