Bizonyíték nélküli vádaskodás: ez Panyi Szabolcs legfőbb célja az álhírgyártással (VIDEÓ)

A Soros-hálózattal is szoros kapcsolatban álló férfi legutóbb azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy orosz ügynökökről és orosz beavatkozásról írt. Majd másnap már azzal jött, hogy nem is úgy van, ahogy korábban mondta.

G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója erre megjegyezte, hogy lehet Panyiéknál home office-ban ez így működik. „Csak úgy jönnek, szállnak az értesülések. Már itt vannak, kik azok, hányan vannak stb.”.

G. Fodor ezután ismertette a cikk lényegét, hogy Putyin ideküldte az embereit, „politikai machinátorokat”, hogy befolyásolják a magyar választást.

Panyi Szabolcs cikke a politikai machináció egyik esete. A politikai sz@rkeverésről szól”

– jelentette ki.