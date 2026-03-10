Brutális zuhanás: ezt már a vágtató olajár sem veheti el a magyaroktól

Hatalmas meglepetés

A friss inflációs adattal kapcsolatban Molnár Dániel, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség vezető elemzője megjegyezte: februárban is hatalmas pozitív meglepetést hozott az infláció, az elemzői várakozásoknál nagyobb mértékben, 1,4 százalékra mérséklődött az áremelkedési ütem, amely 2016 novembere óta a legalacsonyabb érték. „Márciusban az infláció gyorsulására számítunk, ehhez hozzájárul majd a bázishatás, az árrésstop tavalyi bevezetésének hatása most kerül majd a bázisba, továbbá a közel-keleti konfliktus nyomán drasztikusan megemelkedő üzemanyagárak is, azonban összességében változatlanul a jegybanki cél alatti áremelkedést várunk” – emelte ki. Hozzátette:

a tegnap bejelentett védett árak ugyanakkor megakadályozzák, hogy a világpiaci kőolajárak elszabadulása begyűrűzzön a gazdaságba, így májusig éves alapon még mindenképpen visszafogja majd az áremelkedést az üzemanyagárszint.

A március utáni inflációs pályával kapcsolatban viszont jelentős a bizonytalanság, az energiaárak mellett kérdéses az árrésstopok jövője is, amelyek jelenleg május végéig vannak érvényben, azonban kormányzati részről már érkezett jelzés a módosított formában való fenntartására. „Összességében azzal számolunk, hogy a közel-keleti események csak átmeneti megugrást okoznak az inflációs folyamatokban, így az első fél évben még a jegybanki cél körüli, inkább az alatti, majd az év vége felé a toleranciasáv felső széléhez közeli áremelkedést várunk, hogy aztán a pénzromlás üteme a jövő év közepén érje el tartósan a jegybank 3 százalékos célját” – mondta.

Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza is kellemes meglepetésként értékelte a friss inflációs adatot. Mint mondta: az üzemanyagárak hatása februárban még inkább pozitív volt, de a közel-keleti helyzet azonban ezen gyökeresen változtat márciusban, hiszen a forint gyengült, az olaj ára pedig növekedett. „Bár ezt a folyamatot a kormányzat árrésstopja lassítja, de inflációs hatása lesz. Márciusban emiatt és a bázishatások miatt már az infláció némileg növekedhet. Ezt a hatást erősítheti az erősödő kereslet és az árrésstop esetleges kivezetése is. Most tehát nehéz megmondani, hogy az éves infláció hogy alakul, ez nagyban függ a közel-keleti események további alakulásától” – tette hozzá.