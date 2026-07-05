Óriási hamufelhőt szórt az égre az Etna – be kellett zárni a repülőteret (VIDEO)

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A folyamatos megfigyelés alatt álló, mintegy 3350 méter magas Etna Európa legnagyobb aktív vulkánja.
Erősebb aktivitást mutatott az Etna vasárnap reggel, mintegy másfél kilométer magasan hamufelhőt szórva az égre, amely déli, délnyugati irányba haladt a széljárással – ismertette az olasz Geofizikai és Vulkanológiai Intézet (INGV).
A vulkanikus aktivitásra tekintettel ideiglenesen lezárták Catania repülőterét. A közlemény szerint a légikikötő este 7 óráig maradt zárva.
A korlátozások miatt ráadásul este 9 óráig óránként mindössze öt érkező járatot fogad a repülőtér – közölte a létesítmény üzemeltetője.
A folyamatos megfigyelés alatt álló, mintegy 3350 méter magas Etna Európa legnagyobb aktív vulkánja. Évente több alkalommal is kitör, ami számos turistát is vonz.
(MTI)
Nyitókép: Izzó láva tör elő az Etna tűzhányó délkeleti kráteréből a szicíliai Cataniában 2021. április 1-jén (Fotó: MTI/EPA/ANSA/Orietta Scardino)