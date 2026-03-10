Ft
03. 10.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
kormány nemzetgazdasági minisztérium központi statisztikai hivatal infláció fogyasztói ár ksh olajár

Brutális zuhanás: ezt már a vágtató olajár sem veheti el a magyaroktól

2026. március 10. 08:50

Februárban még a vártnál is nagyobb mértékben esett vissza az infláció mértéke Magyarországon. A dráguló olajár hatása még nem mutatkozott meg a mutatóban, de a kormány hétfői intézkedése után már nem is tud súlyos csapást kiváltani a fogyasztói árakra.

2026. március 10. 08:50
null
Ferentzi András

2026. februárban a fogyasztói árak átlagosan 1,4 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Egy hónap alatt átlagosan 0,1 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak – jelentette kedden a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). Ez rendkívül kedvező adat, hiszen még az elemzők is inkább 1,8 százalék körüli februári inflációt vártak. Ebben még nincs benne az olajár hatása, de a kormányzati védett árral már kevésbé lesz fájó ez is.  

Eltűnőben az infláció, ezen az olajár ronthatott volna, de a védett ár ebben is segít (Forrás: KSH)
Eltűnőben az infláció, ezen az olajár ronthatott volna, de a védett ár ebben is segít (Forrás: KSH)

Durva lenne az olajár hatása

A részletes adatok alapján 12 hónap alatt az élelmiszerek ára 0,2 százalékkal nőtt. A termékcsoporton belül 

  • a margarin ára 32,3, 
  • a húskonzervé 26,9, 
  • a vaj, vajkrémé 19,8, 
  • a burgonyáé 19,7, 
  • a sertészsiradéké 19,5, 
  • a tejtermékeké (sajt nélkül) 18,8, 
  • a tejé 17,0, 
  • míg a liszté 14,9 százalékkal 

mérséklődött. A szolgáltatások 4,2 százalékkal drágultak, ezen belül a színház 18,8, a külföldi üdülés 18,0, a belföldi üdülés 10,2, a testápolási szolgáltatás 8,5, a járműjavítás és -karbantartás 8,2, míg a sport, múzeumi belépők 8,1 százalékkal. A szeszes italok, dohányáruk ára 5,8 százalékkal emelkedett, ezen belül a dohányáruké 7,5 százalékkal.

A jelentés szerint a háztartási energiáért 4,2, ezen belül a vezetékes gázért 10,8, az elektromos energiáért 2,3 százalékkal többet kellett fizetni. A tartós fogyasztási cikkek ára 2,8 százalékkal emelkedett, ezen belül az ékszerek 26,6, a motorkerékpárok 6,6, a szobabútorok és a használt személygépkocsik 5,0-5,0 százalékkal többe kerültek. A gyógyszer, gyógyáruk 5,4 százalékkal drágultak, a járműüzemanyagok ára 11,1 százalékkal mérséklődött – jelentette a KSH.

Ugyan az iráni háború miatt elszálló olajár súlyos hatással lenne a magyar inflációra nézve, a kormány hétfői intézkedésével ennek elébe ment. 

Jött a védett ár

Mint ismert: kedd hajnaltól védett árat vezetett be a kormány, a benzin literenként nem lehet drágább 595 forintnál a kiskereskedelmi forgalomban, míg a gázolajnál 615 forint a maximált ár. Mindez csak a magyar autókra vonatkozik, a külföldiek továbbra is piaci árért tankolhatnak. A Nemzetgazdasági Minisztérium közleményében meg is jegyezte: 

A Tisza Párttal összejátszó ukrán kormány az olajvezeték elzárásával benzináremelést, inflációt, romló gazdasági helyzetet és ezzel kormányellenes hangulatot akar előidézni. A kormány ezzel szemben megvédi a magyar családokat és vállalkozásokat. 

Mint fogalmaztak: „a kormány a béke és a magyar emberek pártján áll, ezért mindent megtesz, hogy több jusson a családok és a nyugdíjasok zsebébe. Ennek érdekében a kormány emeli a béreket (pl. 11%-os minimálbéremelés, ágazati béremelések), csökkenti az adókat (pl. 40 év alatti kétgyermekes anyák adómentessége, családi adókedvezmény megduplázása), valamint folytatja a harcot az áremelésekkel szemben. Az árréscsökkentést a kormány meghosszabbította és kiterjesztette, ami jelentősen hozzájárult az infláció csökkentéséhez és az árak kordában tartásához. Az eredmények magukért beszélnek: a hidegélelmiszerek ára februárban az előző év azonos időszakához képest 3,2%-kal csökkent. Emellett a kormány önkéntes árkorlátozást harcolt ki a bankok, a biztosítótársaságok a telekommunikációs cégek és a gyógyszeripari szereplők esetében is.”

Hatalmas meglepetés

A friss inflációs adattal kapcsolatban Molnár Dániel, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség vezető elemzője megjegyezte: februárban is hatalmas pozitív meglepetést hozott az infláció, az elemzői várakozásoknál nagyobb mértékben, 1,4 százalékra mérséklődött az áremelkedési ütem, amely 2016 novembere óta a legalacsonyabb érték. „Márciusban az infláció gyorsulására számítunk, ehhez hozzájárul majd a bázishatás, az árrésstop tavalyi bevezetésének hatása most kerül majd a bázisba, továbbá a közel-keleti konfliktus nyomán drasztikusan megemelkedő üzemanyagárak is, azonban összességében változatlanul a jegybanki cél alatti áremelkedést várunk” – emelte ki. Hozzátette: 

a tegnap bejelentett védett árak ugyanakkor megakadályozzák, hogy a világpiaci kőolajárak elszabadulása begyűrűzzön a gazdaságba, így májusig éves alapon még mindenképpen visszafogja majd az áremelkedést az üzemanyagárszint. 

A március utáni inflációs pályával kapcsolatban viszont jelentős a bizonytalanság, az energiaárak mellett kérdéses az árrésstopok jövője is, amelyek jelenleg május végéig vannak érvényben, azonban kormányzati részről már érkezett jelzés a módosított formában való fenntartására. „Összességében azzal számolunk, hogy a közel-keleti események csak átmeneti megugrást okoznak az inflációs folyamatokban, így az első fél évben még a jegybanki cél körüli, inkább az alatti, majd az év vége felé a toleranciasáv felső széléhez közeli áremelkedést várunk, hogy aztán a pénzromlás üteme a jövő év közepén érje el tartósan a jegybank 3 százalékos célját” – mondta. 

Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza is kellemes meglepetésként értékelte a friss inflációs adatot. Mint mondta: az üzemanyagárak hatása februárban még inkább pozitív volt, de a  közel-keleti helyzet azonban ezen gyökeresen változtat márciusban, hiszen a forint gyengült, az olaj ára pedig növekedett. „Bár ezt a folyamatot a kormányzat árrésstopja lassítja, de inflációs hatása lesz. Márciusban emiatt és a bázishatások miatt már az infláció némileg növekedhet. Ezt a hatást erősítheti az erősödő kereslet és az árrésstop esetleges kivezetése is. Most tehát nehéz megmondani, hogy az éves infláció hogy alakul, ez nagyban függ a közel-keleti események további alakulásától” – tette hozzá. 

A mai adatok alapján a jegybank márciusban folytathatná a kamatcsökkentést. Ezt azonban az elmúlt heti események jelentősen felülírták: a forint gyengült, az olaj és a gáz ára pedig emelkedett, ami inflációs hatást jelent. Az események gyorsan változnak, amint látjuk, egy éjszaka alatt 10 forintnyit erősödött, az olajárak pedig jelentősen csökkentek. Mindenképpen kialakult egy piaci turbulencia, ami a pénzügyi stabilitás szempontja alapján ellent mond a további vágásnak – de addig még sok minden történhet.

 

Nyitókép: MTI/MTVA Piotr Polak

 

