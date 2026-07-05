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etna catania vulkán

Óriási hamufelhőt szórt az égre az Etna – be kellett zárni a repülőteret (VIDEO)

2026. július 05. 20:23

A folyamatos megfigyelés alatt álló, mintegy 3350 méter magas Etna Európa legnagyobb aktív vulkánja.

2026. július 05. 20:23
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Erősebb aktivitást mutatott az Etna vasárnap reggel, mintegy másfél kilométer magasan hamufelhőt szórva az égre, amely déli, délnyugati irányba haladt a széljárással – ismertette az olasz Geofizikai és Vulkanológiai Intézet (INGV).

A vulkanikus aktivitásra tekintettel ideiglenesen lezárták Catania repülőterét. A közlemény szerint a légikikötő este 7 óráig maradt zárva.

A korlátozások miatt ráadásul este 9 óráig óránként mindössze öt érkező járatot fogad a repülőtér – közölte a létesítmény üzemeltetője.

A folyamatos megfigyelés alatt álló, mintegy 3350 méter magas Etna Európa legnagyobb aktív vulkánja. Évente több alkalommal is kitör, ami számos turistát is vonz.

(MTI)

Nyitókép: Izzó láva tör elő az Etna tűzhányó délkeleti kráteréből a szicíliai Cataniában 2021. április 1-jén (Fotó: MTI/EPA/ANSA/Orietta Scardino)

 

Összesen 1 komment

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Atti bá
2026. július 05. 23:14
Olasz turistaszezonnak más sem hiányzik csak egy kis tüzijáték az Etnától.
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