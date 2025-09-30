BL-történelem: Szoboszlai és Kerkez Sallai ellen – így áll fel a „magyaros” Liverpool a Galatasaray otthonában

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a labdarúgó Bajnokok Ligája (BL) alapszakaszának második fordulójában a Kerkez Milost, Pécsi Ármint és Szoboszlai Dominikot foglalkoztató angol Liverpool a Sallai Rolandot is a soraiban tudó Galatasaray vendégeként lép pályára Törökországban. A „magyaros” mérkőzést az RTL fizetős streamingplatformja, az RTL+ közvetíti 21 órától.

Galatasaray–Liverpool: Sallai Roland (képünkön) honfitársaival, Kerkez Milossal és Szoboszlai Dominikkel néz farkasszemet a BL keddi játéknapján /Fotó: Facebook/Galatasaray)

Így áll fel a Liverpool:

Ez a Galatasaray kezdője: