03. 09.
hétfő
Liverpool Szoboszlai Dominik Mohamed Szalah

„Ezek mégis mit csinálnak?” – senki nem érti, mi történt az edzésen Szoboszlai és Szalah között (VIDEÓ)

2026. március 09. 14:36

Mohamed Szalah és Szoboszlai Dominik érdekes gyakorlatot mutatott be az edzésen, ami a szakértő szerint ostobaság. A Vörösök készülnek a Galatasaray–Liverpoolra.

2026. március 09. 14:36
null

Kedd este Galatasaray–Liverpool mérkőzést rendeznek a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében. A Törökországban játszó Sallai Roland és az angol csapatban futballozó Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos révén ez lehet a sorozat történetének első kieséses meccse, amin három magyar is pályára léphet.

A Vörösök hétfő délután keltek útra Isztambulba, előtte viszont Arne Slot még edzést vezényelt nekik a liverpooli edzőközpontban. Ennek az UEFA szabályainak megfelelően volt egy sajtónyilvános része is, méghozzá az első 15 perce. A Sky Sports is ott járt a tréningen, készített is videófelvételt róla – és sikerült egy igen érdekes jelenetet is megörökíteniük.

Ezt csinálta Szoboszlai és Szalah a Galatasaray–Liverpool előtt

A felvételen Szoboszlai Dominik és Mohamed Szalah egy medicinlabdát dobál egymásnak de úgy, hogy köztük van egy kapu, ami fölött nagy ívben dobják át a hatalmas labdát egymásnak, ráadásul mindezt háttal állva a hálónak.

Galatasaray–Liverpool
Galatasaray–Liverpool: Szoboszlai és Szalah dobálta egymásnak ezt a labdát. Fotó: PETER POWELL / AFP

Furcsa gyakorlat, az biztos, ami ráadásul beszédtémát szolgáltatott a Sky Sports stúdiójában is, ahol Tim Sherwood volt a vendég. A korábbi labdarúgó rögtön fel is tette a kérdést:

„Mégis mi volt ez?”

„Ezt szerettem volna megkérdezni tőled” – válaszolta a műsorvezető.

„Elképzelésem sincs. Hihetetlen.”

„Biztosan erősítő, kondicionáló gyakorlat” – vetette közbe a műsorvezető, de Sherwoodot ez sem nyugtatta meg.

Lehet, értetlenül állok előtte. Ez ostobaság”

 – mondta Sherwood, majd azt kérte, inkább váltsanak témát, mire a műsorvezető közbe vetette: sikerült felbosszantaniuk vendégüket. 

Sajnos az eredeti videót a Sky Sports utólag törölte, így Sherwood reakcióját már nem tudjuk megnézni, de magát a gyakorlatot igen, az alábbi videó végén látható a dobálás:

***

Nyitókép: PETER POWELL / AFP

