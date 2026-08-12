Köszönetet mondott a Trump-kormány Magyarországnak

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A családokat védő Genfi Konszenzus Nyilatkozat titkársága négy évig működött hazánkban.
Magyarország látta el 2022-től mostanáig a Genfi Konszenzus Nyilatkozat (Geneva Consensus Declaration) titkársági feladatait, miután 2022 novemberében Washingtonban átvette azt Brazíliától. A 2020-ban alapított nemzetközi családpolitikai koalíció célja a család védelme, a nők egészségének megőrzése és a szülői szerep fontosságának hangsúlyozása
A Trump-kormányzat most azt közölte: mivel a Genfi Konszenzus Nyilatkozat Titkársága visszatér az Egyesült Államokba, „mély elismerésünket fejezzük ki Magyarországnak kivételes gondosságáért.
Magyarország hűségesen védte a nyilatkozatot és annak alapelveit,
és hálásak vagyunk vezető szerepéért és elkötelezettségéért a nyilatkozat aláíróinak számának bővítése iránt.”
Az Egyesült Államok ezt a munkát az Egyesült Államok Egészségügyi és Humán Szolgáltatások Minisztériuma és az Egyesült Államok Külügyminisztériuma által közösen vezetett kormányzati tevékenységek révén viszi tovább.
A 2020-ban létrehozott, az Egyesült Államok által vezetett Genfi Konszenzus Nyilatkozat néhány hasonló gondolkodású országgal közös kezdeményezésként indult. A csoport mára több mint 40 aláírót számlál. A nyilatkozatnak négy fő célja van: a nők számára érdemi egészségügyi és fejlődési előnyök biztosítása; az élet védelme minden szakaszban; a család, mint a társadalom alapvető egységének védelme; és az ENSZ rendszerén belüli együttműködés ezen értékek megvalósítása érdekében.
A Trump-adminisztráció részéről közölték: „Elkötelezettek vagyunk a családok támogatása, a nők egészségének előmozdítása és a gyermekek védelme iránt életük minden szakaszában. A nők egészségébe és jólétébe való befektetés életeket ment, több lehetőséget biztosít a nőknek és lányoknak, és védi a családot, mint a társadalom alapvető egységét.”
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos