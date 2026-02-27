„Csupán merő véletlenségből üvöltötte azt már 2023-ban Zelenszkij az egyik miniszterének (a Washington Post értesülése szerint), hogy föl kellene robbantani a Barátság-kőolajvezetéket...

Már akkor így akarta térdre kényszeríteni Magyarországot.

De hallgassunk csak az okos és bölcs, szláváukrájinyiző, ukránpólós tiszás szakértőkre, akik szerint vaklárma az energetikai infrastruktúra védelmének megerősítése...”