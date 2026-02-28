A stíluskirály Szoboszlai újabb gólpassza, Tóth Alex villámsárgája a Bournemouth-ban (VIDEÓ)

Szoboszlai Dominik, a „Keresztapa”: híres világmárka ruháiban pózol a Liverpool sztárja (FOTÓ)
Így sem láttuk még eddig.
A Vörösök magyar közönségkedvence már megint jó előre lenyűgözte az Anfieldet. Szoboszlai mellett csapattársa, Kerkez Milos is kezd a West Ham ellen, míg Tóth Alex néhány perc alatt is majdnem főszereplővé vált Bournemouth-ban.
Újabb magyar érdekeltségű mérkőzéseket rendeznek a Premier League-ben a 28. forduló szombati játéknapján: a Liverpoolban szokás szerint Szoboszlai Dominiket és Kerkez Milost figyelhetjük, míg az újonc Sunderlandet fogadó Bournemouth-ba a hajrában, a 85. percben állt be a gólszerző, majd megsérülő Evanilson helyére Tóth Alex. A Ferencvárostól leigazolt középpályás ennyi idő alatt is mozgalmas pillanatokat élt át: előbb a becserélése után alig egy perccel begyűjtött egy sárga lapot lerántásért, majd kis híján gólpasszt adott Enes Ünalnak, a hosszabbításban pedig nem sok hiányzott hozzá, hogy kiharcoljon egy tizenegyest – a lassítások alapján azonban védője válláról, felkarjáról pattant le a labda. A két csapat végül 1–1-re végzett egymással, Tóth idei negyedik PL-meccsén lépett pályára.
A West Ham United elleni hazai bajnokin is a Liverpool kezdőcsapatába jelölte Arne Slot két magyar kulcsemberét, Szoboszlai Dominiket és Kerkez Milost.
A Vörösök a nemrég a Tommy Hilfigerrel kötött együttműködésük jegyében érkeztek meg szombat délután az Anfieldre, a Liverpool közösségi oldala természetesen a „stíluskirály” Szoboszlai Dominikkel hirdette a kampányt.
Ezt is ajánljuk a témában
Így sem láttuk még eddig.
Mintha csak meghallgatta volna Arne Slot a Szoboszlai jobbhátvédként elpocsékolásáról szóló kritikákat, szombaton Joe Gomezt rakta be jobb bekknek, a magyar klasszis pedig mehetett előre a középpályára irányítani.
Ezt is ajánljuk a témában
Lássuk be, eléggé jogos felvetések...
Így máris lényegesen más arculatot kapott a Liverpool játéka, mint például a legutóbbi, Nottingham elleni szenvedés során, még ha ehhez kellett egy bántóan gyenge West Ham is.
A címvédő már az 5. percben megszerezte a vezetést Hugo Ekitiké góljával, tíz percre rá pedig már kettővel ment, miután Szoboszlai szöglete után Virgil van Dijk újabb gólt szerzett fejjel. Válogatottunk csapatkapitánya ezzel idénybeli 8. gólpasszát osztotta ki.
A lendületbe kerülő Mersey-partiak a gólja után gólpasszt is kiosztó Ekitike közreműködésével a félidő előtt Alexis Mac Allister révén még egyet hozzátettek előnyükhöz a semmiféle ellenállást nem mutató Kalapácsosok ellen, így a második félidőre nagyából csak az maradt a kérdés, mennyi lesz a vége.
Nyitókép: Facebook/Liverpool FC
* * *
Ezt is ajánljuk a témában
Erről Orbán Viktor miniszterelnök is beszélt az esztergomi Háborúellenes Gyűlésen. Magyarországnak mindenképp le kell törnie az olajblokádot.