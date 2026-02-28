Ft
02. 28.
szombat
Rendkívüli!

Nem hivatalos sajtóértesülés: Megölték Irán vezetőjét, Teherán cáfol

Hírek
Vélemények
Hetilap
Tóth Alex Tommy Hilfiger Liverpool Kerkez Milos Bournemouth Szoboszlai Dominik

A stíluskirály Szoboszlai újabb gólpassza, Tóth Alex villámsárgája a Bournemouth-ban (VIDEÓ)

2026. február 28. 15:37

A Vörösök magyar közönségkedvence már megint jó előre lenyűgözte az Anfieldet. Szoboszlai mellett csapattársa, Kerkez Milos is kezd a West Ham ellen, míg Tóth Alex néhány perc alatt is majdnem főszereplővé vált Bournemouth-ban.

2026. február 28. 15:37
null

Újabb magyar érdekeltségű mérkőzéseket rendeznek a Premier League-ben a 28. forduló szombati játéknapján: a Liverpoolban szokás szerint Szoboszlai Dominiket és Kerkez Milost figyelhetjük, míg az újonc Sunderlandet fogadó Bournemouth-ba a hajrában, a 85. percben állt be a gólszerző, majd megsérülő Evanilson helyére Tóth Alex. A Ferencvárostól leigazolt középpályás ennyi idő alatt is mozgalmas pillanatokat élt át: előbb a becserélése után alig egy perccel begyűjtött egy sárga lapot lerántásért, majd kis híján gólpasszt adott Enes Ünalnak, a hosszabbításban pedig nem sok hiányzott hozzá, hogy kiharcoljon egy tizenegyest – a lassítások alapján azonban védője válláról, felkarjáról pattant le a labda. A két csapat végül 1–1-re végzett egymással, Tóth idei negyedik PL-meccsén lépett pályára. 

Tóth Alex Szoboszlai kerkez
Magyaros nap a PL-ben: Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos előtt Tóth Alex és a Bournemouth vezette fel a programot (Fotó: Facebook/AFC Bournemouth)

A West Ham United elleni hazai bajnokin is a Liverpool kezdőcsapatába jelölte Arne Slot két magyar kulcsemberét, Szoboszlai Dominiket és Kerkez Milost. 

A Vörösök a nemrég a Tommy Hilfigerrel kötött együttműködésük jegyében érkeztek meg szombat délután az Anfieldre, a Liverpool közösségi oldala természetesen a „stíluskirály” Szoboszlai Dominikkel hirdette a kampányt.

Szoboszlai végre a helyén, jött is az újabb gólpassz

Mintha csak meghallgatta volna Arne Slot a Szoboszlai jobbhátvédként elpocsékolásáról szóló kritikákat, szombaton Joe Gomezt rakta be jobb bekknek, a magyar klasszis pedig mehetett előre a középpályára irányítani. 

Így máris lényegesen más arculatot kapott a Liverpool játéka, mint például a legutóbbi, Nottingham elleni szenvedés során, még ha ehhez kellett egy bántóan gyenge West Ham is. 

A címvédő már az 5. percben megszerezte a vezetést Hugo Ekitiké góljával, tíz percre rá pedig már kettővel ment, miután Szoboszlai szöglete után Virgil van Dijk újabb gólt szerzett fejjel. Válogatottunk csapatkapitánya ezzel idénybeli 8. gólpasszát osztotta ki. 

A lendületbe kerülő Mersey-partiak a gólja után gólpasszt is kiosztó Ekitike közreműködésével a félidő előtt Alexis Mac Allister révén még egyet hozzátettek előnyükhöz a semmiféle ellenállást nem mutató Kalapácsosok ellen, így a második félidőre nagyából csak az maradt a kérdés, mennyi lesz a vége.

Nyitókép: Facebook/Liverpool FC

* * * 

