Fordulat Dudás Miklós halálának ügyében: halált okozó testi sértés gyanúja miatt nyomoz a rendőrség

Itt a rendőrség állásfoglalása Dudás Miklós halála ügyében – képgaléria az elhunyt sportoló pályafutásáról
A világbajnok kajakos halála kapcsán idegenkezűség és bűncselekmény gyanúja nem merült fel.
Gyanús sérüléseket találtak az olimpikon holttestén a szakértők.
Ahogy arról beszámoltunk, tragikus hirtelenséggel, 34 éves korában elhunyt Dudás Miklós világbajnok kajakozó, olimpikon. A sportolót 2026. január 5-én, a XVIII. kerületi lakásában találták holtan, miután egy közeli hozzátartozó értesítette a hatóságokat. A második emeleti otthon ajtaját zárszakértő nyitotta ki, ekkor bukkantak rá a holttestre.
Kezdetben a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) közigazgatási hatósági eljárásban vizsgálta az esetet szakértők bevonásával, és hangsúlyozták, hogy idegenkezűség vagy bűncselekmény gyanúja nem merült fel.
Most azonban azt írta a police.hu, hogy a soron kívül elvégzett boncolás új fordulatot hozott:
a szakértők olyan sérüléseket észleltek az elhunyt testén, amelyek keletkezésének körülményeit büntetőeljárásban kell tisztázni.
Emiatt a BRFK Életvédelmi Osztálya január 6-án halált okozó testi sértés bűntett gyanúja miatt rendelt el nyomozást ismeretlen tettes ellen.
Nyitókép forrása: Damien MEYER / AFP
34 éves korában hunyt el a magyar válogatott kajakozó.
