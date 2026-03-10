Óriási dicsőség ezen a listán az elsők között lenni – egy magyarnak sikerült

Szoboszlai rendkívüli bravúrra készült, a csapattársának sikerült – revansot vett a Liverpool a kínos vereségért
Elsőként a Liverpool jutott be a legjobb nyolc közé az FA-kupában.
Ezen a héten rendezik a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének első mérkőzéseit. Sallai Roland csapata, a Galatasaray a Szoboszlai Dominiket és Kerkez Milost is foglalkoztató Liverpoollal csap össze a keddi programban.
Ezen a héten rendezik a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének első mérkőzéseit. A magyar szempontból legérdekesebb találkozót kedden 18.45 órától Isztambulban játsszák, ahol Sallai Roland csapata, a Galatasaray a várhatóan Szoboszlai Dominikkel és Kerkez Milossal felálló Liverpoolt látja vendégül. A két együttes a mostani kiírás alapszakaszában egyszer már összecsapott egymással, akkor a török bajnoki éllovas hazai környezetben 1–0-ra győzött, a Szoboszlai szabálytalansága miatt megítélt tizenegyesből Victor Osimhen talált be.
A Galatasaray három győzelemmel, egy döntetlennel és négy vereséggel a 20. helyen végzett a ligaszakaszban, így playoffpárharcot kellett vívnia a legjobb 16 közé kerülésért. Sallaiék a rájátszásban a Juventusszal csaptak össze, az odavágót otthon 5–2-re megnyerték, de ezzel nem dőlt el a továbbjutás! A torinói visszavágón a „zebrák” a 48. perctől emberhátrányban játszva is ledolgozták a háromgólos hátrányukat (3–0) és kiharcolták a hosszabbítást, ott azonban már csak a vendégek szereztek gólt (3–2), így 7–5-ös összesítéssel a Galata lépett tovább, amely 12 év után először jutott el a BL nyolcaddöntőjéig. A Pool kihagyta a playoffkört, a tabella harmadik helyezettjeként egyből a legjobb tizenhat közé kvalifikálta magát.
Sallai és Szoboszlai eddig hat mérkőzést játszott egymás ellen, ebből ötöt még a Freiburg és az RB Leipzig színeiben, köztük a Német Kupa 2022-es fináléját, amelyet tizenegyesekkel a lipcseiek nyertek meg. Sallai csapata egyszer győzött (a már említett Galatasaray–Liverpool találkozón tavaly szeptemberben), Szoboszlaié – aki ezeken a párharcokon két gólt és két gólpasszt ért el – a kupadöntővel együtt háromszor, míg két esetben döntetlen született. Érdekesség ugyanakkor, hogy
ezen a hat találkozón – a Transfermarkt adatbázisa szerint – az 570 játékpercből csak 150-et töltöttek együtt a pályán, ami a játékidő csupán 26,3 százaléka.
A két magyar futballistában közös, hogy gyakran játszanak jobbhátvédet a csapataikban, amit kiválóan meg is oldanak, csakhogy alapvetően mindketten támadó szellemű labdarúgók. A Sporttudományok Nemzetközi Központjának (CIES) friss jelentése szerint Sallainak jobb oldali védőként
után az ötödik legjobb a teljesítményindexe a tavaly lejátszott mérkőzéseken a nem topligás szélső hátvédek között.
A Galatasaray győztes rangadóval hangolódott a Liverpool elleni párharc első felvonására, a Besiktas elleni idegenbeli derbit úgy nyerte meg 1–0-ra múlt szombaton, hogy Leroy Sané kiállítása miatt – a hosszabbítással együtt – több mint 35 percig emberhátrányban küzdött.
Besiktas–Galatasaray 0–1
Ami az angol gárdát illeti: a Vörösök az előző héten kétszer is megmérkőztek a Premier League sereghajtójával, a Wolverhamptonnal, amelytől a bajnokságban kínos, 2–1-es vereséget szenvedtek, az FA-kupában azonban visszavágtak, és 3–1-es sikerükkel továbbjutottak a legjobb nyolc közé.
A két csapat keddi találkozóját megelőzően mindkét félnek van mibe kapaszkodnia: a Galatasaray otthon még sosem kapott ki a Liverpooltól (két győzelem és egy iksz ellene a mérlege), az angol klubokkal szemben pedig a legutóbbi kilenc hazai nemzetközi meccséből csak egyet veszített el (öt győzelem és három döntetlen mellett). A Mersey-parti együttes az előző hét európai kupamérkőzéséből csupán egyet nyert meg Törökországban (a Trabzonspor ellenit a 2010–2011-es Európa-liga-idényben), a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében viszont a legutóbbi 12 idegenbeli összecsapásának végén kilencszer is győztesen hagyta el a pályát.
Az Opta szuperszámítógépe szerint
Szoboszlaiéknak jelenleg 23,88 százalék az esélyük a döntőbe jutásra, és 11,36 százalék arra, hogy meg is nyerik a BL-t. A komputer a legnagyobb valószínűséget az Arsenal–Bayern München finálénak adja.
A Liverpool és a Galatasaray párharcának győztese a következő fordulóban a címvédő Paris Saint-Germainnel vagy a klubvilágbajnok Chelsea-vel találkozik. Ha Szoboszlaiék és a franciák is továbbjutnak, akkor a két együttes a tavalyi nyolcaddöntője után idén a negyeddöntőben találkozna egymással.
BAJNOKOK LIGÁJA
NYOLCADDÖNTŐ, ELSŐ MÉRKŐZÉSEK
Március 10., kedd
18.45: Galatasaray (török)–Liverpool (angol)
21.00: Atalanta (olasz)–Bayern München (német) (Tv: Sport2)
21.00: Atlético Madrid (spanyol)–Tottenham (angol)
21.00: Newcastle United (angol)–Barcelona (spanyol) (Tv: Sport1)
Március 11., szerda
18.45: Bayer Leverkusen (német)–Arsenal (angol) (Tv: Sport2)
21.00: Bodö/Glimt (norvég)–Sporting CP (portugál) (Tv: Sport1)
21.00: Paris Saint-Germain (francia)–Chelsea (angol)
21.00: Real Madrid (spanyol)–Manchester City (angol)
