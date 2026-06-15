Beismerte Von der Leyen: nagy bajban van az Európai Unió, sok minden dőlhet most el

10 milliónál megálljt parancsolnának! Mindent eldöntő népszavazás következik
Nagyon szoros végeredmény várható Svájcban.
Az Európai Bizottság elnöke Donald Trumpnak is üzent.
Az iráni háború lezárásól szóló megállapodás megkötése után prioritás a gyors és teljes körű végrehajtás, amelynek lehetővé kell tennie a Hormuzi-szoros azonnali újranyitását – húzta alá az Európai Bizottság elnöke arra reagálva, hogy a hónapokig tartó tárgyalások után az Egyesült Államok megegyezett Teheránnal.
Ursula von der Leyen az interneten is elérhető közleményében üdvözölte a megállapodást, amellyel kapcsolatban leszögezte: a hajózás szabadságát és ingyenességét vissza kell állítani a Hormuzi-szorosban.
Ez – mint hangsúlyozta – elengedhetetlen a regionális stabilitás és a globális gazdaság szempontjából.
Az uniós bizottság elnöke kijelentette: a megállapodás megnyitja az utat a Közel-Kelet békéjéről és biztonságáról szóló, szélesebb körű tárgyalások előtt. Leszögezte továbbá, hogy véget kell vetni Irán nukleáris és ballisztikus programjainak, valamint destabilizáló tevékenységeinek a régióban.
Kijelentette azt is, hogy nem lehet béke a Közel-Keleten mindaddig, amíg „Libanon lángokban áll”. „Európa ismét felszólítja a feleket, hogy tartsák tiszteletben Libanon önállóságát és területi egységét, és hozzanak létre valódi tűzszünetet” – fogalmazott.
A válságnak egyértelmű tanulsága, hogy az energiafüggőség ismét fegyverré vált, ami miatt Európának diverzifikálnia kell az ellátási útvonalakat,
és új exportfolyosókat kell kialakítania – szögezte le.
(MTI)
Nyitókép: Olivier HOSLET / POOL / AFP