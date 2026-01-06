Fordulat Dudás Miklós halálának ügyében: halált okozó testi sértés gyanúja miatt nyomoz a rendőrség

Ahogy arról beszámoltunk, tragikus hirtelenséggel, 34 éves korában elhunyt Dudás Miklós világbajnok kajakozó, olimpikon. A sportolót 2026. január 5-én, a XVIII. kerületi lakásában találták holtan, miután egy közeli hozzátartozó értesítette a hatóságokat. A második emeleti otthon ajtaját zárszakértő nyitotta ki, ekkor bukkantak rá a holttestre.

Kezdetben a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) közigazgatási hatósági eljárásban vizsgálta az esetet szakértők bevonásával, és hangsúlyozták, hogy idegenkezűség vagy bűncselekmény gyanúja nem merült fel.