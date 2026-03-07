Eddig kellett rá várni, de végül megérkezett Brüsszelből az üzenet: ezt egy életre megjegyzi Zelenszkij és Von der Leyen

Tíz napot kellett rá várni: megérkezett Brüsszel válasza a Barátság kőolajvezeték ügyében
Kijev összejátszik az Európai Bizottsággal.
Szijjártó Péter egyszerre vette fel a harcot velük.
Pénteken az olvasóinkat leginkább az Európai Bizottság válasza érdekelte. Az Európai Bizottság több mint tíz nap után válaszolt a magyar és a szlovák kormány közös levelére,
de nem állt ki a két ország mellett Ukrajnával szemben a Barátság kőolajvezeték ügyében
– közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.
A tárcavezető arról számolt be, hogy előző nap minden kétséget kizáróan bebizonyosodott, hogy az ukránok politikai okok miatt nem indítják újra a kőolajszállítást Magyarország irányába, és nyilvánvaló, hogy semmilyen fizikai, műszaki vagy technikai oka nincsen az olajblokádnak.
Ezt is ajánljuk a témában
Kijev összejátszik az Európai Bizottsággal.
„Kultúremberek így nem beszélnek egymással, főleg egy ország államfője” – reagált Volodimir Zelenszkij ukrán elnök fenyegetésére a Mandiner Mesterterv című műsorában Mráz Ágoston Sámuel. A Nézőpont Intézet vezetője és G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója egyetértettek,
nehezen azonosítható, hogy mi állhat Zelenszkij fenyegetése mögött, amellyel elsősorban a Fidesz kampányát segítette.
Ezt is ajánljuk a témában
Az ukrán elnök a jelek szerint eltaktikázhatta magát.
Természetesen nem hagyta szó nélkül Zelenszkij fenyegetőzését Magyarország. A történtek miatt péntekre tiltakozást szerveztek Ukrajna budapesti nagykövetsége elé: a Nemzeti Ellenállás Mozgalom demonstrációt hirdetett, ahol felszólalók és résztvevők adnak hangot felháborodásuknak az ukrán döntéssel szemben.
Az eseményen Szijjártó is felszólalt.
Ezt is ajánljuk a témában
Betelt a pohár.
A pénteki nap talán legfelkavaróbb híre az volt, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzmosás gyanúja miatt indított eljárást azután, hogy Magyarországon két páncélozott értékszállító járművet állítottak meg. A hatóságok közlése szerint a járművekben 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat találtak.
Az ügyben hét ukrán állampolgárt állítottak elő, akik a konvojjal Ausztriából Ukrajna felé tartottak.
Ezt is ajánljuk a témában
„Már biztonságban vannak” – fogalmazott az ukrán külügyminiszter.
Nyitókép: Szijjártó Péter Facebook-oldala