BL-történelem: Szoboszlai és Kerkez Sallai ellen – így áll fel a „magyaros” Liverpool a Galatasaray otthonában

Svájcból „lopták” a szurkolói dalt, amely Szoboszlaiék ellen is felcsendülhet – ezért mutogatott Sallai (VIDEÓ)
Magyar rangadót rendeznek a BL-ben.
Eldőlt, a kezdéstől láthatjuk-e egyszerre a pályán a három magyart Isztambulban. Galatasaray–Liverpool élőben a Mandineren.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a labdarúgó Bajnokok Ligája (BL) alapszakaszának második fordulójában a Kerkez Milost, Pécsi Ármint és Szoboszlai Dominikot foglalkoztató angol Liverpool a Sallai Rolandot is a soraiban tudó Galatasaray vendégeként lép pályára Törökországban. A „magyaros” mérkőzést az RTL fizetős streamingplatformja, az RTL+ közvetíti 21 órától.
Így áll fel a Liverpool:
Ez a Galatasaray kezdője:
Nagy meglepetésre Sallai Roland tehát csak a Galata kispadján kapott helyet, míg ezzel egyidejűleg az is eldőlt, hogy a nigériai gólzsák, Victor Osimhen tudja vállalni a játékot a hazaiaknál.
A BL-nyitányon a spanyol Atlético Madridot otthon 3–2-re legyőzte a Liverpool, a Galatasaray azonban a Frankfurt elleni 5–1-es vereséggel nyitott Németországban.
Cikkünk frissül.
Ezt is ajánljuk a témában
Magyar rangadót rendeznek a BL-ben.
Nyitókép: AFP