„Nagy a pánik a Tiszában: látják, hogy a magyarok mennyire elutasítják, hogy Magyar Péter Brüsszel és Kijev oldalára áll, és ígéretet tett az olcsó orosz energiáról való leválásra.

Ezért most elterelő akciót indítottak: Panyi Szabolcsot, a Soros-hálózat egyik jól ismert, külföldről fizetett »újágíróját« vetették be. Mindenféle bizonyíték nélkül három orosz ügynökről és orosz beavatkozásról írnak meséket.



Mindent bevetnek tehát, abszurd meséket dobnak be, hogy eltereljék a figyelmet a valódi választási beavatkozásról: Zelenszkij olajblokádjáról, amiről még az ukrán elnök saját maga is nyíltan bevallotta, hogy kampánycélokból teszi, mert ukránpárti kormányt akar Magyarország élén Magyar Péter vezetésével.



Ez a beavatkozás, Magyar Péter pedig összejátszik ebben. Minden más mese!”