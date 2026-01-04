Szélsőbaloldali szabotázs miatt két napja Berlin dél-nyugati részein áramkimaradás van

„Budapest békés, Berlin lángol” – egy emberként álltak a németek Magyarország oldalára a szilveszteri erőszak után
Elszabadult a kommentfolyam, egyre többen állítják: Magyarország jól csinálta, Nyugat-Európa elrontotta.
Elszomoritó, milyen sorsra jutott Németország!
„Szélsőbaloldali aktivisták által elkövetett szabotázs miatt lassan két napja Berlin dél-nyugati részein áramkimaradás van. Ez kb. 50 ezer háztartást és 2 ezer üzletet érint havas, hideg időjárási környezetben.
Az ún. »vulkáncsoport« magára vállalta az akciósorozatot és azt írták, hogy »a gazdagokat nem engedhetjük meg magunknak«.
A csoport az energiainfrastruktúra elleni cselekményt »önvédelemnek« és »a bolygó védelmének« nevezte. Érdekes módon a német politika nemcsak nem tesz semmit, de érdemleges reakciók se voltak. Elszomoritó, milyen sorsra jutott Németország!”
Nyitókép: RALF HIRSCHBERGER / AFP