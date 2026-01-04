Ft
berlin vulkán szélsőbal németország

Szélsőbaloldali szabotázs miatt két napja Berlin dél-nyugati részein áramkimaradás van

2026. január 04. 15:23

Elszomoritó, milyen sorsra jutott Németország!

2026. január 04. 15:23
Szalai Zoltán
Szalai Zoltán
Facebook

„Szélsőbaloldali aktivisták által elkövetett szabotázs miatt lassan két napja Berlin dél-nyugati részein áramkimaradás van. Ez kb. 50 ezer háztartást és 2 ezer üzletet érint havas, hideg időjárási környezetben.

Az ún. »vulkáncsoport« magára vállalta az akciósorozatot és azt írták, hogy »a gazdagokat nem engedhetjük meg magunknak«.

A csoport az energiainfrastruktúra elleni cselekményt »önvédelemnek« és »a bolygó védelmének«  nevezte. Érdekes módon a német politika nemcsak nem tesz semmit, de érdemleges reakciók se voltak. Elszomoritó, milyen sorsra jutott Németország!”

Nyitókép: RALF HIRSCHBERGER / AFP

gullwing
2026. január 04. 15:29
A komcsik csak ehhez értenek: gyilkolni, rabolni, törni, zúzni, hazát árulni.
google-2
2026. január 04. 15:26
Újkommunisták. Majd a bőrük bánja… Mi már kipróbáltuk. Rajtuk a sor.
