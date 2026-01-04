Szélsőbaloldali szabotázs miatt két napja Berlin dél-nyugati részein áramkimaradás van

„Szélsőbaloldali aktivisták által elkövetett szabotázs miatt lassan két napja Berlin dél-nyugati részein áramkimaradás van. Ez kb. 50 ezer háztartást és 2 ezer üzletet érint havas, hideg időjárási környezetben.

Az ún. »vulkáncsoport« magára vállalta az akciósorozatot és azt írták, hogy »a gazdagokat nem engedhetjük meg magunknak«.