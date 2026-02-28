Bekövetkezett, amitől mindenki rettegett: Irán elzárta az olaj útját

Orbán Viktor az iráni háborúról: így érinti Magyarországot
A miniszterelnök szerint most még fontosabb lenne, hogy ismét érkezzen olcsó orosz olaj a Barátság kőolajvezetéken keresztül.
Most még nagyobb szükség lenne a Barátság kőolajvezetékre.
Irán meglépte, amitől mindenki tartott: lezárta a világ egyik legfontosabb olajszállítási útvonalát, a Hormuzi-szorost, egyetlen tankerhajó sem haladhat át rajta – írta meg a Reuters. A szoros lezárása súlyos következményekkel járhat a globális energiaárak és az energiaellátás tekintetében.
A Forradalmi Gárda VHF-rádióüzenetben értesítette a térségben közlekedő hajókat, miszerint
egyetlen hajó sem haladhat át a Hormuzi-szoroson”
– számolt be az Európai Unió Aspides nevű haditengerészeti missziójának egyik tisztviselője. Ugyanakkor azt is elmondta, Irán hivatalosan nem erősítette meg, hogy ilyen utasítást adott volna.
A világ olajszállításának egyötöde halad keresztül a Hormuzi-szoroson, ugyanis ez köti össze a legnagyobb Öböl menti olajtermelő országokat az Ománi-öböllel és az Arab-tengerrel.
Orbán Viktor miniszterelnök a támadás után nem sokkal már kifejezte aggodalmát azt illetően, hogy Irán lezáhatja a szorost, és egyúttal elmondta: ebben az esetben még jobban felértékelődik a Barátság kőolajvezeték jelentősége, amelyen keresztül biztosítva lenne Magyarország energiaellátása az olcsó orosz olaj által. A miniszterelnök hangsúlyozta, újfent felszólítja Zelenszkijt, hogy azonnal indítsa újra az olajszállítást Magyarországra.
Szakértők az iráni konfliktus kapcsán három fő forgatókönyvet tartanak lehetségesnek,
amelyek közül a legnagyobb kockázatot a Hormuzi-szoros zavara okozza,
amelynek következtében 100 dollár fölé is emelkedhetne az olaj ára. Kevésbé szélsőséges lehetőség, ha az olajárak csak átmenetileg ugranak meg, majd stabilizálódnak. Tartós drágulás abban az esetben fordulna elő, ha tartósan kiesne az iráni export. Napi egymillió hordó egyéves kiesése mintegy 8 doláros áremelkedést hozna.
A legnagyobb kockázat a Hormuzi-szoros zavara, ami szélsőséges esetben 100 dollár fölé is emelheti az olajárat.
