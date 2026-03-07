„Zakatol a kampány, előkerült régi nagy kedvencünk, a hungarofób, Orbán-gyűlölő Para-Kovács Imre is. A szélsőséges megmondóembernek a HVG360-ra írt véleménycikke tűpontosan megmutatja, hogy ezek milyen emberek. Lenéznek mindenkit, úgy gondolják, hogy ők, a liberálisok mindenki fölött állnak.

Olvassák el ezt a kis idézetet a cikkéből: