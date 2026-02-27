Újra itt az EBESZ: ellepik az országot a választási megfigyelők
Budapesten már itt vannak, hamarosan ellepik az országot – elindult a választási megfigyelés.
Csupán merő véletlenségből üvöltötte azt már 2023-ban Zelenszkij, hogy föl kellene robbantani a Barátság-kőolajvezetéket.
„Csupán merő véletlenségből üvöltötte azt már 2023-ban Zelenszkij az egyik miniszterének (a Washington Post értesülése szerint), hogy föl kellene robbantani a Barátság-kőolajvezetéket...
Már akkor így akarta térdre kényszeríteni Magyarországot.
De hallgassunk csak az okos és bölcs, szláváukrájinyiző, ukránpólós tiszás szakértőkre, akik szerint vaklárma az energetikai infrastruktúra védelmének megerősítése...”
Nyitókép forrása: Pilhál Tamás Facebook-oldala
