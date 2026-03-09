„Ezek mégis mit csinálnak?” – senki nem érti, mi történt az edzésen Szoboszlai és Szalah között (VIDEÓ)

A Vörösök hétfő délután keltek útra Isztambulba, előtte viszont Arne Slot még edzést vezényelt nekik a liverpooli edzőközpontban. Ennek az UEFA szabályainak megfelelően volt egy sajtónyilvános része is, méghozzá az első 15 perce. A Sky Sports is ott járt a tréningen, készített is videófelvételt róla – és sikerült egy igen érdekes jelenetet is megörökíteniük.