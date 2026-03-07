Lengyel kiállás Magyarország mellett: diplomáciai botrányt emlegetnek Zelenszkij fenyegetése miatt

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nagy diplomáciai botrányt váltott ki a magyar miniszterelnök elleni kijelentésével, amely egyúttal más európai vezetők megfélemlítéseként is értelmezhető – hangzott el a Konföderáció lengyel jobboldali ellenzéki párt varsói parlamenti sajtóértekezletén, írja a hirado.hu.

Krzysztof Mulawa, a Konföderáció alsóházi képviselője elmondta: „Szemtanúi vagyunk egy diplomáciai botránynak, amelyet az európai vezetőket zsaroló Volodimir Zelenszkij váltott ki. A »nagy diplomáciai botrány« célja, hogy megfélemlítse az európai vezetőket, akik nem értenének egyet azzal a kölcsönnel, „amelynek törlesztését nem várjuk el, mert Ukrajnának nem lesz szándéka azt visszafizetni az európai országoknak” – fogalmazott a képviselő, utalva az ukrán elnök fenyegetésére.