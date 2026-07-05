Óriási hamufelhőt szórt az égre az Etna – be kellett zárni a repülőteret (VIDEO)

Erősebb aktivitást mutatott az Etna vasárnap reggel, mintegy másfél kilométer magasan hamufelhőt szórva az égre, amely déli, délnyugati irányba haladt a széljárással – ismertette az olasz Geofizikai és Vulkanológiai Intézet (INGV).

🌋 Etna in eruzione | 5 luglio 2026



L’Etna torna a farsi sentire con un’intensa attività eruttiva dal cratere Voragine. Diverse bocche allineate lungo la sommità stanno alimentando esplosioni stromboliane e continue emissioni di cenere, che si sollevano in cielo formando un… pic.twitter.com/wcw6KhUsqO — La Sicilia (@lasicilia) July 5, 2026

A vulkanikus aktivitásra tekintettel ideiglenesen lezárták Catania repülőterét. A közlemény szerint a légikikötő este 7 óráig maradt zárva.