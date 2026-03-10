Brutális zuhanás: ezt már a vágtató olajár sem veheti el a magyaroktól

- a margarin ára 32,3,
- a húskonzervé 26,9,
- a vaj, vajkrémé 19,8,
- a burgonyáé 19,7,
- a sertészsiradéké 19,5,
- a tejtermékeké (sajt nélkül) 18,8,
- a tejé 17,0,
- míg a liszté 14,9 százalékkal
mérséklődött. A szolgáltatások 4,2 százalékkal drágultak, ezen belül a színház 18,8, a külföldi üdülés 18,0, a belföldi üdülés 10,2, a testápolási szolgáltatás 8,5, a járműjavítás és -karbantartás 8,2, míg a sport, múzeumi belépők 8,1 százalékkal. A szeszes italok, dohányáruk ára 5,8 százalékkal emelkedett, ezen belül a dohányáruké 7,5 százalékkal.
A jelentés szerint a háztartási energiáért 4,2, ezen belül a vezetékes gázért 10,8, az elektromos energiáért 2,3 százalékkal többet kellett fizetni. A tartós fogyasztási cikkek ára 2,8 százalékkal emelkedett, ezen belül az ékszerek 26,6, a motorkerékpárok 6,6, a szobabútorok és a használt személygépkocsik 5,0-5,0 százalékkal többe kerültek. A gyógyszer, gyógyáruk 5,4 százalékkal drágultak, a járműüzemanyagok ára 11,1 százalékkal mérséklődött – jelentette a KSH.
Ugyan az iráni háború miatt elszálló olajár súlyos hatással lenne a magyar inflációra nézve, a kormány hétfői intézkedésével ennek elébe ment.
Jött a védett ár