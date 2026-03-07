Itt a videó, ami bemutatja Magyar Péter hazugságát a háború ügyében (VIDEÓ)
Magyar Pétert maga Ursula von der Leyen és Manfred Weber cáfolja.
Ismét lelepleződtek.
„Zakatol a kampány, előkerült régi nagy kedvencünk, a hungarofób, Orbán-gyűlölő Para-Kovács Imre is. A szélsőséges megmondóembernek a HVG360-ra írt véleménycikke tűpontosan megmutatja, hogy ezek milyen emberek. Lenéznek mindenkit, úgy gondolják, hogy ők, a liberálisok mindenki fölött állnak.
Olvassák el ezt a kis idézetet a cikkéből:
»Ez a kormány a háború kormánya, a háború segített megnyerni az előző választást, a háború biztosítja a rendeleti kormányzást, a háború hozza a profitot, a háború a végső érv, az aduász, a Fedák Sári, a háború ennek a kormánynak a lelke, csak ők úgy hívják, hogy béke.«
Para-Kovács szövegében rengeteg az ellentmondás, hazudozás és csúsztatás, de ez nem akkora meglepetés, amiért érdemes volna vele foglalkozni. Azonban azzal a végső konklúziójával, hogy a kormány háborút akar, csak úgy hívja, hogy béke, azért már érdemes foglalkozni.”
