olaj olajellátás Brüsszel Magyarország energia Ukrajna Horvátország Szijjártó Péter Európai Unió Szlovákia

Drasztikusan felgyorsultak az események: hátba támadták Magyarországot – már csak az ultimátumra várunk

2026. március 16. 16:57

„Mi harcolni fogunk az energiaellátásunk biztonságáért” – mondta Szijjártó Péter.

Az Európai Bizottság abszolút ideológiai alapon el akarja venni az olcsó orosz kőolajat Magyarországtól, az erről szóló javaslatot három nappal a magyar választás után kívánják beterjeszteni – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Brüsszelben.

A minisztérium közlése szerint a tárcavezető a horvát és a szlovák energiaügyi miniszterrel, valamint az Európai Bizottság energiaügyi biztosával folytatott négyoldalú megbeszélését követően arról számolt be, hogy azt hitte, hogy német kollégája fenyegetőzésénél lejjebb ma már nem lesz, de tévednie kellett.

„A dán nemzetiségű energiabiztos összehívott minket, Horvátországot, Szlovákiát és minket azért, hogy beszéljünk az olajellátás biztonságáról,

de aztán kiderült, hogy nem az olajellátás biztonságáról akarnak beszélni, hanem ultimátumot akarnak adni Magyarországnak”

– mondta. „Nem érdekli Brüsszelt, hogy Magyarország energiaellátása biztonságban van-e vagy sincs. Nem érdekli őket, hogy Magyarországon a rezsiszámlák a családok számára növekednének. Egy dolog érdekli őket, abszolút ideológiai alapon ki akarják tiltani az olcsó orosz olajat Európából” – folytatta.

„És természetesen mikor? Április 15-én készülnek egy javaslat megtételére, három nappal a parlamenti választásunk után. Nem mernek korábban előállni ezzel a javaslattal” – tette hozzá.

Szijjártó Péter ezután leszögezte, hogy Magyarország nem hajlandó egy kőolajvezetéktől függeni,

nem hajlandó feladni az eddigi két vezeték egyikét, ugyanis azzal hazánk kiszolgáltatott helyzetbe kerülne, azzal elfogadhatatlan monopolhelyzetbe kerülne Horvátország. Mi harcolni fogunk az energiaellátásunk biztonságáért, harcolni fogunk a rezsicsökkentésért, nem vagyunk hajlandók belemenni egy olyan helyzetbe, hogy a magyar családok számára a rezsiköltséget a háromszorosára növeljék.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

Nyitókép: Szijjártó Péter Facebook-oldala

 

Összesen 86 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
nuevoreynuevaley
2026. március 16. 19:23
Nagy bajba keverte a magyar nepet az Orban kormany. Ideje megszabadulni toluk. Ha nem megy a kupleraj, nem a butorokat kell lecserelni, Kakadu
2026. március 16. 19:18 Szerkesztve
Hülyeség az egész. Ha az EU leválik az oroszról, csak saját magát lövi tökön, az orosznak meg nem lesz attól.kevesebb a bevétele. Eladja másoknak és van is a világpiacon tolongás érte. Majd ha egyszer mégis csak vennének az EU balfaszai oroszt, könnyen lehet hogy már nem is jut, mert az orosz leköti másokkal az összes export kapacitását.
arpadan
2026. március 16. 18:59
Szóval akkor ha fúj a szél, akkor meg se nézem, hogy HONNAN, MERRŐL fúj, csak fölteszem a kezemet, hogy nincs mit tenni, így jártam ? Én jobban kedvelem az ennél célratörőbb, tettrekészebb embereket...
Salitis
2026. március 16. 18:33
„És természetesen mikor? Április 15-én készülnek egy javaslat megtételére, három nappal a parlamenti választásunk után. ... " Feltéve - de nem megengedve (!) - ha veszít a Fidesz április 12-én, akkor 3 nappal később ki fogja M.o.-ot képviselni az Unióban? És az vajon hogy fog szavazni?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!