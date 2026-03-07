Mégis ki a fene akarja segíteni Ukrajnát? Mi biztosan nem!

Igaz, a csehek nem rajongtak a monarchiáért, és talán jellemző, hogy egyik legnagyobb nemzeti regényük, a Svejk voltaképpen arról szól, hogyan próbál kimaradni a háborúból a cseh kisember, akit sem Ferenc Ferdinánd lelövése, sem a harcok sikeres megvívása nem érdekel, kizárólag a túlélés.

A háborúkat ugyanis ritkán vívják olyan célokért, amelyekkel az átlag polgár teljesen azonosulni tud.

A huszadik században két világégésbe is belekeveredtünk, amelyek nem rólunk szóltak; mi sem jellemzőbb, mint hogy az Isonzó völgye és a Don-kanyar a határainktól sok száz kilométerre van. Mennyivel másabb az egri vár, a mohácsi csatatér, Pákozd, Muhi, vagy akár a Corvin-köz; ott mindenki pontosan tudja és érzi, hogy ezek a mi harcaink voltak.

Ukrajna, akár a hajdani (előbb húsz, majd feltámasztása után negyvenhét évvel kimúló) Csehszlovákia, mesterséges államalakulat, amit nem történelmi szükségszerűség, hanem nagyhatalmi érdekek és sakkjátszmák (esetleg némi szerencse illetve szerencsétlenség, nézőpont kérdése) hoztak létre.