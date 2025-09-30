Ft
09. 30.
kedd
labdarúgás BL Liverpool Galatasaray Bajnokok Ligája

BL-történelem: Szoboszlai és Kerkez Sallai ellen – így áll fel a „magyaros” Liverpool a Galatasaray otthonában

2025. szeptember 30. 19:51

Eldőlt, a kezdéstől láthatjuk-e egyszerre a pályán a három magyart Isztambulban. Galatasaray–Liverpool élőben a Mandineren.

2025. szeptember 30. 19:51
null

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a labdarúgó Bajnokok Ligája (BL) alapszakaszának második fordulójában a Kerkez Milost, Pécsi Ármint és Szoboszlai Dominikot foglalkoztató angol Liverpool a Sallai Rolandot is a soraiban tudó Galatasaray vendégeként lép pályára Törökországban. A „magyaros”  mérkőzést az RTL fizetős streamingplatformja, az RTL+ közvetíti 21 órától.

Galatasaray–Liverpool, Sallai Roland, Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos
Galatasaray–Liverpool: Sallai Roland (képünkön) honfitársaival, Kerkez Milossal és Szoboszlai Dominikkel néz farkasszemet a BL keddi játéknapján /Fotó: Facebook/Galatasaray)

Így áll fel a Liverpool:

Ez a Galatasaray kezdője:

Nagy meglepetésre Sallai Roland tehát csak a Galata kispadján kapott helyet, míg ezzel egyidejűleg az is eldőlt, hogy a nigériai gólzsák, Victor Osimhen tudja vállalni a játékot a hazaiaknál.

A BL-nyitányon a spanyol Atlético Madridot otthon 3–2-re legyőzte a Liverpool, a Galatasaray azonban a Frankfurt elleni 5–1-es vereséggel nyitott Németországban. 

Cikkünk frissül.

 

Ezt is ajánljuk a témában

 

Nyitókép: AFP

red-bullshit
2025. szeptember 30. 20:16
yandex kereső , galata lfc, első 3 találat, garantált angol-orosz élő közvetítés
ekeke1
2025. szeptember 30. 20:07
Ezt a magyar vonatkozású meccset csak az RTL üzletpolitikája ronthatta el. Meg is tették, habozás nélkül. Mint a hatvanas években, mikor tilos volt Puskásékat mutatni.
