Kíméletlenül szembesítették a magyar képviselők Von der Leyent: az Európai Bizottság nyílt árulást követett el

A Mercosur-egyezmény soron kívüli életbe léptetése nagy érvágást jelent az európai gazdák számára.
A Mercosur-megállapodás végrehajtása merénylet az európai gazdák ellen – reagált a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportja Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének pénteki bejelentésére.
A képviselőcsoport az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta, a bejelentés
a gazdák nyílt színi elárulása és minden demokratikus alapelv semmibevétele”.
„Az Európai Bizottság elnöke bejelentette, hogy az Európai Parlament jóváhagyása nélkül is végrehajtják a Mercosur-megállapodást. Átmeneti időszakra hivatkoznak, de ez csak politikai színjáték. A döntés élesen szembe megy az Európai Parlament korábbi döntésével, amely bírósághoz utalta az ügyet. Egyben arculcsapást jelent az európai gazdák számára, akik egyre nagyobb tüntetéseken fejezték ki tiltakozásukat Európa számos országában” – írták.
Hozzátették: a megállapodást azért ellenzik, mert az „európai gazdák tömegeit teheti tönkre”.
„Óriási mennyiségű mezőgazdasági terméket engednek be az európai piacra. Az európai gazdáknak óriáscégekkel kellene versenyezniük, úgy, hogy közben 20 százalékkal csökkentik a támogatásaikat. Ráadásul a dél amerikai gazdálkodóknak nem kell ugyanazoknak a szabályoknak megfelelniük, ami önmagában is óriási versenyhátrány” – írták.
Kiemelték:
a Mercosur-megállapodást Magyar Péter brüsszeli pártja hozta össze”.
„Ursula von der Leyen a néppártból érkezik, az agrárbiztos a néppártból érkezik, mint ahogy az Európai Parlament megállapodás-párti hangadói is” – jegyezték meg.
A képviselőcsoport hozzátette: „Manfred Weber tiszteletét fejezte ki a szerződést ratifikáló Argentínának és Uruguay-nak. Nekik megadják a tiszteletet, de az európai és a magyar gazdáktól ezt megtagadják”.
„A Fidesz-KDNP mindent meg fog tenni azért, hogy a brüsszeli nagykoalíció döntései minél kisebb kárt okozzanak a magyar gazdáknak. Ebben a vitában csak a kormánypártokra számíthatnak” – írták.
(MTI)
Nyitókép: Fabrice COFFRINI / AFP