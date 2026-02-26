Ft
„Tényleg a Real Madridnál köthet ki” – főszerepet kapott Szoboszlai Dominik

2026. február 26. 19:23

Folyamatosan téma a magyar válogatott játékos jövője. Liverpoolban tartanak attól, hogy Szoboszlai Dominik elhagyja a klubot a Real Madrid kedvéért.

2026. február 26. 19:23
null

Továbbra is forró témának számít Angliában és Magyarországon is Szoboszlai Dominik jövője. Ezúttal a The Anfield Wrap nevű szurkolói oldalon fejtették ki a szakértők a véleményüket.

Ebben többek között arról is szó esik, hogy a magyar válogatott játékos meghatározó szereplővé válhatna Liverpoolban és többet tudna tenni a Vörösökért, mint a Real Madridért, ugyanakkor nem elképzelhetetlen, hogy egy nap a spanyol óriás játékosa lesz. Most mindenesetre jól láthatóan előre lépett, és felelősségteljesen viselkedik a pályán és azon kívül is.

Arról is szó esett, hogy ha az Arsenal megnyeri a bajnokságot, akkor valószínűleg Declan Rice lesz az idény legjobbja a Premier League-ben, amit meg is érdemelne, ugyanakkor Szoboszlainál nem sok játékos nyújt jobb egyéni teljesítményt ebben a kiírásban.

Szerintem nélküle a Liverpool nagyon-nagyon nehéz helyzetben lenne.”


Szoboszlaiékra papíron könnyebb meccsek várnak

Szoboszlait nagyon szeretik és elismerik Liverpoolban
Szoboszlait nagyon szeretik és elismerik Liverpoolban (Fotó: Thibaud Moritz/AFP)

A Liverpool legközelebb, szombaton a 18., kieső helyen álló West Ham Unitedet fogadja, aztán a hétközi fordulóban, jövő kedden a sereghajtó Wolverhampton Wanderers vendége lesz, majd három nappal később az FA-kupában ismét összecsap a két gárda egymással, és újfent a Wolves pályaválasztásával.

Nyitókép: Ben Stansall/AFP

