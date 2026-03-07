Ft
Brüsszel Magyarország Ukrajna Volodimir Zelenszkij Szijjártó Péter Európai Bizottság Európai Unió

Eddig kellett rá várni, de végül megérkezett Brüsszelből az üzenet: ezt egy életre megjegyzi Zelenszkij és Von der Leyen

2026. március 07. 06:13

Szijjártó Péter egyszerre vette fel a harcot velük.

2026. március 07. 06:13
null

Pénteken az olvasóinkat leginkább az Európai Bizottság válasza érdekelte. Az Európai Bizottság több mint tíz nap után válaszolt a magyar és a szlovák kormány közös levelére,

de nem állt ki a két ország mellett Ukrajnával szemben a Barátság kőolajvezeték ügyében

– közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

A tárcavezető arról számolt be, hogy előző nap minden kétséget kizáróan bebizonyosodott, hogy az ukránok politikai okok miatt nem indítják újra a kőolajszállítást Magyarország irányába, és nyilvánvaló, hogy semmilyen fizikai, műszaki vagy technikai oka nincsen az olajblokádnak.

„Kultúremberek így nem beszélnek egymással, főleg egy ország államfője” – reagált Volodimir Zelenszkij ukrán elnök fenyegetésére a Mandiner Mesterterv című műsorában Mráz Ágoston Sámuel. A Nézőpont Intézet vezetője és G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója egyetértettek,

nehezen azonosítható, hogy mi állhat Zelenszkij fenyegetése mögött, amellyel elsősorban a Fidesz kampányát segítette.

Természetesen nem hagyta szó nélkül Zelenszkij fenyegetőzését Magyarország. A történtek miatt péntekre tiltakozást szerveztek Ukrajna budapesti nagykövetsége elé: a Nemzeti Ellenállás Mozgalom demonstrációt hirdetett, ahol felszólalók és résztvevők adnak hangot felháborodásuknak az ukrán döntéssel szemben.

Az eseményen Szijjártó is felszólalt.

A pénteki nap talán legfelkavaróbb híre az volt, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzmosás gyanúja miatt indított eljárást azután, hogy Magyarországon két páncélozott értékszállító járművet állítottak meg. A hatóságok közlése szerint a járművekben 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat találtak.

Az ügyben hét ukrán állampolgárt állítottak elő, akik a konvojjal Ausztriából Ukrajna felé tartottak.

Nyitókép: Szijjártó Péter Facebook-oldala

 

Összesen 27 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Hobby024
2026. március 07. 18:37
Egyre többen beszélnek a fórumon HUXIT-ró. A kérdés, milyen hasznunkat veszik akkor az oroszok? A másik kérdés: Valahova tartoznunk kell az ország kitettsége miatt. Csak szólok IRÁN tagja a BRICS-nek. Úgyhogy akik felvetik a kérdést tegyék mérlegre a kínai és orosz érdekszférával való nagyobb szövetséget. Én benne lennék!
Válasz erre
0
1
csulak
2026. március 07. 15:39
aki 2 unios orszag energiaellatasat megszunteti az nem valo az EU-ba, ennyi !
Válasz erre
1
0
kir2vik
2026. március 07. 08:55
Mit jegyeznek meg egy életre, faszkalap címadó? Ti újságírók szégyenei.
Válasz erre
2
2
Gsss
2026. március 07. 08:49
HUXIT lesz a vége! remélem minnél hamarább. Vissza az útleveleket, határzár körbe az országuknál azt jó napot Brüsszeli gecik.
Válasz erre
8
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!