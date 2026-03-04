Ez már sok, Kapitány István túlment minden határon: átlátszó adatmanipulációval, hamis információkkal és üres szövegeléssel csillogtatta meg „szakmaiságát”

Orbán Anita ezt bődületesen benézte – sikerült teljesen lejáratnia magát
Mennyire tekinthető kompetensnek az a politikusjelölt, aki a mérleg két serpenyője közül csak az egyikbe helyezi bele a mérnivalót, és az alapján hirdet eredményt?
A „szakpolitikus” sürgeti az üzemanyagárak csökkentését – de akkor miért nem írt bele efféle ígéretet legalább a fedősztoriként kiadott „választási programjukba”?
A tömegek bölcsességére apellálva segítséget szeretnék kérni, hogy jól értem-e.
Adott egy „párt”, amely állítólag durva fölényben várja a választásokat. Adott ennek a „pártnak” egy nemzetközi karriert befutott szakembere, aki a világon semmihez nem ért jobban, mint a benzinhez és a vonatkozó árképzéshez. Van továbbá egy narratíva, amely szerint most még fájóan ostoba propagandában tengődünk, de a centi már egyre rövidebb, közel a kompetencia, közel az objektivitás.
S láttunk mindemellett egy videót, amelyben a TISZA-lista második helyén szereplő világhírű művésznő egy buta liba méltatlan mellékszerepét magára öltve emeli piedesztálra az említett szakembert, a magyar Jockey Ewingot, mondván:
„Ez fantasztikus! (…) „Ez mind itt van a fejében, és ez a tudás, és ez a szakértelem, és hát jó kézben leszünk, én úgy érzem”
(mármint ezt arra mondja, hogy Jockey bácsi megígéri százezer lakás energetikai korszerűsítését, lazán megcáfolva a saját közzétett „programjukat”, amely még évi százezret említett, nem pedig összesen annyit – összehasonlításképpen a Fidesz-kormány otthonfelújítási programja keretében 2022 végén egyetlen hónap alatt fogadtak be százezer kérelmet, miután addigra 250 ezer család már részesült ilyen támogatásban; de ha csak az ingyenes födémszigetelést nézzük, eddig már az is 50 ezer ingatlanban valósult meg).
Majd mindezen előzmények után először jön e szárnyaló párt vezére, és pulóvert készíttet magának, hogy aki esetleg összetévesztené őt a Jakabbal vagy a Márki-Zayjal, azt ruházatának feliratával segítőkészen eligazíthassa, hogy nem, ő valójában a Magyar Péter.
Utána pedig érkezik a két lábon járó benzinügyi szakértelem, és közreadja ezt a Facebook-posztot, illusztrálandó a benzinár 2010 óta bekövetkezett változását.
Tehát Kapitány István először is rajzolt egy grafikont, amelynek Y tengelye a nulla helyett 175-nél kezdődik, hogy ezáltal az üzemanyag adótartalmának változása nagyjából tízszer nagyobbnak tűnjék a valósnál –
amely szintű adatmanipuláció az egyetem első félévében is karót érdemelne, a politikában pedig egy Jakab Péter részéről is rémesen kínos lenne, de ő legalább nem tetszeleg Rost Andrea karjaiban a szakmaiság és az integritás szobraként.
A grafikonhoz fűzött szöveges magyarázatában Kapitány István kifejti, hogy „drágább nálunk a benzin, mint Ausztriában” – valójában bécsi Shell-kutaknál például kedden 1,759 euró volt egy liter, ami nagyjából 680 forintnak felel meg, de egy kismartoni diszkont 1,629 eurós ára is meghaladta az aznapi magyarországi átlagot. Tudom, az osztrákok viszont többet keresnek – ez azonban nem érv, hiszen a világlátott szakember nem arról beszélt, hogy ki hány litert tud venni az átlagfizetésből, hanem azt állította, hogy nominálisan olcsóbb ott a benzin, mint Magyarországon.
Nem olcsóbb.
Apropó, fizetéshez viszonyított arány. A Kapitány István grafikonján szereplő benzinárakkal számolva 2010-ben a bruttó minimálbérből 213 liter benzint lehetett venni Magyarországon, ezzel szemben 2026-ban, Kapitány István Facebook-posztjának közzététele idején 573 litert lehetett (miközben a minimálbért keresők aránya eleve csökkent). Megjegyzendő, hogy 2022-ben az akkori minimálbérből 415 liter hatósági áras benzin jött ki, szemben a mai 573 literrel – érdekesség azoknak, akik szerint jó, jó, 2022-ig valóban előre mentünk, nem hátra, azóta viszont az egy helyben toporgás is szinte elérhetetlen vágyálom.
2010-ben a bruttó átlagkeresetből 588 liter benzin jött ki, 2022-ben (hatósági árasan) 1072 liter, ma a mai bruttó átlagbérből 1396 liter.
Az üzemanyag adótartalma 2010 óta valóban nőtt (részben amiatt, hogy a jövedéki adó szintjét uniós előírások miatt kötelezően meg kellett emelni), de úgy tűnik, ez nem állt útjában annak, hogy míg 2010-ben ezer lakosra 299 személygépkocsi jutott, 2023-ban már 435 (Lengyelország és Csehország esetében ez a mutató 2010-ben állt 453-on, illetve 429-en – ennyit arról, hogy ki honnan indult).
A TISZA „szakpolitikusa” mindenesetre a saját demagóg grafikonjának hatása alá kerülve sürgeti az üzemanyagot terhelő adók mérséklését –
különös ugyanakkor, hogy saját „pártja” még a közzétett választási programjában (mármint a hangzatos fedősztorijában) sem ír egy szót sem arról, hogy ők efféle adócsökkentésben gondolkodnának.
A „jövedéki adó” szó nem kerül elő a szövegben, az üzemanyag áfájának mérséklését még csak ígérni sem ígérik (cserébe szentül fogadkoznak, hogy ha rajtuk múlna, olcsóbban vehetnénk ilyentájt a marokkói áfonyát és a namíbiai szőlőt is – hiszen úgy általában az „egészséges” élelmiszerek áfáját akarnák csökkenteni, még véletlenül sem a mindenkori magyar idénygyümölcsökét). Mi akadályozta meg vajon Kapitány Istvánt abban, hogy a hosszas felkészülés és „programírás” során egy kósza mondatot beleírjon a közzétett dokumentumukba az üzemanyag adótartalmát és kívánatos árszintjét illetően?
Vagy Orbán Anitához hasonlóan részéről is az volna a válasz, hogy „Ne haragudj, nem én döntök ebben”?
Az alapvető kérdés tehát, amelyre ki szeretnék lyukadni, a következő volna: jól értem-e, hogy egy szinte mindjárt kormányozni készülő „párt” állítólag hozzáértő szakpolitikusa az állítólag töménytelen valós gond és baj közepette a valós helyzetet szándékosan eltorzító adatmanipulációval és téves információkkal próbál lájkokat szerezni a saját szakterületén úgy, hogy közben olyan adócsökkentést követel az állítólag már szinte csomagoló kormánytól, amilyen adócsökkentés a TISZA tervei között még az üres ígéretek szintjén sem szerepel?
Mert ha így van, akkor összehasonlításképpen emlékeztetnék:
2010 márciusának elején, a ténylegesen kormányváltó hangulat idején a Magyar Nemzetben a Fidesz oktatáspolitikusa a Fidesz konkrét oktatáspolitikai elképzeléseiről, külpolitikai kabinetjének vezetője pedig a párt konkrét külpolitikai stratégiájáról beszélt, miközben Orbán Viktor és Varga Mihály már informális eszmecserét folytatott az IMF-fel, nyilvánvalóan készülve annak későbbi „hazazavarására”.
Ehhez képest Kapitány István 2026 márciusában manipulatív grafikont fabrikál, és a Fideszt kéri, hogy csökkentsen adót. Mindenki levonhatja a következtetést, hogy ki kinél érezheti magát jobb kezekben.
***
(Nyitókép: MTI / Szigetváry Zsolt)
