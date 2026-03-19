G. Fodor Gábor vlagyimir putyin nézőpont intézet panyi szabolcs bizonyíték Kereki Gergő Mráz Ágoston Sámuel választás

Bizonyíték nélküli vádaskodás: ez Panyi Szabolcs legfőbb célja az álhírgyártással (VIDEÓ)

2026. március 19. 15:24

A Mandiner Mesterterv című műsorában Panyi ténykedése kapcsán az elemzők arra is rámutattak, hogy a kamujelentéseket a balliberális sajtó tényként kezeli, és meg sem kérdezi, hogy mi mindezekre a bizonyíték.

2026. március 19. 15:24
A Mandiner Mesterterv című műsorának legutóbbi adásában nem kerülhették meg Panyi Szabolcs „értesüléseit” sem.

Mindenféle bizonyíték nélkül három orosz ügynökről és orosz beavatkozásról írnak meséket

Panyi Szabolcsot, a Soros-hálózat egyik jól ismert, külföldről fizetett „újágíróját” vetették be.

Kereki Gergő, a mandiner.hu főszerkesztője úgy fogalmazott, hogy ezeknek a destabilizációs kísérleteknek mindig Panyi Szabolcs újságíró az egyik szereplője. 

Zelenszkij újabb bosszút tervelt ki Magyarország ellen – ez mindenkinek fájhat

Zelenszkij újabb bosszút tervelt ki Magyarország ellen – ez mindenkinek fájhat
Kereki azt is felidézte, hogy Panyi 2024 őszén „rapid” kormányátalakítást jósolt. Többek között az állította, hogy Pintér Sándor helyett Bíró Marcell lesz majd a belügyminiszter, míg Gulyás Gergelyt Lázár János váltja majd. Míg Szijjártó Péter helyére Orbán Balázs érkezik majd. Természetesen egy „jóslata” sem vált valóra. 

A Soros-hálózattal is szoros kapcsolatban álló férfi legutóbb azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy orosz ügynökökről és orosz beavatkozásról írt. Majd másnap már azzal jött, hogy nem is úgy van, ahogy korábban mondta.

G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója erre megjegyezte, hogy lehet Panyiéknál home office-ban ez így működik. „Csak úgy jönnek, szállnak az értesülések. Már itt vannak, kik azok, hányan vannak stb.”. 

G. Fodor ezután ismertette a cikk lényegét, hogy Putyin ideküldte az embereit, „politikai machinátorokat”, hogy befolyásolják a magyar választást. 

Panyi Szabolcs cikke a politikai machináció egyik esete. A politikai sz@rkeverésről szól”

 – jelentette ki.

A XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója arra is rámutatott, hogy ezt a cikket a balliberális sajtó átvette, és tényként kezeli, és ez is része véleménye szerint a narratívaépítésnek.

Ennek két célja van: 

  • ha a Tisza veszítene, akkor azzal tudnák magyarázni, hogy Putyin beavatkozott, 
  • illetve a választás utáni cél, hogy azt tudják mondani, hogy orosz beavatkozás történt, nem volt tiszta a választás

– magyarázta.

G. Fodor Gábor ezután kijelentette, hogy ez egy benchmark. „Van erre nemzetközi példa, hogy az oroszok a spájzban vannak itt is, ott is. Ez egy ismert megoldás. Panyi Szabolcs a helyi kiszerelője ennek a benchmarknak. Megnézik, hogy hogy működik itt ez a történet. Nem úgy kell kezelni, hogy ez igaz, hanem ez egy politikai machináció, aminek vannak várt következményei. Nekünk pedig az a dolgunk, hogy elmondjuk, mi ez” – hangsúlyozta az elemző. 

Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője hozzátette, hogy a know how Amerikából jön, hiszen ott egy volt CIA ügynök írt arról több oldalas tanulmányt, hogy az oroszok miként zsarolják Donald Trumpot. 

„De az egész egy kamu volt. Panyi Szabolcs mellett pedig megjelentek volt titkos szolgák, akik a forrásaikat nem tárhatják fel. (...) 

Amit Amerikában pár éve láttunk, és Trump ellen bevetett a liberális hálózat, azzal próbálkoznak itt, Magyarországon is. (...) A magukra büszke tényfeltáró újságírók pedig meg sem kérdezik, hogy mi a bizonyíték. Ezt nekünk kell elvégezni”

– mutatott rá a Nézőpont Intézet vezetője.

A Mesterterv legutóbbi adását a cikkünk elején található videóra, vagy ide kattintva tudja megnézni.

Nyitókép: Képernyőfotó

 

Újabb kifogást talált Magyar Péter: rájuk fogná a Tisza Párt vereségét

Újabb kifogást talált Magyar Péter: rájuk fogná a Tisza Párt vereségét
Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
csulak
2026. március 19. 16:39
Mit ajánl az álMagyar Poloska? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Undormány gender buzivonagló ideológiát. ukrány Horda támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráncs áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. 25 30 % os Zsebmetszést hogy legyen miből az euNuch Hordának a háborúját finanszirozni Nyugdíjak adóztatását GMO s és Mérgezett Hamis élelmiszerek behozatalát. Szavazz a NYOMORRA !
lemez
2026. március 19. 16:23
Öt ezért fizetik.Tendszerellennes hazug cikkeiért.Nyugati listán van a neve.Hszaáruló úgynök.
elcapo-2
2026. március 19. 16:15
Panyi....nézz bután! Kösz!
Da Vinci
2026. március 19. 16:13
Ez a Panyi kis hernyó is MENJEN AZ UKRÁN FRONTRA!!!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!