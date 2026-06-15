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Európa Ursula von der Leyen Donald Trump Irán Hormuzi-szoros Európai Unió Egyesült Államok

Beismerte Von der Leyen: nagy bajban van az Európai Unió, sok minden dőlhet most el

2026. június 15. 11:16

Az Európai Bizottság elnöke Donald Trumpnak is üzent.

2026. június 15. 11:16
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Az iráni háború lezárásól szóló megállapodás megkötése után prioritás a gyors és teljes körű végrehajtás, amelynek lehetővé kell tennie a Hormuzi-szoros azonnali újranyitását – húzta alá az Európai Bizottság elnöke arra reagálva, hogy a hónapokig tartó tárgyalások után az Egyesült Államok megegyezett Teheránnal.

Ursula von der Leyen az interneten is elérhető közleményében üdvözölte a megállapodást, amellyel kapcsolatban leszögezte: a hajózás szabadságát és ingyenességét vissza kell állítani a Hormuzi-szorosban.

Ez – mint hangsúlyozta – elengedhetetlen a regionális stabilitás és a globális gazdaság szempontjából.

Az uniós bizottság elnöke kijelentette: a megállapodás megnyitja az utat a Közel-Kelet békéjéről és biztonságáról szóló, szélesebb körű tárgyalások előtt. Leszögezte továbbá, hogy véget kell vetni Irán nukleáris és ballisztikus programjainak, valamint destabilizáló tevékenységeinek a régióban.

Kijelentette azt is, hogy nem lehet béke a Közel-Keleten mindaddig, amíg „Libanon lángokban áll”. „Európa ismét felszólítja a feleket, hogy tartsák tiszteletben Libanon önállóságát és területi egységét, és hozzanak létre valódi tűzszünetet” – fogalmazott.

A válságnak egyértelmű tanulsága, hogy az energiafüggőség ismét fegyverré vált, ami miatt Európának diverzifikálnia kell az ellátási útvonalakat,

és új exportfolyosókat kell kialakítania – szögezte le.

(MTI)

Nyitókép: Olivier HOSLET / POOL / AFP

Összesen 3 komment

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Da Vinci
2026. június 15. 12:05
“leszögezte: a hajózás szabadságát és ingyenességét vissza kell állítani a Hormuzi-szorosban” “Leszögezte továbbá, hogy véget kell vetni Irán nukleáris és ballisztikus programjainak, valamint destabilizáló tevékenységeinek a régióban.” “Európa ismét felszólítja a feleket, hogy tartsák tiszteletben Libanon önállóságát és területi egységét, és hozzanak létre valódi tűzszünetet” … röfög egy lepkefing, akit a világpolitikában már emberszámba sem vesznek… Ha mindez nem így lesz mit csinálsz van der Pfizer? Azt, hogy ha így lesz, tudjuk, hogy a röfögésed sikerének számítod.
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4
0
pollip
2026. június 15. 11:41
Északi áramlat???:-))))))
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5
0
nyugalom
2026. június 15. 11:19
No de ki teremtette meg? Ki is, kik is a vezetők?
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4
0
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