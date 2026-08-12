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Magyarország Donald Trump Egyesült Államok

Köszönetet mondott a Trump-kormány Magyarországnak

2026. augusztus 12. 18:43

A családokat védő Genfi Konszenzus Nyilatkozat titkársága négy évig működött hazánkban.

2026. augusztus 12. 18:43
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Magyarország látta el 2022-től mostanáig a Genfi Konszenzus Nyilatkozat (Geneva Consensus Declaration) titkársági feladatait, miután 2022 novemberében Washingtonban átvette azt Brazíliától. A 2020-ban alapított nemzetközi családpolitikai koalíció célja a család védelme, a nők egészségének megőrzése és a szülői szerep fontosságának hangsúlyozása

A Trump-kormányzat most azt közölte: mivel a Genfi Konszenzus Nyilatkozat Titkársága visszatér az Egyesült Államokba, „mély elismerésünket fejezzük ki Magyarországnak kivételes gondosságáért. 

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Magyarország hűségesen védte a nyilatkozatot és annak alapelveit,

és hálásak vagyunk vezető szerepéért és elkötelezettségéért a nyilatkozat aláíróinak számának bővítése iránt.”

Az Egyesült Államok ezt a munkát az Egyesült Államok Egészségügyi és Humán Szolgáltatások Minisztériuma és az Egyesült Államok Külügyminisztériuma által közösen vezetett kormányzati tevékenységek révén viszi tovább.

A 2020-ban létrehozott, az Egyesült Államok által vezetett Genfi Konszenzus Nyilatkozat néhány hasonló gondolkodású országgal közös kezdeményezésként indult. A csoport mára több mint 40 aláírót számlál. A nyilatkozatnak négy fő célja van: a nők számára érdemi egészségügyi és fejlődési előnyök biztosítása; az élet védelme minden szakaszban; a család, mint a társadalom alapvető egységének védelme; és az ENSZ rendszerén belüli együttműködés ezen értékek megvalósítása érdekében.

A Trump-adminisztráció részéről közölték: „Elkötelezettek vagyunk a családok támogatása, a nők egészségének előmozdítása és a gyermekek védelme iránt életük minden szakaszában. A nők egészségébe és jólétébe való befektetés életeket ment, több lehetőséget biztosít a nőknek és lányoknak, és védi a családot, mint a társadalom alapvető egységét.”

 

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

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Összesen 17 komment

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rottyos-ducse
2026. augusztus 13. 17:14
"A 2020-ban alapított nemzetközi családpolitikai koalíció célja" Ez ugye egy Mike Pompeo fele gittegylet, aminek Genfhez semmi koze, egy nyugati allam se csatlakozott hozza, csak par roncsorszag. Az USA is kilepett, Trump meg belepett. Trump utan kuka az egesz.
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1
lendvaiildiko
2026. augusztus 13. 10:39
kiáradt, bár inkább száradjon ki
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1
formaegy-2
2026. augusztus 13. 10:33
"hernadvolgyi-2 2026. augusztus 12. 20:16 • Szerkesztve Új szelek fújnak. "Az alábbiakat írta Facebookon a Szimpozion Egyesület: "SZUPERÜL TELT A SZIGET FESZTIVÁL ELSŐ NAPJA" ...Bódis Kriszta is megtisztelt látogatásával..." Ja, szuperül. Tömeges osszullétek a drogozás miatt. Többeket bedrogoztak DJ Oti koncertje alatt. Bódis saját szemével akarta látni a drogosainak, kurváinak, buzijainak, részegeinek állapotát. Elkönyvelhette, hogy minden úgy zajlik, ahogyan a tisza legalja gyűjtőtáborában kell.
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2
2
masikhozzaszolo
2026. augusztus 13. 10:21
Ez GO? Nem NGO?
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1
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