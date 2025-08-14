Nem vicc: horrorfilmbe illő nyulak miatt adtak ki figyelmeztetést!

Kezd berobbanni az új kínai vírus: már 7000 felett jár a fertőzöttek száma Kínában
Az amerikai szövetségi egészségügyi hatóság figyelmeztetést adott ki a gyorsan terjedő chikungunya-járvány miatt.
A vadőrök azt javasolták, hogy a helyi lakosok semmiképp se nyúljanak a beteg állatokhoz.
A vadőrök sürgős figyelmeztetést adtak ki a Colorado állambeli Fort Collins lakóinak, miután a helyi lakosok arról számoltak be, hogy a környéken olyan nyulakat láttak, amelyeknek fejéből és arcából bizarr kinövések állnak ki.
Az egyik szemtanú az alábbi módon írta le tapasztalatait:
Fekete tüskék vagy fogpiszkálószerű dolgok nyúltak ki a nyúl szája körül mindenfelé”.
A beteg egyedekről készült fotók és felvételek rövid időn belül bejárták az internetet.
A HypeFresh beszámolója időközben magyarázatot adott a különös és egyben ijesztő jelenségre. Mint írták, ezeket a csúnya kinövéseket a Shope papilloma nevű vírus – más néven cottontail papilloma-vírus (CRPV) – okozza. Ez a vírusos fertőzés szemölcsös, szarvszerű vagy csáphoz hasonló daganatok kialakulását eredményezi, jellemzően a nyulak feje, füle és szeme környékén.
A vadőrök megjegyezték, hogy bár ezek kinövések ijesztően néznek ki, általában jóindulatúak, habár bizonyos esetekben rosszindulatúvá válhatnak.
De hangsúlyozták, hogy
a lakosok semmiképp se érintsék meg ezeket a nyulakat.
Az összeállításból kiderült, hogy az ijesztő kinövések ritkán veszélyeztetik a nyulak életét – kivéve ha eltömítik a száj, orr vagy szem környékét, ami akadályozhatja az evést, látást vagy hallást –, a vadon élő, fertőzött nyulak számára nincs ismert gyógymód.
A vírus főként vérszívó rovarok, kullancsok és szúnyogok útján, valamint a nyulak közötti közvetlen érintkezés révén terjed.
S bár egyes esetekben a daganatok rosszindulatúvá válhatnak, az állatorvosi és vadbiológiai források hangsúlyozzák, hogy a vírus kizárólag nyulakat érint, és nem jelent közegészségügyi kockázatot emberek vagy más állatok számára.
Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay