Közeleg a nagy nap: ekkor dönthetnek a Magyarország által vétózott ukrán EU-hitelről (VIDEÓ)

„Orbánt kell lekaszabolni” – így reagáltak a Telex-olvasók arra, hogy Zelenszkij megfenyegette a magyar kormányfőt
Vannak, akik el sem hiszik, hogy az ukrán elnök megfenyegette a kormányfőt, mások szerint ez csak a Fidesz malmára hajtja a vizet.
Zelenszkij eltaktikázta magát, Orbán győztesként kerülhet ki a helyzetből.
Az Európai Unió és Ukrajna is szorult helyzetbe került – magyarázta Mráz Ágoston Sámuel a Mesterterv legutóbbi adásában. A Nézőpont Intézet vezetője szerint
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Barátság kőolajvezeték elzárásával eltaktikázta magát.
Hiszen két hét múlva EU-csúcs lesz Brüsszelben, amelyen mindenképpen dönteni akarnak az Unió vezetői arról, hogy pénzt adhassanak Ukrajnának. Orbán Viktor miniszterelnök viszont kijelentette, hogy csak akkor hajlandó tárgyalni Ukrajnáról, ha Kijev a szerződésben vállalt kötelezettségeit teljesíti, tehát abbahagyja Magyarország zsarolását, és átengedi a magyarok által megvásárolt és az EU által engedélyezett olcsó orosz olajat.
Európai Tanács, 2026. március 19-20.
Az uniós vezetők megbeszélést folytatnak majd Ukrajnáról, a Közel-Keletről, a versenyképességről és az egységes piacról, a következő többéves pénzügyi keretről, az európai védelemről és biztonságról, a migrációról, valamint egyéb kérdésekről.
A Nézőpont Intézet vezetője szerint ebben a helyzetben Orbán Viktor könnyen győzelmet arathat, hiszen az európai vezetők pénzt akarnak adni Ukrajnának, Kijevnek pedig létfontosságú az uniós hitel. Ennek érdekében csupán egyetlen olyan lépést kellene megtenni, amit józan ember nem utasíthat el: ki kell vizsgálni a valós helyzetet.
Mráz Ágoston Sámuel ugyanakkor azt is hozzátette, arra számít, hogy az EU-csúcsig hátralévő időben tovább fog nőni a feszültség Ukrajna és Magyarország között.
