01. 06.
kedd
01. 06.
kedd
brfk budapesti rendőr - főkapitányság dudás miklós testi sértés

Fordulat Dudás Miklós halálának ügyében: halált okozó testi sértés gyanúja miatt nyomoz a rendőrség

2026. január 06. 21:01

Gyanús sérüléseket találtak az olimpikon holttestén a szakértők.

2026. január 06. 21:01
null

Ahogy arról beszámoltunk, tragikus hirtelenséggel, 34 éves korában elhunyt Dudás Miklós világbajnok kajakozó, olimpikon. A sportolót 2026. január 5-én, a XVIII. kerületi lakásában találták holtan, miután egy közeli hozzátartozó értesítette a hatóságokat. A második emeleti otthon ajtaját zárszakértő nyitotta ki, ekkor bukkantak rá a holttestre.

Kezdetben a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) közigazgatási hatósági eljárásban vizsgálta az esetet szakértők bevonásával, és hangsúlyozták, hogy idegenkezűség vagy bűncselekmény gyanúja nem merült fel.

Most azonban azt írta a police.hu, hogy a soron kívül elvégzett boncolás új fordulatot hozott:

a szakértők olyan sérüléseket észleltek az elhunyt testén, amelyek keletkezésének körülményeit büntetőeljárásban kell tisztázni.

Emiatt a BRFK Életvédelmi Osztálya január 6-án halált okozó testi sértés bűntett gyanúja miatt rendelt el nyomozást ismeretlen tettes ellen.

Nyitókép forrása: Damien MEYER / AFP

bagoly-29
2026. január 06. 21:36
No lám, no lám...hacsak nem figyelem elterelő szándékú volt az előző állítás!
johannluipigus
2026. január 06. 21:31
Az édesapja erőszakos halála miatt sokkal alaposabban kellett volna nyomozni már az elejétől fogva.
hlaci83
2026. január 06. 21:18
Kizártátok az idegenkezűséget a múltkor, miért kell hülyét csinálni magatokból????
leraxx
2026. január 06. 21:09
A múltkori, hős cipőpucoló csimpánzhordát érdemes lenne megkérdezni erről az esetről.
