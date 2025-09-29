Ft
Ft
20°C
11°C
Ft
Ft
20°C
11°C
09. 29.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 29.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
BL Liverpool Galatasaray Bajnokok Ligája Sallai Roland Kerkez Milos Szoboszlai Dominik

Svájcból „lopták” a szurkolói dalt, amely Szoboszlaiék ellen is felcsendülhet – ezért mutogatott Sallai (VIDEÓ)

2025. szeptember 29. 17:03

A Liverpool Isztambulban, a címvédő Paris Saint-Germain Barcelonában, a Real Madrid Kazahsztánban lép pályára a héten. Jön a Bajnokok Ligája alapszakaszának második fordulója!

2025. szeptember 29. 17:03
null
Murányi Domonkos

A labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának második fordulójában „magyaros” rangadót rendeznek: a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is soraiban tudó, a BL-nyitányon az Atlético Madridot otthon 3–2-re legyőző Liverpool a Sallai Rolandot foglalkoztató, a sorozatot a Frankfurt elleni 5–1-es vereséggel kezdő Galatasaray vendégeként lép pályára kedd este.

SALLAI Roland; SZOBOSZLAI Dominik, Bajnokok Ligája, Liverpool, Galatasaray
Szoboszlai Dominik és Sallai Roland farkasszemet néznek egymással a Bajnokok Ligája keddi játéknapján / Fotó: MTI / Illyés Tibor

Az angol és a török együttes tétmérkőzésen legutóbb csaknem húsz évvel ezelőtt, 2006 őszén találkozott egymással, amikor azonos csoportban szerepeltek a BL-ben: akkor a Vörösök hazai környezetben – Peter Crouch duplájának is köszönhetően – 3–2-re megverték a Galatát, majd az isztambuli meccsen a törökök visszavágtak, és ugyanilyen különbséggel legyőzték a Mersey-parti gárdát, amely aztán az idény végén döntőt játszott a legrangosabb nemzetközi kupában, de ott 2–1-re kikapott a Milantól.

Liverpool–Galatasaray 3–2 (2006. szeptember 27.)

 

Szoboszlai Dominik továbbra is kulcsjátékosa a Liverpoolnak, hol jobb oldali védőként, hol az eredeti posztján, középpályásként számol vele Arne Slot vezetőedző, és Kerkez Milos is stabil csapattagnak mondható, bár vele az idény eddigi szakaszában a hullámzó teljesítménye miatt nem mindig voltak elégedettek a szurkolók. Sallai szintén alapember a török bajnokságot hét forduló után is százszázalékos teljesítménnyel vezető Galatasarayban, Szoboszlaihoz hasonlóan ő is gyakran játszik jobbhátvédet, és a mindig fanatikus török drukkerek annyira megkedvelték már őt az elmúlt egy évben, hogy a legutóbbi hazai bajnokit (Konyaspor, 3–1) követően vele ünnepelték a győzelmet.

Ezt is ajánljuk a témában

 

De miről is szól ez a rituálé, és mit énekelnek ilyenkor a Galatasaray szurkolói?

Mint az a videóban látható, Sallai előbb feltüzeli és minél nagyobb hangerőre serkenti az ultrákat, aztán a mutatóujját a szájához emelve elcsitítja őket, majd a kezeivel hármat a levegőbe csap, s együtt kezd el tapsolni, tombolni a táborral, amely a „Cim-bom-bom, Cim-bom-bom” rigmust skandálja.

Ennek a buzdítási formának az eredete több mint száz évre, 1924-ig nyúlik vissza. Egy török fiatalember, Sabit Cinol akkoriban Svájcban, Servette-ben tanult és focizott, s a helyi csapatnál a Jim nevű angol játékostársát a szurkolók a „Jim-bom-bom” felkiáltást harsogva biztatták a góllövésre. Ez a dallam Cinolnak annyira megtetszett, hogy Isztambulba hazatérve meghonosította a Galatasaraynál, amelynek azóta a „Cimbom” az egyik beceneve, és a felkiáltás a klub indulójába is bekerült.

Wesley Sneijder „duettje” a Galatasaray szurkolóival

 

A Galata háza tájáról hír még a Liverpool elleni mérkőzés előtt, hogy Okan Buruk vezetőedző kockázatot vállalna nigériai sztárcsatára, a Napolitól 75 millió euróért megvásárolt Victor Osimhen szerepeltetésével, aki a szeptember elején a válogatottban összeszedett bokasérülése után még nem teljesen egészséges, de a legutóbbi bajnoki találkozón (Alanyaspor, 1–0) az utolsó perceket már a pályán töltötte.

Tíz percre be akartuk őt küldeni, hogy megtapasztalja a fájdalmat. Néha vannak az embernek fájdalmai, és fontos, hogy azokkal együtt is képes legyen játszani

mondta Sallaiék edzője Osimhenről, aki ebben az idényben eddig csupán 214 percet játszott a klubcsapatában, és ez idő alatt két gólt szerzett. 

Ha a Liverpoolnak is betalálna, lehagyná Obafemi Martinst, és tíz góljával egyedül lenne minden idők legeredményesebb nigériai játékosa a Bajnokok Ligájában.

BARCELONÁBA UTAZIK A BAJNOKOK LIGÁJA CÍMVÉDŐJE

A forduló rangadóján a Barcelona – amely múlt vasárnap átvette a vezetést a spanyol bajnoki tabellán az Atlético elleni városi derbit 5–2-re elveszítő Real Madridtól – a címvédő Paris Saint-Germaint fogadja. A francia együttes spanyol vezetőedzője, a Barcával 2015-ben BL-t nyerő Luis Enrique nem örül neki, hogy sérülések miatt mindkét csapatból kulcsemberek hiányoznak majd. A katalánoknál többek között Joan García és Raphinha, a párizsiaknál

de Vitinha és Hvicsa Kvarachelia játéka is kérdéses.

A Barcelona a világ egyik legjobb csapata, és éppúgy támadófocit játszik, ahogy mi is. Nagy öröm egy olyan csapat ellen játszani, amelynek ugyanolyan a mentalitása, az identitása és a labdarúgásról alkotott gondolkodásmódja, mint nekünk. De az számomra, Hansi Flicknek (a Barcelona vezetőedzője – a szerk.) és mindkét csapat szurkolóinak is nagy szerencsétlenség, hogy fontos játékosok hiányoznak majd mindkét oldalról

– nyilatkozta Luis Enrique a múlt szombati, Auxerre elleni győzelem (2–0) után, amely során a PSG-ben három tinédzserkorú labdarúgó (Ibrahim Mbaye, Quentin Ndjantou, Mathis Jangeal) is pályára lépett.

TÖBB MINT 6000 KILOMÉTERT UTAZIK A REAL MADRID

A Bajnokok Ligája per BEK-győzelmekben csúcstartó (15) Real Madrid a kazah Kajrat Almati otthonában szerepel. A spanyol gigász 6400 kilométert repül, hogy lejátssza története első mérkőzését a Kajrat ellen. Almati városa jelentősen közelebb fekszik Tokióhoz (5300 km) és Pekinghez (3200 km) is, mint Madridhoz, de a spanyol fővároshoz is közelebb van New York (5700 km), mint Almati. 

A Chelsea kedd esti, Benfica elleni mérkőzésének az ad külön pikantériát, hogy a portugál csapat új vezetőedzője, José Mourinho ellenfélként tér vissza a londoni klubhoz, amellyel korábban három Premier League-címet, FA-kupát és három angol Ligakupát nyert. A Benfica az alapszakasz első fordulójában kétgólos előnyről 3–2-re kikapott hazai pályán a playoffban a Ferencvárost búcsúztató Qarabagtól, a vezetőség pedig ezt követően menesztette Bruno Lage vezetőedzőt, és honfitársára bízta a szakmai munka irányítását. Mourinho három bajnokin vezette eddig csapatát, mérlege két győzelem és egy döntetlen.

BAJNOKOK LIGÁJA, ALAPSZAKASZ
A 2. FORDULÓ PROGRAMJA
Szeptember 30., kedd
18.45: Atalanta (olasz)–FC Bruges (belga) (Tv: Sport2)
18.45: Kajrat Almati (kazah)–Real Madrid (spanyol) (Tv: Sport1)
21.00: Atlético Madrid (spanyol)–Eintracht Frankfurt (német)
21.00: Bodö/Glimt (norvég)–Tottenham Hotspur (angol)
21.00: Chelsea (angol)–Benfica (portugál) (Tv: Sport1)
21.00: Galatasaray (török)–Liverpool (angol)
21.00: Internazionale (olasz)–Slavia Praha (cseh)
21.00: Marseille (francia)–Ajax (holland)
21.00: Pafosz (ciprusi)–Bayern München (német) (Tv: Sport2)
Október 1., szerda
18.45: Qarabag (azeri)–Köbenhavn (dán) (Tv: Sport2)
18.45: Union Saint-Gilloise (belga)–Newcastle United (angol) (Tv: Sport1)
21.00: Arsenal (angol)–Olympiakosz (görög) (Tv: Sport2)
21.00: Borussia Dortmund (német)–Athletic Bilbao (spanyol)
21.00: Barcelona (spanyol)–Paris Saint-Germain (francia)
21.00: Bayer Leverkusen (német)–PSV (holland)
21.00: Monaco (francia)–Manchester City (angol) (Tv: Sport1)
21.00: Napoli (olasz)–Sporting CP (portugál)
21.00: Villarreal (spanyol)–Juventus (olasz)

A LEBONYOLÍTÁSRÓL

A nyolcfordulós alapszakaszból a tabella első nyolc helyezettje rögtön a nyolcaddöntőbe kerül, a 9–24. helyezett csapatok keresztbe játszanak egymással a 16 közé jutásért, az utolsó 12 együttes pedig kiesik. A nyolcaddöntőbe kerülésért februárban küzdenek az érintett csapatok, a nyolcaddöntő meccsei március 10–11-én, illetve 17–18-án lesznek, a negyeddöntő összecsapásait április 7–8-án és 14–15-én rendezik, az elődöntő meccseire pedig április 28–29-én, valamint május 5–6-án kerül sor. A döntőt Budapesten, a Puskás Arénában rendezik május 30-án 18 órától.

Nyitókép: Instagram/rolandsallai

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Búvár Kund
2025. szeptember 29. 17:27
Agyaég! Nem a Galata beceneve a Cimbom, hanem a Galata legnagyobb ultracsoportjának a neve. És ez a "harci daluk" vagy indulójuk, hívják ahogy jólesik...
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!