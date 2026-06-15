Beismerte Von der Leyen: nagy bajban van az Európai Unió, sok minden dőlhet most el

Az iráni háború lezárásól szóló megállapodás megkötése után prioritás a gyors és teljes körű végrehajtás, amelynek lehetővé kell tennie a Hormuzi-szoros azonnali újranyitását – húzta alá az Európai Bizottság elnöke arra reagálva, hogy a hónapokig tartó tárgyalások után az Egyesült Államok megegyezett Teheránnal.

Ursula von der Leyen az interneten is elérhető közleményében üdvözölte a megállapodást, amellyel kapcsolatban leszögezte: a hajózás szabadságát és ingyenességét vissza kell állítani a Hormuzi-szorosban.

Ez – mint hangsúlyozta – elengedhetetlen a regionális stabilitás és a globális gazdaság szempontjából.