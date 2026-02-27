Újabb mélypont: a DK elárulta a magyarságot

A kettős állampolgárságról szóló, 2004. december 5-ei népszavazás idején Gyurcsány Ferenc akkori miniszterelnök a lehető legagresszívabban ellenezte a határon túli magyarok kedvezményes honosítását. Gyurcsány a nem szavazat mellett kampányolt, s az akkori MSZP–SZDSZ-kormány azzal riogatott, hogy a honosítás nem pusztán jelentős költségvetési terhekkel járna, hanem szociális és munkaerőpiaci feszültségeket okozna. Gyurcsány hangsúlyozta: a határon túli magyarok támogatását nem állampolgársággal, hanem célzott kulturális, oktatási és gazdasági programokkal kell megvalósítani.

Mindeközben a kormánya szinte minden olyan támogatást és politikai egyeztető fórumot megszüntetett, amelyet az első Orbán-kormány a határon túli magyarok érdekében bevezetett.

A huszonkét évvel ezelőtti népszavazás eredményére jól emlékszünk: bár a többség igennel voksolt, a népszavazás a résztvevők alacsony száma miatt érvénytelen lett. A gyurcsányi akció mély és tartós törést okozott a magyar közéletben, valamint az anyaország és a kisebbségi létbe kényszerülő magyar testvéreink kapcsolatában. Én egy jó ideig nem utaztam Erdélybe, olyannyira szégyelltem magam a baloldali kampány és honfitársaim többségének a közönye miatt.