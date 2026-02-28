Brüsszelben már készítik a kínzóeszközöket Magyarország ellen: ez lesz az első három lépése az Európai Bizottságnak
Még csak nem is rejtették véka alá.
Drága Bolgár úr szerint az ukránok nem támadtak meg minket. Igen? Akkor a Barátság elzárása mi, jótétemény?
A drága, hazudós Albán úrról jutott eszembe a következő gondolat.
„A hideg elfordulás, a közöny a nyílt ellenszenvnél is veszedelmesebb méreg” – mondta J.K. Rowling, a Harry Potter írója. Nagyon igaza van, de sajnos újságíróként nem tehetem meg, hogy az ellenszenves kollégáktól, politikusoktól hidegen elforduljak, és közönyösen viselkedjek velük.
Gondolni kell az olvasókra is, akiket bizonyos urak, hölgyek szándékosan félrevezetnek, hogy a saját politikai érdekeiknek megfelelően igyekezzenek befolyásolni az olvasókat. Azt akarják, hogy minél több komcsi legyen a közöttük.
Olyanok, mint ő, aki aztán választási győzelemhez segítheti az ellenzéket. Nem segíti, persze – a Fidesz 2010 óta folyamatosan leveri a komcsikat, mint a bogarat szokták. Ennek ellenére próbálkoznak ahelyett, hogy belátnák: valódi munka, igazi intellektuális teljesítmény nélkül nincs politikai győzelem.
Itt van például Bolgár úr, akin a fél világ röhög, annyira szánalmas. Egy időben Csermely Péter kolléga publicisztikai sorozatában volt gúny tárgya, nála lett Albán úr a gúnyneve. Ez azonban őt nem tántorította el attól, hogy továbbra is mindig mindent ugyanúgy csináljon, mint korábban. Pedig hát beszélhetne egyenesen is az olvasóval, ahogy a jobboldali tollforgatók szoktak, de ez tőle idegen. Meg ő
akkor érzi igazán jól magát, ha a langymeleg komcsi fürdővízben lubickol, s mindenkit összefröcsköl, bemocskol vele, akit csak elér.
Tudják, fut egy sorozata a Népszavában, aminek az a lényege, hogy hétről hétre példával akarja alátámasztani, hogy Orbán hazudik. Itt a legfrissebb példa. Azt írta a mai Népszavában: Orbán Viktor állította, hogy „az ukránok megtámadtak bennünket. Most még nem az embereinket, nem a városainkat, hanem a gazdaságunkat vették célba”. Ezzel szemben a tény az, hogy az ukránok nem támadtak meg bennünket semmilyen értelemben.
Hát… Drága Albán úr, a Barátság kőolajvezeték elzárása akkor mi a fene? Jótétemény?
Magyarországnak ezért a stratégiai tartalékaihoz kellett nyúlnia, hogy zavartalan legyen az ellátás. Azt is állítja, hogy az oroszok megrongálták ezt a bizonyos vezetéket, amit szerinte eddig nem sikerült megjavítani. A valóság ezzel szemben az, hogy nem az oroszok, hanem az ukránok rongálták meg a vezetéket. Éppen azok, aki felrobbantották az Északi Áramlatot is. Ezt már a miniszterelnök többször hangsúlyozta. Mégiscsak egy országot képvisel, ellenőrzik minden szavát a világban, Bolgárét meg
legfeljebb a komcsi népszavás szerkesztők, akik még valószínűleg örülnek is neki, ha Albán úr hazudik. Azért adnak neki fizetést.
A vezeték egyébként működik, semmiféle műszaki akadálya nincs az olajcsap megnyitásának. „Csupán” politikai akadálya van. Zelenszkij egyszerűen nem akarja megnyitni, mert abban reménykedik, hogy az olcsó orosz olaj helyett drágát kényszerül venni Magyarország, ami minden fronton durván megemeli az árakat. Ez pedig káoszhoz, végső soron a kormány bukásához vezethet. Ezt akarja Brüsszel és Magyar Péter támogatásával Zelenszkij elérni. Erre mondja Orbán Viktor: „Addig harcolunk, amíg nem győzünk.” És sok millió ember feltétel nélkül, a saját érdekei miatt támogatja őt. A közel két éve lejárt mandátumú Zelenszkijt meg csak néhány uniós tisztségviselő.
A híres építész Makovecz Imre mondta Orbánról. Száz évente születik egy olyan előrelátó ember, mint ő. Orbán az az ember, aki „ezt az országot ki akarja húzni a bajból", méghozzá „rendkívüli intelligenciával".
És Drága Albán úr éppen Orbánt akarja hétről hétre lehazugozni, megalázni, teljesen hülyének nézve, becsapva az ellenzéki választókat.
Ezért nem szabad nekünk, hírlapíróknak hidegen elfordulni a komcsi társaságtól.
(Fotó: Szergej Gric MTI/ MTVA)