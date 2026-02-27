Ft
pilhál tamás zelenszkij csupán merő barátság kőolajvezeték

De nyilván eszükbe nem jut robbantani

2026. február 27. 22:36

Csupán merő véletlenségből üvöltötte azt már 2023-ban Zelenszkij, hogy föl kellene robbantani a Barátság-kőolajvezetéket.

2026. február 27. 22:36
null
Pilhál Tamás
Pilhál Tamás
Facebook

„Csupán merő véletlenségből üvöltötte azt már 2023-ban Zelenszkij az egyik miniszterének (a Washington Post értesülése szerint), hogy föl kellene robbantani a Barátság-kőolajvezetéket...
Már akkor így akarta térdre kényszeríteni Magyarországot.

De hallgassunk csak az okos és bölcs, szláváukrájinyiző, ukránpólós tiszás szakértőkre, akik szerint vaklárma az energetikai infrastruktúra védelmének megerősítése..."

Nyitókép forrása: Pilhál Tamás Facebook-oldala

