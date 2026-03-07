Ft
zelenszkij panyi szabolcs Magyar Péter kijev

Mindenféle bizonyíték nélkül három orosz ügynökről és orosz beavatkozásról írnak meséket

2026. március 07. 12:35

Panyi Szabolcsot, a Soros-hálózat egyik jól ismert, külföldről fizetett „újágíróját” vetették be.

2026. március 07. 12:35
Deák Dániel
Deák Dániel
Facebook

„Nagy a pánik a Tiszában: látják, hogy a magyarok mennyire elutasítják, hogy Magyar Péter Brüsszel és Kijev oldalára áll, és ígéretet tett az olcsó orosz energiáról való leválásra.

Ezért most elterelő akciót indítottak: Panyi Szabolcsot, a Soros-hálózat egyik jól ismert, külföldről fizetett »újágíróját« vetették be. Mindenféle bizonyíték nélkül három orosz ügynökről és orosz beavatkozásról írnak meséket.

Mindent bevetnek tehát, abszurd meséket dobnak be, hogy eltereljék a figyelmet a valódi választási beavatkozásról: Zelenszkij olajblokádjáról, amiről még az ukrán elnök saját maga is nyíltan bevallotta, hogy kampánycélokból teszi, mert ukránpárti kormányt akar Magyarország élén Magyar Péter vezetésével.

Ez a beavatkozás, Magyar Péter pedig összejátszik ebben. Minden más mese!” 

palicsi-2
2026. március 07. 19:59
Mi lehet az, amit egy orosz titkosügynök otthonról nem tud megtenni, csak innen? Megvan! Likeot nyomni a Zóbáán megszólalásaira! Oroszországban ugyanis nincs net! Illetve van, de nem tudnak felcsatlakozni, mert az összes mobilból kiszerelték a procikat, hogy legyen mit tenni az oresnyikokba! Hiába no, a szankciók "működnek"!
Bitrex®
2026. március 07. 19:45
Ez a kólásüveg a Top 10-es listámon van, ha összefutnánk valahol.
westend
2026. március 07. 19:21
panyiszabika :D Már indexes korszakában is csak röhögni lehetett az erőlködésein..
narancsliget
2026. március 07. 18:41
Az USA hivatalosan tájékoztatta a kormányt a GRU érkezéséről. A labda a kormánynál .....
