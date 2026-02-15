„Két lábon járó nemzetbiztonsági kockázat vagyok” – ennyi volt, Magyar Péter tökéletesen alkalmatlannak bizonyult

felütve azt egy „két lábon járó nemzetbiztonsági kockázat vagyok” címkével. Mindeközben forrásmegjelölés nélkül idézi a nagybeteg Antall József pizsamás interjújából, hogy „én szolgálok, és addig szolgálok, amíg a nemzetnek haszna van belőle. Teszem, amíg tudom”, továbbá bibliaórát tart nekünk Wass Albert megfogalmazásában, mondván, „Ki mint vetett, azonképpen arat” – úgy értve a vetést és az aratást, hogy

akikről ő kézzelfogható bizonyítékok nélkül feltételezi, hogy elkészítettek egy senki által nem látott felvételt, azokat ő egy tőle szigorúan független hatalmi ággal azonmód bevarratná a börtönbe;

ellenben ha ő egy politikai tábor egyetlen reménységeként gond nélkül, konszenzuálisan bemegy hajnalban egy számára állítólag teljesen ismeretlen kábítószeres helyre, és ott szexuális kapcsolatot létesít konszenzuálisan az őt hónapok óta zsaroló exével, nagyjából hét órát töltve a helyszínen ebben az elcsábult állapotban (konszenzuálisan), akkor ő ennek semmiféle következményét ne viselje, vele ne jöjjön szembe az interneten még az ominózus hálószobáról készült fotó se, a neve említése nélkül se, mert az úgy már nem törvényszerű aratás, hanem egy mindenkor a családját, közösségét és hazáját szem előtt tartó szegény háromgyermekes apa aljas lejáratása.

Ha ezt a kétségkívül profi módon manipulatív, de közben nyilvánvaló ellentmondásoktól hemzsegő szöveget felnőtt értelmiségiek is olyan szinten kajálják be, hogy helyenként már-már himnikus magasságokba emelik a jó apát, a szerető hazafit, a kivételes jellemet,

akkor mégis ki és milyen alapon gondolja, hogy egy minden szempontból fejletlen és tájékozatlan kisiskolásnál megszólal a vészcsengő, valahányszor jól hangzó, ám hamis tartalomba fut bele az interneten? Ha számos diplomás tiszás nem képes egy olyan alapszintű reflexióra, hogy „hát, az ilyesmi bizony nemzetbiztonsági kockázat lehet, de spongyát rá, remélem, tanul belőle”, hanem egyenesen büszke arra, hogy kedvenc politikusának ilyen izgalmas a nemi élete, akkor miért indulnánk ki abból, hogy egy kiskorú viszont képes lehet mindenkor figyelmesen és gondosan kielemezni a pixeleket, a számára vonzó tartalmak ösztönös lájkolása és fogyasztása helyett?