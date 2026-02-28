Bekövetkezett, amitől mindenki rettegett: Irán elzárta az olaj útját

A világ olajszállításának egyötöde halad keresztül a Hormuzi-szoroson, ugyanis ez köti össze a legnagyobb Öböl menti olajtermelő országokat az Ománi-öböllel és az Arab-tengerrel.

Még inkább felértékelődik a Barátság kőolajvezeték jelentősége

Orbán Viktor miniszterelnök a támadás után nem sokkal már kifejezte aggodalmát azt illetően, hogy Irán lezáhatja a szorost, és egyúttal elmondta: ebben az esetben még jobban felértékelődik a Barátság kőolajvezeték jelentősége, amelyen keresztül biztosítva lenne Magyarország energiaellátása az olcsó orosz olaj által. A miniszterelnök hangsúlyozta, újfent felszólítja Zelenszkijt, hogy azonnal indítsa újra az olajszállítást Magyarországra.