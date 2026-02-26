„Tényleg a Real Madridnál köthet ki” – főszerepet kapott Szoboszlai Dominik

Továbbra is forró témának számít Angliában és Magyarországon is Szoboszlai Dominik jövője. Ezúttal a The Anfield Wrap nevű szurkolói oldalon fejtették ki a szakértők a véleményüket.

Ebben többek között arról is szó esik, hogy a magyar válogatott játékos meghatározó szereplővé válhatna Liverpoolban és többet tudna tenni a Vörösökért, mint a Real Madridért, ugyanakkor nem elképzelhetetlen, hogy egy nap a spanyol óriás játékosa lesz. Most mindenesetre jól láthatóan előre lépett, és felelősségteljesen viselkedik a pályán és azon kívül is.