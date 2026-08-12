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szicília etna Olaszország

Kitört az Etna, kitört a káosz is Szicíliában

2026. augusztus 12. 19:05

Hétszáz repülőjáratot töröltek Catania repterén az aktivizálódó Etna miatt.

2026. augusztus 12. 19:05
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Mocorog a szicíliai Etna vulkán gyomra, lövellni kezdte a hamut, épp a turisztikai csúcsidőszak közepén. Emiatt mintegy 700 járatot töröltek az elmúlt négy napban a szicíliai Catania repülőtéren, és csütörtökön délután 16 óráig pedig biztosan nem indítják újra a forgalmat. A közlekedés lebénult, sokan a repülőtéren alszanak, mert a szállodákban elfogyott a hely.

Az Etna hamuja már Máltára és Líbiába is elért.

 A kitörés hat nappal ezelőtt kezdődött, azóta turisták tömegei rekedtek Szicíliában. 
 

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Fotón: az Etna 2021-es kitörése (MTI/EPA/ANSA/Orietta Scardino)

 

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Összesen 33 komment

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Sorrend:
bigfater73
2026. augusztus 14. 08:24
Paripa mosolyú annita azon kívül, hogy jókat röhög fosos vezére agymenésein mi a f@szt is csinál! Legalább szórná a konzuli telefonszámokat, szervezné a lehetséges szárazföldi útvonalakat semmi! Folyik a pin@ vakarászás! Hát ezért is fos a tisz@!
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0
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survivor
2026. augusztus 13. 12:05
ha a szegény éhezőnek van pénze Szicíliában pancsizni. Most béreljen egy ladikot és fel a part mellett...hó..ruk...
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0
0
survivor
2026. augusztus 13. 12:03
A magyar nép azt kapta , amit megérdemelt. Ez a DEMOKRÁCIA. nem repül értük Szíjártó Péter repölővel...
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1
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survivor
2026. augusztus 13. 12:01
Tu et NA ?
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