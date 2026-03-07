Ft
03. 07.
szombat
volodimir zelenszkij konföderáció diplomáciai botrány

Lengyel kiállás Magyarország mellett: diplomáciai botrányt emlegetnek Zelenszkij fenyegetése miatt

2026. március 07. 07:32

A lengyel Konföderáció szerint a történtek túlmutatnak egy egyszerű politikai szóváltáson.

2026. március 07. 07:32
null

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nagy diplomáciai botrányt váltott ki a magyar miniszterelnök elleni kijelentésével, amely egyúttal más európai vezetők megfélemlítéseként is értelmezhető – hangzott el a Konföderáció lengyel jobboldali ellenzéki párt varsói parlamenti sajtóértekezletén, írja a hirado.hu.

Krzysztof Mulawa, a Konföderáció alsóházi képviselője elmondta: „Szemtanúi vagyunk egy diplomáciai botránynak, amelyet az európai vezetőket zsaroló Volodimir Zelenszkij váltott ki. A »nagy diplomáciai botrány« célja, hogy megfélemlítse az európai vezetőket, akik nem értenének egyet azzal a kölcsönnel, „amelynek törlesztését nem várjuk el, mert Ukrajnának nem lesz szándéka azt visszafizetni az európai országoknak” – fogalmazott a képviselő, utalva az ukrán elnök fenyegetésére

Elszállt minden gátlásuk”

– kommentálták Zelenszkij fenyegetését a Konföderáció Facebook-oldalán pénteken közzétett bejegyzésben. „Hol van (Ursula) von der Leyen? Hol van (Donald) Tusk és az Európai Unió (EU) többi vezetője?” – tették fel a kérdést. Az ukrán hozzáállást a banánköztársaságokból vagy a maffiajátszmákból, nem pedig a civilizált világból származó módszernek nevezték. 

Ewa Zajaczkowska-Hernik, a Konföderáció európai parlamenti képviselője az X-en azt írta:

Magyarország  »nem szeszélyből vagy rosszkedvében« döntött az Ukrajnának szánt kölcsön elutasításáról, hanem azért, mert Ukrajna leállította a magyarországi kőolajszállítást a Barátság vezetéken keresztül.

Emiatt Magyarországon emelkedtek a üzemanyagárak, Orbán Viktor miniszterelnök pedig csak „határozottan kiáll a magyar állampolgárok védelmében” – áll Zajaczkowska-Hernik bejegyzésében.

Fotó: Tetiana DZHAFAROVA / AFP

csulak
2026. március 07. 15:37
Orkrajna ismet bebizonyitotta , hogy nem valo az EU-ba
bogdan5-aki-vigan-jatszott-mig-elevenen-egtek-az-oroszok
2026. március 07. 11:33
baszódjon fel az összes geci polák
rizotto
2026. március 07. 10:46
"cinkegolyó Babis hallgat." Hallgat, mert egy törékeny koalícióban kénytelen kormányozni. Ha valamelyik koalíciós partnerét megvásárolja, megfenyegeti az EU-s alvilági vezetés, azonnal borul a koalíció. Ugyanez történik Szlovákiában is. Folyamatos próbálkozások vannak az EU részéről a kormánykoalíció bomlasztására. Az EU vezetői tehetségtelen harmadvonalbeli politikusok, de fapofával az EU-s polgárok szemébe mondott hazugságért, aljasságért, gátlástalanságért, a jól ismert trükkök százaival kijátszandó jogtiprásért nem kell a szomszédba menniük. Másrészt mögöttük áll a világ háttérhatalma a médiájával, internetes nyilvánosságának uralásával, "tényellenőrzésével", az általa irányított algoritmusokkal, az általa alapított és irányított NGO-ival, korlátlan pénzügyi erejével.
cinkegolyó
2026. március 07. 10:15
Babis hallgat.
