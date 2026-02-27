Ft
02. 27.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
szentkirályi alexandra szentkirályi fidesz Magyar Péter orbán viktor

Újabb politikus rántotta le a leplet a közvélemény-kutatókról

2026. február 27. 14:29

Szentkirályi Alexandra szerint ukrán elemzők is beszéltek arról, hogy „nem kell olyan komolyan venni azokat a közvélemény-kutatásokat, amelyek Magyar Péter nagyfokú előnyét mutatják, mert ezek fizetett forrással rendelkező intézetek”.

2026. február 27. 14:29
null

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője a közmédia Kell még valamit mondanom, Ildikó? című podcastjének vendége volt csütörtök este. Az ATV.hu összefoglalója szerint Szentkirályi kifejtette: a baloldali közvélemény-kutatók által publikált anyagok valójában inkább kampányeszközök, és nem valódi közvélemény-kutatási célt szolgálnak.

Rámutatott: 

ukrán elemzők is beszéltek arról, hogy „nem kell olyan komolyan venni azokat a közvélemény-kutatásokat, amelyek Magyar Péter nagyfokú előnyét mutatják, mert ezek fizetett forrással rendelkező intézetek”.

Szentkirályi Alexandra szerint Orbán Viktor a világpolitika fontos szereplője, aki „beszéli azt a nyelvet”, ahogy ma a politika Európában zajlik, ez pedig „az erő nyelve”, és egyértelműen kiáll a magyar érdekek mellett. Ezzel szemben a Tisza pártnak és Magyar Péternek az a fontos, hogy „szeressék Brüsszelben”, nem képesek kiállni a magyar érdekek mellett.

A Fidesz fővárosi frakcióvezetője hangsúlyozta: 

a Fidesz nem mond le Budapestről, „hatalmas erőbedobással dolgozunk”.

A politikus kifejtette, hogy 

erős budapesti eredmény nélkül nem lesz erős parlamenti felhatalmazásuk, a kétharmadhoz erős felhatalmazás kell Budapesten is.

Szentkirályi Alexandra szerint Magyar Péter „egy olyan ember, aki a saját életét nem tudja kontrollálni, (…) akit el lehet egy buliba csábítani, aztán ott lehet tartani, és neki semmi nem szólal meg a fejében hogy ez nem oké”.

Ha valaki a saját életét nem tudja kontrollálni, akkor hogyan várható el, hogy egy országot vezessen?” 

– tette fel a kérdést a politikus.

A teljes beszélgetést alább nézheti meg:

Nyitókép: Szentkirályi Alexandra Facebook-oldala
 

 

