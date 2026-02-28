Itt a legfrissebb közvélemény-kutatás: így áll most a Fidesz és a Tisza Párt

Brüsszelben már készítik a kínzóeszközöket Magyarország ellen: ez lesz az első három lépése az Európai Bizottságnak
Továbbra is zajlik a közvélemény-kutatások „háborúja”, utánajártunk, mekkora a valós különbség a Fidesz és a Tisza között.
Lassan az utolsó negyven naphoz ér a kampány, sorra jelennek meg a különböző felmérések a két nagy párt aktuális párharcáról. Legutóbb a Medián mért majdnem húsz százalékpontos különbséget Magyar Péterék javára, amelyet szinte azonnal megkérdőjeleztek. Mi a helyzet valójában? A Fidesz vagy a Tisza Párt az esélyesebb a választáshoz közeledve? A Mesterv legutóbbi adásából kiderült!
A Nézőpont Intézet a legvalószínűbb listás eredményt kapcsán készített felmérést. Ebből az derül ki, hogy a Fidesz átlagosan 5-6 százalékponttal vezet a Tiszával szemben 2025 decembere óta. Három parlamenti bejutásra esélyes párt közül egyedül a Mi Hazánk Mozgalom van stabilan az ötszázalékos küszöb felett, míg a Demokratikus Koalíció és a Kétfarkú Kutya Párt az elmúlt négy hónapban alig érték el a bejutási értéket.
Az eredmények kapcsán Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője leszögezte: felmérésük csak a listás eredményekre utal és hozzátette, hogy „107 választás lesz” utalva az egyéni körzetekben lezajló párharcokra, amelyeknek sokkal nagyobb súlyuk lesz a végső győztes kilétére vonatkozóan. Mráz elemzésében úgy foglalta össze a fenti ábrán látott számsorokat, hogy azok továbbra is az EP-választáson látott eredményeket tükrözik.
Mi azt állítjuk, hogy a Fidesz-lista nagyjából 5-6-7 százalékkal megelőzi a Tisza támogatottságát a legvalószínűbb listás eredményben
– fogalmazott az elemző.
A Mi Hazánk Mozgalom biztos bent lesz a parlamentben, mivel februárban már nyolc százalékra mérték a párt listáját, valamint a Mi Hazánk táborának a fele potenciálisan Tisza-szavazó, és ne gondolja senki, hogy ez színtiszta Fidesz-tartalék, és inkább a nagyobbik kormánypárttól vehet el szavatokat, mintsem Magyar Pétertől – tette hozzá.
