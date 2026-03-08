Közeleg a nagy nap: ekkor dönthetnek a Magyarország által vétózott ukrán EU-hitelről (VIDEÓ)

Az Európai Unió és Ukrajna is szorult helyzetbe került – magyarázta Mráz Ágoston Sámuel a Mesterterv legutóbbi adásában. A Nézőpont Intézet vezetője szerint

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Barátság kőolajvezeték elzárásával eltaktikázta magát.

Hiszen két hét múlva EU-csúcs lesz Brüsszelben, amelyen mindenképpen dönteni akarnak az Unió vezetői arról, hogy pénzt adhassanak Ukrajnának. Orbán Viktor miniszterelnök viszont kijelentette, hogy csak akkor hajlandó tárgyalni Ukrajnáról, ha Kijev a szerződésben vállalt kötelezettségeit teljesíti, tehát abbahagyja Magyarország zsarolását, és átengedi a magyarok által megvásárolt és az EU által engedélyezett olcsó orosz olajat.