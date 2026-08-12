Kitört az Etna, kitört a káosz is Szicíliában

Mocorog a szicíliai Etna vulkán gyomra, lövellni kezdte a hamut, épp a turisztikai csúcsidőszak közepén. Emiatt mintegy 700 járatot töröltek az elmúlt négy napban a szicíliai Catania repülőtéren, és csütörtökön délután 16 óráig pedig biztosan nem indítják újra a forgalmat. A közlekedés lebénult, sokan a repülőtéren alszanak, mert a szállodákban elfogyott a hely.

Az Etna hamuja már Máltára és Líbiába is elért.

A kitörés hat nappal ezelőtt kezdődött, azóta turisták tömegei rekedtek Szicíliában.

