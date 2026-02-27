Kíméletlenül szembesítették a magyar képviselők Von der Leyent: az Európai Bizottság nyílt árulást követett el

Hozzátették: a megállapodást azért ellenzik, mert az „európai gazdák tömegeit teheti tönkre”.

„Óriási mennyiségű mezőgazdasági terméket engednek be az európai piacra. Az európai gazdáknak óriáscégekkel kellene versenyezniük, úgy, hogy közben 20 százalékkal csökkentik a támogatásaikat. Ráadásul a dél amerikai gazdálkodóknak nem kell ugyanazoknak a szabályoknak megfelelniük, ami önmagában is óriási versenyhátrány” – írták.

Kiemelték:

a Mercosur-megállapodást Magyar Péter brüsszeli pártja hozta össze”.

„Ursula von der Leyen a néppártból érkezik, az agrárbiztos a néppártból érkezik, mint ahogy az Európai Parlament megállapodás-párti hangadói is” – jegyezték meg.