háború hvg360 para - kovács imre Magyar Péter

Para-Kovács Imre hatalmas hibája sokba kerülhet Magyar Péternek

2026. március 07. 06:25

Ismét lelepleződtek.

2026. március 07. 06:25
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„Zakatol a kampány, előkerült régi nagy kedvencünk, a hungarofób, Orbán-gyűlölő Para-Kovács Imre is. A szélsőséges megmondóembernek a HVG360-ra írt véleménycikke tűpontosan megmutatja, hogy ezek milyen emberek. Lenéznek mindenkit, úgy gondolják, hogy ők, a liberálisok mindenki fölött állnak. 

Olvassák el ezt a kis idézetet a cikkéből:

»Ez a kormány a háború kormánya, a háború segített megnyerni az előző választást, a háború biztosítja a rendeleti kormányzást, a háború hozza a profitot, a háború a végső érv, az aduász, a Fedák Sári, a háború ennek a kormánynak a lelke, csak ők úgy hívják, hogy béke.«

Para-Kovács szövegében rengeteg az ellentmondás, hazudozás és csúsztatás, de ez nem akkora meglepetés, amiért érdemes volna vele foglalkozni. Azonban azzal a végső konklúziójával, hogy a kormány háborút akar, csak úgy hívja, hogy béke, azért már érdemes foglalkozni.” 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Facebook


 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

gyumolcs26
2026. március 07. 17:16
Ezt az Orwell Állatfarm c. műve óta ismerjük, semmi sem az aminek látszik, az újbeszélben a háború békét jelent, ezt akarjál ezek a proAgresszívek? Vagy csak hülyére veszik azokat, akik még emlékeznek a nevükre, régi szoclib-kori ismertsègükre?
Válasz erre
0
0
balbako_
2026. március 07. 17:09
Nemzetbiztonsági kérdésbe rongyolt bele a kábszerkukac. Ez börtönös tétel és élni is kell vele! Ilyen híreket koholni bűntény.
Válasz erre
1
0
Sanyi72
2026. március 07. 16:55
Ez egy drogos rongy. Embernek se lehet nevezni. Élő halott.
Válasz erre
3
1
Finale
•••
2026. március 07. 16:01 Szerkesztve
Emlekszem Boros Lajos, aki szinten a semmire kapott radios lehetosegeket, akinek a szavara eletek,karrierek mentek tonkre, egy nap,amikor mar nagyon beteg volt az utcan setalt egyedul es en veletlenul meglattam. Eloszor nem is ismertem meg,csontvekonyra fogyott,szurke koszos farmerben,megkoszosabb cipoben es ruhaban vonszolta magat az Oktogonon. Senki eszre sem vette,talan ot is valami lecsuszott alkoholistanak nezhettek. Gondoltam ,megkapta a bunteteset.Es gyurcsanyra is ez vart,levizelt nadragjaban hulla reszegen osztotta az eszt,ez vart Para Kovacsra is es mindegyikre ez fog varni aki hazug modon Magyarorszagot tamadja.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!