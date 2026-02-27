Ft
The European Conservative országgyűlési választás 2026 cenzúra Magyarország Facebook Meta Európai Bizottság Európai Unió közösségi média

Ez már a brüsszeli cenzúra? – felfüggesztette a Meta a The European Conservative Facebook-oldalát

2026. február 27. 15:54

Az amerikai kongresszus már figyelmeztetett arra, hogy az EU vezetése újra el akarja tüntetni a neki nem tetsző nézőpontokat a közösségi médiából.

2026. február 27. 15:54
null

Újabb példája lehet a közösségi médiában tapasztalható politikai cenzúrának, hogy a Meta egyik napról a másikra felfüggesztette a The European Conservative Facebook-oldalát. A merőben indokolatlan lépésre különösen érzékeny időszakban került sor: nem sokkal az április 12-ei magyarországi parlamenti választások előtt, amikor a politikai vélemények szabad áramlásának kulcskérdésnek kellene lennie.

A portál közlése szerint az oldalt azért tiltották le, mert az állítólag „megsértette a közösségi irányelveket”, méghozzá „meztelenség vagy szexuális tevékenység” megjelenítésével. Az indoklás azonban első ránézésre is abszurd: a kifogásolt tartalom egy 2025 júniusában megjelent cikk volt, amely arról számolt be, hogy nagy pornográf oldalak kivonultak Franciaországból a kiskorúak védelmét szolgáló szigorítások miatt.

A cikk nem tartalmazott pornográf tartalmat, és nem is népszerűsítette azt, épp ellenkezőleg, egy közéleti-politikai vitát mutatott be.

Különösen kérdéses a döntés időzítése és módja. A Meta hónapokkal az anyag megjelenése után lépett, anélkül, hogy korábban bármilyen figyelmeztetést adott volna a lapnak. Ez felveti az önkényes moderáció gyanúját, és azt a kérdést is, hogy miként válhat egy kritikus hangvételű elemzés „szabálysértővé”.

A jelenség illeszkedik abba a mintázatba, amelyre korábban az Egyesült Államok Kongresszusa is figyelmeztetett: Brüsszel egyre erőteljesebb szabályozási törekvései – különösen a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabályoknyomást gyakorolhatnak a nagy közösségimédia-szolgáltató platformokra, hogy

az Európai Unió vezetői számára kényelmetlen politikai tartalmakat korlátozzák, vagy tüntessék el a felületeikről.

Egy hónapokkal korábbi, problémamentesen publikált cikk miatti teljes felfüggesztés komoly kérdéseket vet fel a moderációs mechanizmusok működésével kapcsolatban.

A történet túlmutat egyetlen médium ügyén. Ha a közéleti kérdéseket tárgyaló újságírás könnyen összemosható az általa kritizált jelenségekkel, az a digitális sajtó egészére nézve bizonytalanságot teremthet.

A küzdelem pedig több fronton zajlik. Ahogy arról korábban már a Mandiner is beszámolt, legutóbb az X-et vette össztűz alá a brüsszeli birodalmi gépezet: Elon Musk cége egy berlini bíróság döntése következtében volt kénytelen a magyar választásokról szóló adatokat átadni egy, az Európai Bizottság és a Soros-féle Nyílt Társadalom Alapítvány által pénzelt NGO-nak.

***

Fotó: David GRAY / AFP

 

