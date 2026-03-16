Drasztikusan felgyorsultak az események: hátba támadták Magyarországot – már csak az ultimátumra várunk

Lehullott az álarc Németország külügyminiszteréről: nyíltan megfenyegette Magyarországot (VIDEÓ)
Még Szijjártó Péter is teljesen ledöbbent.
„Mi harcolni fogunk az energiaellátásunk biztonságáért” – mondta Szijjártó Péter.
Az Európai Bizottság abszolút ideológiai alapon el akarja venni az olcsó orosz kőolajat Magyarországtól, az erről szóló javaslatot három nappal a magyar választás után kívánják beterjeszteni – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Brüsszelben.
A minisztérium közlése szerint a tárcavezető a horvát és a szlovák energiaügyi miniszterrel, valamint az Európai Bizottság energiaügyi biztosával folytatott négyoldalú megbeszélését követően arról számolt be, hogy azt hitte, hogy német kollégája fenyegetőzésénél lejjebb ma már nem lesz, de tévednie kellett.
„A dán nemzetiségű energiabiztos összehívott minket, Horvátországot, Szlovákiát és minket azért, hogy beszéljünk az olajellátás biztonságáról,
de aztán kiderült, hogy nem az olajellátás biztonságáról akarnak beszélni, hanem ultimátumot akarnak adni Magyarországnak”
– mondta. „Nem érdekli Brüsszelt, hogy Magyarország energiaellátása biztonságban van-e vagy sincs. Nem érdekli őket, hogy Magyarországon a rezsiszámlák a családok számára növekednének. Egy dolog érdekli őket, abszolút ideológiai alapon ki akarják tiltani az olcsó orosz olajat Európából” – folytatta.
„És természetesen mikor? Április 15-én készülnek egy javaslat megtételére, három nappal a parlamenti választásunk után. Nem mernek korábban előállni ezzel a javaslattal” – tette hozzá.
Szijjártó Péter ezután leszögezte, hogy Magyarország nem hajlandó egy kőolajvezetéktől függeni,
nem hajlandó feladni az eddigi két vezeték egyikét, ugyanis azzal hazánk kiszolgáltatott helyzetbe kerülne, azzal elfogadhatatlan monopolhelyzetbe kerülne Horvátország. „Mi harcolni fogunk az energiaellátásunk biztonságáért, harcolni fogunk a rezsicsökkentésért, nem vagyunk hajlandók belemenni egy olyan helyzetbe, hogy a magyar családok számára a rezsiköltséget a háromszorosára növeljék”.
(MTI)
Nyitókép: Szijjártó Péter Facebook-oldala