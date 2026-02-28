Gondolni kell az olvasókra is, akiket bizonyos urak, hölgyek szándékosan félrevezetnek, hogy a saját politikai érdekeiknek megfelelően igyekezzenek befolyásolni az olvasókat. Azt akarják, hogy minél több komcsi legyen a közöttük.

Olyanok, mint ő, aki aztán választási győzelemhez segítheti az ellenzéket. Nem segíti, persze – a Fidesz 2010 óta folyamatosan leveri a komcsikat, mint a bogarat szokták. Ennek ellenére próbálkoznak ahelyett, hogy belátnák: valódi munka, igazi intellektuális teljesítmény nélkül nincs politikai győzelem.

Itt van például Bolgár úr, akin a fél világ röhög, annyira szánalmas. Egy időben Csermely Péter kolléga publicisztikai sorozatában volt gúny tárgya, nála lett Albán úr a gúnyneve. Ez azonban őt nem tántorította el attól, hogy továbbra is mindig mindent ugyanúgy csináljon, mint korábban. Pedig hát beszélhetne egyenesen is az olvasóval, ahogy a jobboldali tollforgatók szoktak, de ez tőle idegen. Meg ő