03. 08.
vasárnap
G. Fodor Gábor nézőpont intézet volodimir zelenszkij Mesterterv európai unió eu Mráz Ágoston Sámuel ukrajna orbán viktor

Közeleg a nagy nap: ekkor dönthetnek a Magyarország által vétózott ukrán EU-hitelről (VIDEÓ)

2026. március 08. 12:36

Zelenszkij eltaktikázta magát, Orbán győztesként kerülhet ki a helyzetből.

2026. március 08. 12:36
null

Az Európai Unió és Ukrajna is szorult helyzetbe került – magyarázta Mráz Ágoston Sámuel a Mesterterv legutóbbi adásában. A Nézőpont Intézet vezetője szerint 

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Barátság kőolajvezeték elzárásával eltaktikázta magát.

Hiszen két hét múlva EU-csúcs lesz Brüsszelben, amelyen mindenképpen dönteni akarnak az Unió vezetői arról, hogy pénzt adhassanak Ukrajnának. Orbán Viktor miniszterelnök viszont kijelentette, hogy csak akkor hajlandó tárgyalni Ukrajnáról, ha Kijev a szerződésben vállalt kötelezettségeit teljesíti, tehát abbahagyja Magyarország zsarolását, és átengedi a magyarok által megvásárolt és az EU által engedélyezett olcsó orosz olajat.

Európai Tanács, 2026. március 19-20.

Az uniós vezetők megbeszélést folytatnak majd Ukrajnáról, a Közel-Keletről, a versenyképességről és az egységes piacról, a következő többéves pénzügyi keretről, az európai védelemről és biztonságról, a migrációról, valamint egyéb kérdésekről.

A Nézőpont Intézet vezetője szerint ebben a helyzetben Orbán Viktor könnyen győzelmet arathat, hiszen az európai vezetők pénzt akarnak adni Ukrajnának, Kijevnek pedig létfontosságú az uniós hitel. Ennek érdekében csupán egyetlen olyan lépést kellene megtenni, amit józan ember nem utasíthat el: ki kell vizsgálni a valós helyzetet.

Mráz Ágoston Sámuel ugyanakkor azt is hozzátette, arra számít, hogy az EU-csúcsig hátralévő időben tovább fog nőni a feszültség Ukrajna és Magyarország között.

A Mesterterv legutóbbi adását a cikkünk elején található videóra, vagy ide kattintva tudja megnézni.

Nyitókép forrása: JOHN THYS / AFP

Korrupt Kornél
2026. március 08. 19:46
Azért vigyázni kell, mert a bohóc kinyitná a csapot másnap elzárná... rohadék szemét kokós bohóc
Válasz erre
0
0
badzinga
•••
2026. március 08. 18:55 Szerkesztve
Mielőtt jóváhagyjuk az EU hitelt orkiának: 1. A szlovák-magyar szakmai csapat megvizsgálhatja a vezetéket. 2. Ha baj van, akkor javítás, ha nincs akkor ok. Vezetéket megnyit, tesztel, hogy minden rendben van-e. 3. A stratégiai tartalékokat visszatölt. Az okozott kárt az EU fizesse ki. 4. Irásos garancia az EU és orkia részéről, hogy ez többé nem fordul elő. Ha ezek okék, akkor mehet a hitel....utána meg le vagytok szarva
Válasz erre
2
0
nempolitizalok-0
•••
2026. március 08. 18:43 Szerkesztve
b-kanya-3 2026. március 08. 13:24 Ott van a cikkben: az európai nemzetek oda akarják adni a kölcsönt, és Ukrajnának szüksége van rá. Tehát ezen nem sok értelme van itt hőzöngeni. " Kurvára át kellene dobni téged az ukrán határon, hogy hőzöngj az ukránoknak, akik vinnének a frontra te majom. Veled fizettetném ki ezt a 90 milliárdot te nagyonhülye, miközebn a lakásodban elzárnám a a gázt és a villanyt. Nem igaz, hogy a fajtád bárkinek a seggét fényesre nyalja, csak ne magyar érdekeket képviseljen. Amit te hőzöngésnel vélsz, azt tudod, úgy hívják, hogy érdekvédelem te nagyonhülye. "Ott van a cikkben és ukrajnának szüksége van rá", Micsoda egy szervilis genya, a saját anyádat is eladná, csak ne nemzeti érdek érvényesüljön. Simán kifizetne milliárdokat az ukránoknak, de azonnal Orbánozik, ha felmegy a benzinár 3 forinttal. A többi hasonló idiótával együtt. Azon pedig nem is csodálkozom, hogy a magadfajta selejt ellopja mások nickjét.
Válasz erre
1
0
states-2
2026. március 08. 17:42
Én azért nem lennék ennyire optimista, az ukrán keresztapa a szavazás előtt megnyitja a csapokat, majd utána megint lezárja. És akkor jókat röhög a markába.
Válasz erre
0
0
