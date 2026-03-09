„Ezek mégis mit csinálnak?” – senki nem érti, mi történt az edzésen Szoboszlai és Szalah között (VIDEÓ)

Haaland nem erre számított: Szoboszlai reakcióján röhög az internet népe
A spanyolok pedig könyörögnek a magyarnak: „Gyere a Real Madridba!”
Mohamed Szalah és Szoboszlai Dominik érdekes gyakorlatot mutatott be az edzésen, ami a szakértő szerint ostobaság. A Vörösök készülnek a Galatasaray–Liverpoolra.
Kedd este Galatasaray–Liverpool mérkőzést rendeznek a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében. A Törökországban játszó Sallai Roland és az angol csapatban futballozó Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos révén ez lehet a sorozat történetének első kieséses meccse, amin három magyar is pályára léphet.
A Vörösök hétfő délután keltek útra Isztambulba, előtte viszont Arne Slot még edzést vezényelt nekik a liverpooli edzőközpontban. Ennek az UEFA szabályainak megfelelően volt egy sajtónyilvános része is, méghozzá az első 15 perce. A Sky Sports is ott járt a tréningen, készített is videófelvételt róla – és sikerült egy igen érdekes jelenetet is megörökíteniük.
A felvételen Szoboszlai Dominik és Mohamed Szalah egy medicinlabdát dobál egymásnak de úgy, hogy köztük van egy kapu, ami fölött nagy ívben dobják át a hatalmas labdát egymásnak, ráadásul mindezt háttal állva a hálónak.
Furcsa gyakorlat, az biztos, ami ráadásul beszédtémát szolgáltatott a Sky Sports stúdiójában is, ahol Tim Sherwood volt a vendég. A korábbi labdarúgó rögtön fel is tette a kérdést:
„Mégis mi volt ez?”
„Ezt szerettem volna megkérdezni tőled” – válaszolta a műsorvezető.
„Elképzelésem sincs. Hihetetlen.”
„Biztosan erősítő, kondicionáló gyakorlat” – vetette közbe a műsorvezető, de Sherwoodot ez sem nyugtatta meg.
Lehet, értetlenül állok előtte. Ez ostobaság”
– mondta Sherwood, majd azt kérte, inkább váltsanak témát, mire a műsorvezető közbe vetette: sikerült felbosszantaniuk vendégüket.
Sajnos az eredeti videót a Sky Sports utólag törölte, így Sherwood reakcióját már nem tudjuk megnézni, de magát a gyakorlatot igen, az alábbi videó végén látható a dobálás:
***
Nyitókép: PETER POWELL / AFP