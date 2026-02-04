Elszabadult a cenzúragépezet: az Európai Bizottság a politikai tartalmak eltávolítását követeli

A jelentés szerint a brüsszeli cenzúragépezet 2022–re teljes fordulatszámra kapcsolt: az Európai Bizottság formálissá tette a nyomásgyakorlást, és a dezinformációs kódex keretében 2022–2024 között legalább 90 egyeztetést tartott a közösségi platformokkal. Ezeken a találkozókon a Bizottság a tartalommoderálási szabályok szigorítását és további politikai tartalmak korlátozását sürgette.

A dokumentum szerint az EU többek között a „populista”, „EU–ellenes”, „elitellenes”, valamint migrációval, iszlámmal és LMBTQI–témákkal kapcsolatos kritikus tartalmak visszaszorítását szorgalmazta.



Más szóval mindent, ami szembement az agendájukkal: mindent, ami akár csak érintőlegesen is jobboldali vagy konzervatív volt, és mindent, ami az Európában tapasztalható katasztrofális migrációs helyzettel kapcsolatos”

– emelte ki a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára.

A jelentés szerint egyetlen nagy platform volt, amely nem engedett a brüsszeli nyomásnak: az Elon Musk tulajdonában lévő X. Az EU most 120 millió eurós bírsággal sújtaná a vállalatot, miközben Franciaországban hatósági razziák zajlanak a cég irodáiban.

