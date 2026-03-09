Ft
menedzser Liverpool Szoboszlai Dominik

Százmillió eurós biznisz lett Szoboszlai Dominik – megszólalt a menedzser

2026. március 09. 17:14

Magyar játékos még soha nem jutott ilyen magasságba. Szoboszlai csillaga példátlanul emelkedik.

2026. március 09. 17:14
null

Százmillió euróra ugrott Szoboszlai Dominik, az angol bajnok Liverpool magyar futballistájának értéke. A mértékadó Transfermarkt oldal hétfőn frissítette listáját, a magyar válogatott kapitánya pedig hatalmasat javított: 15 millió euró plusszal belépett a háromszámjegyűek klubjába, amelynek mindössze 20 labdarúgó a tagja.

SZOBOSZLAI Dominik
Szoboszlai Dominik kulcsfigurája az idei Liverpoolnak
Fotó: MTI/EPA/Adam Vaughan

A 25 éves magyar középpályás a Liverpool második legértékesebb játékosa, csak Florian Wirtz előzi meg (110 millió) a rangsorban, a Premier League-ben futballozók között pedig a hetedik helyet foglalja el. Válogatott csapattársa, Kerkez Milos értéke nem változott, továbbra is 40 millió euróra becsülik, a Galatasarayban futballozó Sallai Roland és a Bournemouth-hoz került Tóth Alex értéke pedig egyaránt 12 millió euróra ugrott – írja az MTI.

Szoboszlai megérkezett a Premier League-be, és bizonyította sokoldalúságát. Ő az egyike a keveseknek, akik hétről hétre jól teljesítenek a Liverpoolban, és csak 25 éves, úgyhogy rengeteg ideje van még”

– fogalmazott Ben Littlemore, a Transfermarkt Premier League-es piaci értékeinek koordinátora.

Szoboszlai menedzsere is büszke az elért eredményekre

A Magyar Nemzet megkereste a labdarúgó menedzserét, Esterházy Mátyást, aki büszke volt az értéknövekedésre, ám azt is hozzátette, a legfontosabb dolgok pályán dőlnek el.

„Természetesen nagyon büszkék vagyunk rá, hogy a Transfermarkt értékelése szerint Dominik piaci értéke elérte a százmillió eurót, hiszen magyar játékos még soha nem jutott ilyen magasságba.

Ez egy fontos mérföldkő, ami jól mutatja, milyen magas szintre jutott a nemzetközi futballban. Ugyanakkor számunkra továbbra is a pályán nyújtott teljesítménye a legfontosabb, kevésbé az ilyen jellegű számok.

Az idei idényben a legkiegyensúlyozottabban és legjobban teljesítő futballisták között van, és bízunk benne, hogy a korábbi évekhez hasonlóan ismét trófeával zárja a szezont” – nyilatkozta a lap megkeresésére Esterházy Mátyás.

A közgazdászok is figyelemmel követik Szoboszlai értékét

Korábban a Football Insider szakértője, Stefan Borson is kifejtette a véleményét a magyar középpályás közeljövőjével kapcsolatban, ami némileg megnyugtathatta a Vörösök szurkolóit.

„Szerintem nem valószínű a nyári klubváltás – jelentette ki az angol pénzügyi szakember. – A Liverpool nagyjából százmillió fontot kérne el érte, ha el akarná adni, amit valószínűtlennek tartok. Ha mégis, akkor arra sem látok sok esélyt, hogy a Real Madrid ennyi pénzt költene el a magyarra ezen a nyáron.

De a Liverpool is kétszer meggondolná, mert hiába kapsz Szoboszlaiért százmillió fontot, pótolni kellene, és nem teljesen világosan, hogyan tudnák ezt megoldani”

– jelentette ki Borson.

Szoboszlai áráról egyébként a szakportálhoz hasonlóan gondolkozik Szabados Gábor sportközgazdász is, aki szerint egy esetleges átigazolás során jóval több mint 100 millió eurót is elkérhetnek a magyar válogatott csapatkapitányáért.

„Azok a szurkolók, akik követik Szoboszlai Dominik mérkőzéseit a Liverpoolban, talán nem lepődnek meg ezen: egyre több olyan nyilatkozat van, amelyek tényleg a világ legjobbjai közé sorolják”fogalmazott Szabados, majd hozzátette: a magyar középpályást bőven 100 millió euró felett lehetne csak kivásárolni a 2028 nyarán lejáró szerződéséből, de persze sok tényezőt kell az eladó klubnak ilyenkor figyelembe vennie, nem csak a piaci értéket. Az is számít, hogy

  • milyen helyzetben vannak a tárgyaló felek, illetve az is, hogy
  • mennyi idő van hátra az adott játékos szerződéséből.

A hírek szerint zajlanak a tárgyalások a szerződés meghosszabbításáról, egy esetleges bejelentés után már tisztábban látunk majd a kérdésben.

Fotó: Thibaud Moritz/AFP

***

