Ft
Ft
15°C
5°C
Ft
Ft
15°C
5°C
03. 10.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 10.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Liverpool Galatasaray Bajnokok Ligája Sallai Roland Szoboszlai Dominik

Óriási dicsőség ezen a listán az elsők között lenni – egy magyarnak sikerült

2026. március 10. 05:43

Ezen a héten rendezik a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének első mérkőzéseit. Sallai Roland csapata, a Galatasaray a Szoboszlai Dominiket és Kerkez Milost is foglalkoztató Liverpoollal csap össze a keddi programban.

2026. március 10. 05:43
null
Murányi Domonkos

Ezen a héten rendezik a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének első mérkőzéseit. A magyar szempontból legérdekesebb találkozót kedden 18.45 órától Isztambulban játsszák, ahol Sallai Roland csapata, a Galatasaray a várhatóan Szoboszlai Dominikkel és Kerkez Milossal felálló Liverpoolt látja vendégül. A két együttes a mostani kiírás alapszakaszában egyszer már összecsapott egymással, akkor a török bajnoki éllovas hazai környezetben 1–0-ra győzött, a Szoboszlai szabálytalansága miatt megítélt tizenegyesből Victor Osimhen talált be.

A Galatasaray három győzelemmel, egy döntetlennel és négy vereséggel a 20. helyen végzett a ligaszakaszban, így playoffpárharcot kellett vívnia a legjobb 16 közé kerülésért. Sallaiék a rájátszásban a Juventusszal csaptak össze, az odavágót otthon 5–2-re megnyerték, de ezzel nem dőlt el a továbbjutás! A torinói visszavágón a „zebrák” a 48. perctől emberhátrányban játszva is ledolgozták a háromgólos hátrányukat (3–0) és kiharcolták a hosszabbítást, ott azonban már csak a vendégek szereztek gólt (3–2), így 7–5-ös összesítéssel a Galata lépett tovább, amely 12 év után először jutott el a BL nyolcaddöntőjéig. A Pool kihagyta a playoffkört, a tabella harmadik helyezettjeként egyből a legjobb tizenhat közé kvalifikálta magát.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Példátlan fenyegetés Zelenszkijtől: a nagy terv része, erre készül Kijev és Brüsszel (VIDEÓ)

Példátlan fenyegetés Zelenszkijtől: a nagy terv része, erre készül Kijev és Brüsszel (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Sallai és Szoboszlai eddig hat mérkőzést játszott egymás ellen, ebből ötöt még a Freiburg és az RB Leipzig színeiben, köztük a Német Kupa 2022-es fináléját, amelyet tizenegyesekkel a lipcseiek nyertek meg. Sallai csapata egyszer győzött (a már említett Galatasaray–Liverpool találkozón tavaly szeptemberben), Szoboszlaié – aki ezeken a párharcokon két gólt és két gólpasszt ért el – a kupadöntővel együtt háromszor, míg két esetben döntetlen született. Érdekesség ugyanakkor, hogy 

ezen a hat találkozón – a Transfermarkt adatbázisa szerint – az 570 játékpercből csak 150-et töltöttek együtt a pályán, ami a játékidő csupán 26,3 százaléka.

Liverpool, Galatasaray, Sallai Roland, Szoboszlai Dominik, Bajnokok Ligája
Sallai Rolandék ebben az idényben egyszer már legyőzték a Szoboszlai Dominikkel felálló Liverpool / Fotó: YASIN AKGUL / AFP

Sallai (is) a legjobb szélső védők között

A két magyar futballistában közös, hogy gyakran játszanak jobbhátvédet a csapataikban, amit kiválóan meg is oldanak, csakhogy alapvetően mindketten támadó szellemű labdarúgók. A Sporttudományok Nemzetközi Központjának (CIES) friss jelentése szerint Sallainak jobb oldali védőként 

  • Maximiliano Araújo (Sporting CP), 
  • Mauro Júnior (PSV), 
  • Samuel Dahl (Benfica) és
  • Fredrik Björkan (Bodö/Glimt) 

után az ötödik legjobb a teljesítményindexe a tavaly lejátszott mérkőzéseken a nem topligás szélső hátvédek között.

 

A Galatasaray győztes rangadóval hangolódott a Liverpool elleni párharc első felvonására, a Besiktas elleni idegenbeli derbit úgy nyerte meg 1–0-ra múlt szombaton, hogy Leroy Sané kiállítása miatt – a hosszabbítással együtt – több mint 35 percig emberhátrányban küzdött.

Besiktas–Galatasaray 0–1

Ami az angol gárdát illeti: a Vörösök az előző héten kétszer is megmérkőztek a Premier League sereghajtójával, a Wolverhamptonnal, amelytől a bajnokságban kínos, 2–1-es vereséget szenvedtek, az FA-kupában azonban visszavágtak, és 3–1-es sikerükkel továbbjutottak a legjobb nyolc közé.

Ezt is ajánljuk a témában

A két csapat keddi találkozóját megelőzően mindkét félnek van mibe kapaszkodnia: a Galatasaray otthon még sosem kapott ki a Liverpooltól (két győzelem és egy iksz ellene a mérlege), az angol klubokkal szemben pedig a legutóbbi kilenc hazai nemzetközi meccséből csak egyet veszített el (öt győzelem és három döntetlen mellett). A Mersey-parti együttes az előző hét európai kupamérkőzéséből csupán egyet nyert meg Törökországban (a Trabzonspor ellenit a 2010–2011-es Európa-liga-idényben), a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében viszont a legutóbbi 12 idegenbeli összecsapásának végén kilencszer is győztesen hagyta el a pályát.

Az Opta szuperszámítógépe szerint 

Szoboszlaiéknak jelenleg 23,88 százalék az esélyük a döntőbe jutásra, és 11,36 százalék arra, hogy meg is nyerik a BL-t. A komputer a legnagyobb valószínűséget az Arsenal–Bayern München finálénak adja.

A Liverpool és a Galatasaray párharcának győztese a következő fordulóban a címvédő Paris Saint-Germainnel vagy a klubvilágbajnok Chelsea-vel találkozik. Ha Szoboszlaiék és a franciák is továbbjutnak, akkor a két együttes a tavalyi nyolcaddöntője után idén a negyeddöntőben találkozna egymással.

BAJNOKOK LIGÁJA
NYOLCADDÖNTŐ, ELSŐ MÉRKŐZÉSEK
Március 10., kedd
18.45: Galatasaray (török)–Liverpool (angol)
21.00: Atalanta (olasz)–Bayern München (német) (Tv: Sport2)
21.00: Atlético Madrid (spanyol)–Tottenham (angol)
21.00: Newcastle United (angol)–Barcelona (spanyol) (Tv: Sport1)
Március 11., szerda
18.45: Bayer Leverkusen (német)–Arsenal (angol) (Tv: Sport2)
21.00: Bodö/Glimt (norvég)–Sporting CP (portugál) (Tv: Sport1)
21.00: Paris Saint-Germain (francia)–Chelsea (angol)
21.00: Real Madrid (spanyol)–Manchester City (angol)

Nyitókép: OZAN KOSE / AFP

***

Ezt is ajánljuk a témában

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Közeleg a nagy nap: ekkor dönthetnek a Magyarország által vétózott ukrán EU-hitelről (VIDEÓ)

Közeleg a nagy nap: ekkor dönthetnek a Magyarország által vétózott ukrán EU-hitelről (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!