Ez már a brüsszeli cenzúra? – felfüggesztette a Meta a The European Conservative Facebook-oldalát
2026. február 27. 15:54
Az amerikai kongresszus már figyelmeztetett arra, hogy az EU vezetése újra el akarja tüntetni a neki nem tetsző nézőpontokat a közösségi médiából.
2026. február 27. 15:54
6 p
1
10
22
Mentés
Újabb példája lehet a közösségi médiában tapasztalható politikai cenzúrának, hogy a Meta egyik napról a másikra felfüggesztette a The European Conservative Facebook-oldalát. A merőben indokolatlan lépésre különösen érzékeny időszakban került sor: nem sokkal az április 12-ei magyarországi parlamenti választások előtt, amikor a politikai vélemények szabad áramlásának kulcskérdésnek kellene lennie.
A portál közlése szerint az oldalt azért tiltották le, mert az állítólag „megsértette a közösségi irányelveket”, méghozzá „meztelenség vagy szexuális tevékenység” megjelenítésével. Az indoklás azonban első ránézésre is abszurd: a kifogásolt tartalom egy 2025 júniusában megjelent cikk volt, amely arról számolt be, hogy nagy pornográf oldalak kivonultak Franciaországból a kiskorúak védelmét szolgáló szigorítások miatt.
Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:
Megfojtanák Orbánt, olajblokáddal zsarolnak, kamuzik a Medián – itt az új Mesterterv
A dezinformáció, gyűlöletbeszéd és a rendszerszintű veszélyek elleni küzdelem jegyében cenzúrát gyakorol az EU az amerikai kongresszus tavalyi jelentése szerint. A kongresszus igazságügyi bizottságának elnöke és az EU biztosa közti levelezés sem segített dűlőre jutnia a feleknek afelett, hogy cenzúráról van-e szó vagy sem.
A cikk nem tartalmazott pornográf tartalmat, és nem is népszerűsítette azt, épp ellenkezőleg, egy közéleti-politikai vitát mutatott be.
Különösen kérdéses a döntés időzítése és módja. A Meta hónapokkal az anyag megjelenése után lépett, anélkül, hogy korábban bármilyen figyelmeztetést adott volna a lapnak. Ez felveti az önkényes moderáció gyanúját, és azt a kérdést is, hogy miként válhat egy kritikus hangvételű elemzés „szabálysértővé”.
NGO-k, tényellenőrök és megbízható bejelentők kapják szakmányban a pénzt, hogy az EU bizottsága által promotált Demokráciapajzs keretében megvédjék az EU elitjét a demokráciától. A Demokráciapajzs örve alatt az EU-val szemben kritikus politikiai álláspontokat dezinformációnak és külföldi beavatkozásnak titulálhatják. Összefoglalónk.
A The European Conservative szerint nem egyedi esetről van szó, hanem egy szélesebb problémáról, amely a konzervatív hangok online jelenlétét érinti. A lap hangsúlyozza: igaz, hogy a platformoknak joguk van saját szabályokat alkotni, ezek alkalmazásának azonban arányosnak és következetesnek kell lennie.
Egy hónapokkal korábbi, problémamentesen publikált cikk miatti teljes felfüggesztés komoly kérdéseket vet fel a moderációs mechanizmusok működésével kapcsolatban.
A történet túlmutat egyetlen médium ügyén. Ha a közéleti kérdéseket tárgyaló újságírás könnyen összemosható az általa kritizált jelenségekkel, az a digitális sajtó egészére nézve bizonytalanságot teremthet.
Von der Leyenék évek óta manipulálják az európai választásokat.
A portál bízik abban, hogy a Meta felülvizsgálja döntését. Az eset azonban már most újabb fejezetet nyitott a szólásszabadság és a platformszabályozás európai vitájában.
A küzdelem pedig több fronton zajlik. Ahogy arról korábban már a Mandiner is beszámolt, legutóbb az X-et vette össztűz alá a brüsszeli birodalmi gépezet: Elon Musk cége egy berlini bíróság döntése következtében volt kénytelen a magyar választásokról szóló adatokat átadni egy, az Európai Bizottság és a Soros-féle Nyílt Társadalom Alapítvány által pénzelt NGO-nak.