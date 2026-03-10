Óriási dicsőség ezen a listán az elsők között lenni – egy magyarnak sikerült

Ezen a héten rendezik a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének első mérkőzéseit. A magyar szempontból legérdekesebb találkozót kedden 18.45 órától Isztambulban játsszák, ahol Sallai Roland csapata, a Galatasaray a várhatóan Szoboszlai Dominikkel és Kerkez Milossal felálló Liverpoolt látja vendégül. A két együttes a mostani kiírás alapszakaszában egyszer már összecsapott egymással, akkor a török bajnoki éllovas hazai környezetben 1–0-ra győzött, a Szoboszlai szabálytalansága miatt megítélt tizenegyesből Victor Osimhen talált be.

A Galatasaray három győzelemmel, egy döntetlennel és négy vereséggel a 20. helyen végzett a ligaszakaszban, így playoffpárharcot kellett vívnia a legjobb 16 közé kerülésért. Sallaiék a rájátszásban a Juventusszal csaptak össze, az odavágót otthon 5–2-re megnyerték, de ezzel nem dőlt el a továbbjutás! A torinói visszavágón a „zebrák” a 48. perctől emberhátrányban játszva is ledolgozták a háromgólos hátrányukat (3–0) és kiharcolták a hosszabbítást, ott azonban már csak a vendégek szereztek gólt (3–2), így 7–5-ös összesítéssel a Galata lépett tovább, amely 12 év után először jutott el a BL nyolcaddöntőjéig. A Pool kihagyta a playoffkört, a tabella harmadik helyezettjeként egyből a legjobb tizenhat közé kvalifikálta magát.