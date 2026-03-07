Lengyel kiállás Magyarország mellett: diplomáciai botrányt emlegetnek Zelenszkij fenyegetése miatt

Maffiatempó: itt a bizonyíték, hogy Zelenszkij halálosan megfenyegette Orbán Viktort (VIDEÓ)
A botrányos nyilatkozatra a miniszterelnök is reagált.
A lengyel Konföderáció szerint a történtek túlmutatnak egy egyszerű politikai szóváltáson.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nagy diplomáciai botrányt váltott ki a magyar miniszterelnök elleni kijelentésével, amely egyúttal más európai vezetők megfélemlítéseként is értelmezhető – hangzott el a Konföderáció lengyel jobboldali ellenzéki párt varsói parlamenti sajtóértekezletén, írja a hirado.hu.
Krzysztof Mulawa, a Konföderáció alsóházi képviselője elmondta: „Szemtanúi vagyunk egy diplomáciai botránynak, amelyet az európai vezetőket zsaroló Volodimir Zelenszkij váltott ki. A »nagy diplomáciai botrány« célja, hogy megfélemlítse az európai vezetőket, akik nem értenének egyet azzal a kölcsönnel, „amelynek törlesztését nem várjuk el, mert Ukrajnának nem lesz szándéka azt visszafizetni az európai országoknak” – fogalmazott a képviselő, utalva az ukrán elnök fenyegetésére.
Ezt is ajánljuk a témában
A botrányos nyilatkozatra a miniszterelnök is reagált.
Elszállt minden gátlásuk”
– kommentálták Zelenszkij fenyegetését a Konföderáció Facebook-oldalán pénteken közzétett bejegyzésben. „Hol van (Ursula) von der Leyen? Hol van (Donald) Tusk és az Európai Unió (EU) többi vezetője?” – tették fel a kérdést. Az ukrán hozzáállást a banánköztársaságokból vagy a maffiajátszmákból, nem pedig a civilizált világból származó módszernek nevezték.
Ewa Zajaczkowska-Hernik, a Konföderáció európai parlamenti képviselője az X-en azt írta:
Magyarország »nem szeszélyből vagy rosszkedvében« döntött az Ukrajnának szánt kölcsön elutasításáról, hanem azért, mert Ukrajna leállította a magyarországi kőolajszállítást a Barátság vezetéken keresztül.
Emiatt Magyarországon emelkedtek a üzemanyagárak, Orbán Viktor miniszterelnök pedig csak „határozottan kiáll a magyar állampolgárok védelmében” – áll Zajaczkowska-Hernik bejegyzésében.
Fotó: Tetiana DZHAFAROVA / AFP