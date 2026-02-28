A stíluskirály Szoboszlai újabb gólpassza, Tóth Alex villámsárgája a Bournemouth-ban (VIDEÓ)

Újabb magyar érdekeltségű mérkőzéseket rendeznek a Premier League-ben a 28. forduló szombati játéknapján: a Liverpoolban szokás szerint Szoboszlai Dominiket és Kerkez Milost figyelhetjük, míg az újonc Sunderlandet fogadó Bournemouth-ba a hajrában, a 85. percben állt be a gólszerző, majd megsérülő Evanilson helyére Tóth Alex. A Ferencvárostól leigazolt középpályás ennyi idő alatt is mozgalmas pillanatokat élt át: előbb a becserélése után alig egy perccel begyűjtött egy sárga lapot lerántásért, majd kis híján gólpasszt adott Enes Ünalnak, a hosszabbításban pedig nem sok hiányzott hozzá, hogy kiharcoljon egy tizenegyest – a lassítások alapján azonban védője válláról, felkarjáról pattant le a labda. A két csapat végül 1–1-re végzett egymással, Tóth idei negyedik PL-meccsén lépett pályára.

Magyaros nap a PL-ben: Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos előtt Tóth Alex és a Bournemouth vezette fel a programot (Fotó: Facebook/AFC Bournemouth)

A West Ham United elleni hazai bajnokin is a Liverpool kezdőcsapatába jelölte Arne Slot két magyar kulcsemberét, Szoboszlai Dominiket és Kerkez Milost.