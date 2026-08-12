Köszönetet mondott a Trump-kormány Magyarországnak

Magyarország látta el 2022-től mostanáig a Genfi Konszenzus Nyilatkozat (Geneva Consensus Declaration) titkársági feladatait, miután 2022 novemberében Washingtonban átvette azt Brazíliától. A 2020-ban alapított nemzetközi családpolitikai koalíció célja a család védelme, a nők egészségének megőrzése és a szülői szerep fontosságának hangsúlyozása

A Trump-kormányzat most azt közölte: mivel a Genfi Konszenzus Nyilatkozat Titkársága visszatér az Egyesült Államokba, „mély elismerésünket fejezzük ki Magyarországnak kivételes gondosságáért.