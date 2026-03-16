Drasztikusan felgyorsultak az események: hátba támadták Magyarországot – már csak az ultimátumra várunk

– mondta. „Nem érdekli Brüsszelt, hogy Magyarország energiaellátása biztonságban van-e vagy sincs. Nem érdekli őket, hogy Magyarországon a rezsiszámlák a családok számára növekednének. Egy dolog érdekli őket, abszolút ideológiai alapon ki akarják tiltani az olcsó orosz olajat Európából” – folytatta.

„És természetesen mikor? Április 15-én készülnek egy javaslat megtételére, három nappal a parlamenti választásunk után. Nem mernek korábban előállni ezzel a javaslattal” – tette hozzá.

Szijjártó Péter ezután leszögezte, hogy Magyarország nem hajlandó egy kőolajvezetéktől függeni,

nem hajlandó feladni az eddigi két vezeték egyikét, ugyanis azzal hazánk kiszolgáltatott helyzetbe kerülne, azzal elfogadhatatlan monopolhelyzetbe kerülne Horvátország. „Mi harcolni fogunk az energiaellátásunk biztonságáért, harcolni fogunk a rezsicsökkentésért, nem vagyunk hajlandók belemenni egy olyan helyzetbe, hogy a magyar családok számára a rezsiköltséget a háromszorosára növeljék”.