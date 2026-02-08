Ebből baj lehet, valami zűr van Magyar Péter vagyonnyilatkozatával – nem jön ki a matek

de maga a pártelnök is szeret úton-útfélen arra hivatkozni, hogy ő bezzeg minden hónapban odaadja jövedelme 50 százalékát a rászorulóknak (jó, hát biztos rongyosra olvasta már a Bibliáját, ezért veszhetett el belőle az a rész, hogy „Amikor tehát alamizsnát adsz, ne kürtöltess magad előtt, mint a képmutatók teszik a zsinagógában és az utcán, hogy dicsérjék őket az emberek”).

Induljunk ki tehát abból, hogy fizetése felére gyakorlatilag rá se néz.

Az EP-képviselők havi nettó tiszteletdíja jelenleg 8772,70 euró; ennek fele 4386,35, ami a vagyonnyilatkozat időpontjában alkalmazott árfolyam alapján 1 688 745 forintnak felel meg – az adakozás után tehát ennyi marad a pártvezér zsebében (ez egybe is cseng a tiszás bejelentéssel, amely szerint havonta 1,6 millió forintot jótékonykodik el). Emellé ugyan jár neki általános költségtérítés is, meg a napidíj,

utóbbit azonban csak akkor vehetné fel, ha bejárna az ülésekre (ráadásul jelentős részét elvileg el is kellene költenie az alapértelmezetten drága szállásra),

a költségtérítést pedig egyrészt megfelezik azok esetében, akik a plenáris ülések több mint 50 százalékáról igazolatlanul hiányoznak, másrészt a juttatás kifejezetten irodafenntartásra és igazgatási költségekre jár, nem pedig a képviselő saját személyes jövedelmét hivatott gyarapítani; tehát azt kell feltételeznünk, hogy a munkahelyére be se járó Magyar Péter nem tesz euróezreket zsebre ezekből az adófizetői pénzekből. Emlékszünk, hogy