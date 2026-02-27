Ez már a brüsszeli cenzúra? – felfüggesztette a Meta a The European Conservative Facebook-oldalát

Újabb példája lehet a közösségi médiában tapasztalható politikai cenzúrának, hogy a Meta egyik napról a másikra felfüggesztette a The European Conservative Facebook-oldalát. A merőben indokolatlan lépésre különösen érzékeny időszakban került sor: nem sokkal az április 12-ei magyarországi parlamenti választások előtt, amikor a politikai vélemények szabad áramlásának kulcskérdésnek kellene lennie.

A portál közlése szerint az oldalt azért tiltották le, mert az állítólag „megsértette a közösségi irányelveket”, méghozzá „meztelenség vagy szexuális tevékenység” megjelenítésével. Az indoklás azonban első ránézésre is abszurd: a kifogásolt tartalom egy 2025 júniusában megjelent cikk volt, amely arról számolt be, hogy nagy pornográf oldalak kivonultak Franciaországból a kiskorúak védelmét szolgáló szigorítások miatt.