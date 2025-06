Amerikában épül a hálózat: így terjed az ukrán propaganda Magyarországon (3. rész)

A CIA kiképzőtábor, ahol a sajtódíjas ügynökök készülnek

Sorozatunk korábbi részeiben már idéztünk a Vörössel készült Marie Claire interjúból, de ismét visszatérünk ehhez, hiszen a kolléga rengeteg érdekes információt osztott meg benne. Például az alábbi mondatokat:

2016 őszén ösztöndíjat kaptam Amerikába. Ekkor keresett meg a Heti Válasz, majd megkeresett más is. Úgy mentem ki, hogy eldöntöm, maradok-e újságíró. Aztán úgy jöttem haza, hogy ameddig létezik akár csak egyetlen normális hely, ahol ezt a szakmát rendesen lehet végezni, addig nekem ott a helyem. Ez akkor számomra a Heti Válasz volt.”

Ez a néhány sor több szempontból is érdekes. Egyrészt úgy tűnik, hogy rendkívüli hatással volt Vörösre az amerikai kiképzés, hiszen új motivációt nyert tevékenysége folytatásához, melynek kapcsán felmerül a kérdés mivel győzhették meg…

Másrészt maga a program is figyelemreméltó amelyen részt vett: az Egyesült Államok Külügyminisztériuma által meghirdetett Edward R. Murrow Press Fellowship.

Az „ösztöndíjprogramról” sokat elmond, hogy nevét arról az Edward Murrow-ról kapta, aki az 1960-as évek első felében az Egyesült Államok Információs Ügynökségét (USIA), vagyis az USA kvázi propaganda minisztériumát vezette, melynek feladata volt többek között a külföldi újságírók befolyásolása és beszervezése.

Micsoda véletlen.

Nos, hát eme programon vett részt Vörös Szabolcs is, ám ezzel nincs egyedül a „független újságírók” között. Az ideológiai képzést elvégezte többek között:

Gulyás Márton, a Partizánt működtető hivatásos aktivista

Ficsor Ádám, Bajnai Gordon titkosszolgálati minisztere

Panyi Szabolcs, titkosszolgálati ügyekben feltűnően jártas Direkt36 újságíró

A program megvalósításában az amerikai külügyminisztérium mellett részt vesz a Poynter Institute for Media Studies és több vezető amerikai újságíróképző intézmény is. Az amerikai külügyminisztérium honlapján elérhető tájékoztató egyértelműen jelzi, hogy kiket várnak a képzésre, ugyanis a kurzus leírása tartalmazza a baloldali narratíva közismert elemeit. Többek között vizsgálják, hogy „a független média miként járul hozzá a szólásszabadság és a demokrácia védelméhez és erősítéséhez”. Érdemes kiemelni, hogy a program résztvevőit az amerikai nagykövetségek jelölik és választják ki.

A hivatalos tájékoztatás szerint a kiválasztás alapja az adott újságíró szakmai teljesítménye és az, hogy mennyiben tud hozzájárulni országa és az Egyesült Államok közötti kapcsolatok fejlesztéséhez.

Nem „csak” újságíróknak

Az Edward R. Murrow Programot eredetileg az International Visitor Leadership Program (IVLP) kezdeményezte, amely az egyik fő kapcsolódási pont az amerikai liberális elit és a külföldi partnereik között, így ezen a „vezetőképzőn” politikusokat és aktivistákat egyaránt ellátnak minden szükséges információval ahhoz, hogy sikeres ügynökei legyenek a mélyállamnak.

2018 őszén például Szél Bernadett, az LMP korábbi társelnöke vett részt az IVLP háromhetes programján, majd később Hajnal Miklós (Momentum) és Németh Ákos (LMP) is megjárta az ügynökképzőt.

Feledy Botond is részt vett az IVLP ösztöndíjprogramjában, aki a Partizán műsorvezetőjeként és hírlevél szerzőjeként tevékenykedik. Korábban Feledy a German Marshall Fund of the United States ösztöndíjasa is volt.

Az amerikai nagykövetség 2022. június 24-i közleménye szerint az IVLP korábbi résztvevői között szerepel továbbá Dombos Tamás a Háttér Társaságtól, Sulyok Viktória a Magyar Aszexuális Közösségtől, illetve jelöltként felmerült Molnár Áron (noÁr) neve is. Az IVLP képzését elvégzők sorában található Nagy Gabriella, a Transparency International Magyarország közpénzügyi programjainak vezetője is. Az itt felsorolt szervezetek mind olyan NGO-k, melyeket Soros György hálózata tart fent.