Eddig kellett rá várni, de végül megérkezett Brüsszelből az üzenet: ezt egy életre megjegyzi Zelenszkij és Von der Leyen

A tárcavezető arról számolt be, hogy előző nap minden kétséget kizáróan bebizonyosodott, hogy az ukránok politikai okok miatt nem indítják újra a kőolajszállítást Magyarország irányába, és nyilvánvaló, hogy semmilyen fizikai, műszaki vagy technikai oka nincsen az olajblokádnak.