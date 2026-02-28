Ft
02. 28.
szombat
Megemelik a terrorfenyegetettség készültségi szintjét Magyarországon

forradalmi gárda hormuzi szoros hormuzi - szoros orbán viktor

Bekövetkezett, amitől mindenki rettegett: Irán elzárta az olaj útját

2026. február 28. 18:42

Most még nagyobb szükség lenne a Barátság kőolajvezetékre.

2026. február 28. 18:42
null

Irán meglépte, amitől mindenki tartott: lezárta a világ egyik legfontosabb olajszállítási útvonalát, a Hormuzi-szorost, egyetlen tankerhajó sem haladhat át rajta – írta meg a  Reuters. A szoros lezárása súlyos következményekkel járhat a globális energiaárak és az energiaellátás tekintetében.

A Forradalmi Gárda VHF-rádióüzenetben értesítette a térségben közlekedő hajókat, miszerint 

egyetlen hajó sem haladhat át a Hormuzi-szoroson”

 – számolt be az Európai Unió Aspides nevű haditengerészeti missziójának egyik tisztviselője. Ugyanakkor azt is elmondta, Irán hivatalosan nem erősítette meg, hogy ilyen utasítást adott volna.

A világ olajszállításának egyötöde halad keresztül a Hormuzi-szoroson, ugyanis ez köti össze a legnagyobb Öböl menti olajtermelő országokat az Ománi-öböllel és az Arab-tengerrel.

Még inkább felértékelődik a Barátság kőolajvezeték jelentősége

Orbán Viktor miniszterelnök a támadás után nem sokkal már kifejezte aggodalmát azt illetően, hogy Irán lezáhatja a szorost, és egyúttal elmondta: ebben az esetben még jobban felértékelődik a Barátság kőolajvezeték jelentősége, amelyen keresztül biztosítva lenne Magyarország energiaellátása az olcsó orosz olaj által. A miniszterelnök hangsúlyozta, újfent felszólítja Zelenszkijt, hogy azonnal indítsa újra az olajszállítást Magyarországra.

Szakértők az iráni konfliktus kapcsán három fő forgatókönyvet tartanak lehetségesnek,

 amelyek közül a  legnagyobb kockázatot a Hormuzi-szoros zavara okozza,

 amelynek következtében 100 dollár fölé is emelkedhetne az olaj ára. Kevésbé szélsőséges lehetőség, ha az olajárak csak átmenetileg ugranak meg, majd stabilizálódnak. Tartós drágulás abban az esetben fordulna elő, ha tartósan kiesne az iráni export. Napi egymillió hordó egyéves kiesése mintegy 8 doláros áremelkedést hozna.

A legnagyobb kockázat a Hormuzi-szoros zavara, ami szélsőséges esetben 100 dollár fölé is emelheti az olajárat. 

Nyitókép: Giuseppe CACACE / AFP 

socialismo-e-muerte
2026. február 28. 18:53
Itt a pont. Nem lesz megvétózva Ukrajna támogatási pénze. Orbán Kievbe fog menni lábat csókolni a Barátság vezeték újraindítása miatt. Nem lesz más választása.
templar62
2026. február 28. 18:53
Érika békenóbel .
Hobby024
2026. február 28. 18:52
A mélykeresztényeknek és akik emberek halálán élvezkednek. Itt az eredmény. Az idén még a garázsból sem tudsz kiállni a kocsival. Igaz a járókerethez nem kell.
templar62
2026. február 28. 18:51
Gyors perzsa nyelvlecke : " sakk matt " = " a király halott " .
