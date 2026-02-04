Elszabadult a cenzúragépezet: az Európai Bizottság a politikai tartalmak eltávolítását követeli

Rossz hírt kapott Zelenszkij: egyetlen nap, és mindent elveszíthet az ukrán elnök
Meg lesz a következménye az ukrán elnök kijelentéseinek – mutatott rá az elemző.
Von der Leyenék évek óta manipulálják az európai választásokat.
Politikai földrengést okozhat az amerikai Republikánus Párt kongresszusi Igazságügyi Bizottságának frissen publikált jelentése. A 160 oldalas dokumentum szerint az Európai Bizottság az elmúlt évtizedben tudatosan és szervezetten lépett fel azokkal a hangokkal szemben, amelyek nem illeszkedtek a globalista-liberális fősodorba - írta a parlamenti képviselő, Hidvéghi Balázs a Facebook–oldalán.
A dokumentumok szerint Ursula von der Leyenék legalább nyolc európai választásba is beavatkoztak”
– írta Hidvéghi a Facebook–posztjában.
A szavazást megelőző napokban a Thierry Breton és Věra Jourová nevével fémjelzett brüsszeli cenzúragépezet nyomást gyakorolt a közösségimédia–platformok vezetőire, hogy eltávolítsák vagy korlátozzák azokat a politikai tartalmakat, amelyek nem illeszkedtek az általuk képviselt irányvonalba.
A jelentés szerint a brüsszeli cenzúragépezet 2022–re teljes fordulatszámra kapcsolt: az Európai Bizottság formálissá tette a nyomásgyakorlást, és a dezinformációs kódex keretében 2022–2024 között legalább 90 egyeztetést tartott a közösségi platformokkal. Ezeken a találkozókon a Bizottság a tartalommoderálási szabályok szigorítását és további politikai tartalmak korlátozását sürgette.
A dokumentum szerint az EU többek között a „populista”, „EU–ellenes”, „elitellenes”, valamint migrációval, iszlámmal és LMBTQI–témákkal kapcsolatos kritikus tartalmak visszaszorítását szorgalmazta.
Más szóval mindent, ami szembement az agendájukkal: mindent, ami akár csak érintőlegesen is jobboldali vagy konzervatív volt, és mindent, ami az Európában tapasztalható katasztrofális migrációs helyzettel kapcsolatos”
– emelte ki a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára.
A jelentés szerint egyetlen nagy platform volt, amely nem engedett a brüsszeli nyomásnak: az Elon Musk tulajdonában lévő X. Az EU most 120 millió eurós bírsággal sújtaná a vállalatot, miközben Franciaországban hatósági razziák zajlanak a cég irodáiban.
Ez az az Európai Bizottság, amely nap mint nap a jogállamiságról és a demokráciáról papol nekünk. Egy ilyen ügy után ennek az egész brüsszeli elitnek meg kellene buknia. Persze, ahogyan az elmúlt évek óriási korrupciós botrányainak, úgy valószínűleg ennek sem lesz semmilyen következménye”
– közölte.
Hidvéghi arra figyelmeztetett, hogy Brüsszel valószínűleg most is megpróbál majd beleavatkozni a magyar választásokba, ezért fontos, hogy résen legyünk és ne hagyjuk, hogy Magyarországnak is ezek az emberek diktáljanak!
Nyitókép forrása: NICOLAS TUCAT / AFP