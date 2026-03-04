Ez már sok, Kapitány István túlment minden határon: átlátszó adatmanipulációval, hamis információkkal és üres szövegeléssel csillogtatta meg „szakmaiságát”

(mármint ezt arra mondja, hogy Jockey bácsi megígéri százezer lakás energetikai korszerűsítését, lazán megcáfolva a saját közzétett „programjukat”, amely még évi százezret említett, nem pedig összesen annyit – összehasonlításképpen a Fidesz-kormány otthonfelújítási programja keretében 2022 végén egyetlen hónap alatt fogadtak be százezer kérelmet, miután addigra 250 ezer család már részesült ilyen támogatásban; de ha csak az ingyenes födémszigetelést nézzük, eddig már az is 50 ezer ingatlanban valósult meg).

Majd mindezen előzmények után először jön e szárnyaló párt vezére, és pulóvert készíttet magának, hogy aki esetleg összetévesztené őt a Jakabbal vagy a Márki-Zayjal, azt ruházatának feliratával segítőkészen eligazíthassa, hogy nem, ő valójában a Magyar Péter.

Utána pedig érkezik a két lábon járó benzinügyi szakértelem, és közreadja ezt a Facebook-posztot, illusztrálandó a benzinár 2010 óta bekövetkezett változását.

Tehát Kapitány István először is rajzolt egy grafikont, amelynek Y tengelye a nulla helyett 175-nél kezdődik, hogy ezáltal az üzemanyag adótartalmának változása nagyjából tízszer nagyobbnak tűnjék a valósnál –