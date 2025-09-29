Svájcból „lopták” a szurkolói dalt, amely Szoboszlaiék ellen is felcsendülhet – ezért mutogatott Sallai (VIDEÓ)

Felrobbantotta az internetet: Sallai Roland kimutatott a török szurkolóknak (VIDEÓ)
Klasszis teljesítménnyel vágott vissza a kritikákra a magyar válogatott labdarúgó.
A Liverpool Isztambulban, a címvédő Paris Saint-Germain Barcelonában, a Real Madrid Kazahsztánban lép pályára a héten. Jön a Bajnokok Ligája alapszakaszának második fordulója!
A labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának második fordulójában „magyaros” rangadót rendeznek: a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is soraiban tudó, a BL-nyitányon az Atlético Madridot otthon 3–2-re legyőző Liverpool a Sallai Rolandot foglalkoztató, a sorozatot a Frankfurt elleni 5–1-es vereséggel kezdő Galatasaray vendégeként lép pályára kedd este.
Az angol és a török együttes tétmérkőzésen legutóbb csaknem húsz évvel ezelőtt, 2006 őszén találkozott egymással, amikor azonos csoportban szerepeltek a BL-ben: akkor a Vörösök hazai környezetben – Peter Crouch duplájának is köszönhetően – 3–2-re megverték a Galatát, majd az isztambuli meccsen a törökök visszavágtak, és ugyanilyen különbséggel legyőzték a Mersey-parti gárdát, amely aztán az idény végén döntőt játszott a legrangosabb nemzetközi kupában, de ott 2–1-re kikapott a Milantól.
Liverpool–Galatasaray 3–2 (2006. szeptember 27.)
Szoboszlai Dominik továbbra is kulcsjátékosa a Liverpoolnak, hol jobb oldali védőként, hol az eredeti posztján, középpályásként számol vele Arne Slot vezetőedző, és Kerkez Milos is stabil csapattagnak mondható, bár vele az idény eddigi szakaszában a hullámzó teljesítménye miatt nem mindig voltak elégedettek a szurkolók. Sallai szintén alapember a török bajnokságot hét forduló után is százszázalékos teljesítménnyel vezető Galatasarayban, Szoboszlaihoz hasonlóan ő is gyakran játszik jobbhátvédet, és a mindig fanatikus török drukkerek annyira megkedvelték már őt az elmúlt egy évben, hogy a legutóbbi hazai bajnokit (Konyaspor, 3–1) követően vele ünnepelték a győzelmet.
De miről is szól ez a rituálé, és mit énekelnek ilyenkor a Galatasaray szurkolói?
Mint az a videóban látható, Sallai előbb feltüzeli és minél nagyobb hangerőre serkenti az ultrákat, aztán a mutatóujját a szájához emelve elcsitítja őket, majd a kezeivel hármat a levegőbe csap, s együtt kezd el tapsolni, tombolni a táborral, amely a „Cim-bom-bom, Cim-bom-bom” rigmust skandálja.
Ennek a buzdítási formának az eredete több mint száz évre, 1924-ig nyúlik vissza. Egy török fiatalember, Sabit Cinol akkoriban Svájcban, Servette-ben tanult és focizott, s a helyi csapatnál a Jim nevű angol játékostársát a szurkolók a „Jim-bom-bom” felkiáltást harsogva biztatták a góllövésre. Ez a dallam Cinolnak annyira megtetszett, hogy Isztambulba hazatérve meghonosította a Galatasaraynál, amelynek azóta a „Cimbom” az egyik beceneve, és a felkiáltás a klub indulójába is bekerült.
Wesley Sneijder „duettje” a Galatasaray szurkolóival
A Galata háza tájáról hír még a Liverpool elleni mérkőzés előtt, hogy Okan Buruk vezetőedző kockázatot vállalna nigériai sztárcsatára, a Napolitól 75 millió euróért megvásárolt Victor Osimhen szerepeltetésével, aki a szeptember elején a válogatottban összeszedett bokasérülése után még nem teljesen egészséges, de a legutóbbi bajnoki találkozón (Alanyaspor, 1–0) az utolsó perceket már a pályán töltötte.
Tíz percre be akartuk őt küldeni, hogy megtapasztalja a fájdalmat. Néha vannak az embernek fájdalmai, és fontos, hogy azokkal együtt is képes legyen játszani
– mondta Sallaiék edzője Osimhenről, aki ebben az idényben eddig csupán 214 percet játszott a klubcsapatában, és ez idő alatt két gólt szerzett.
Ha a Liverpoolnak is betalálna, lehagyná Obafemi Martinst, és tíz góljával egyedül lenne minden idők legeredményesebb nigériai játékosa a Bajnokok Ligájában.
A forduló rangadóján a Barcelona – amely múlt vasárnap átvette a vezetést a spanyol bajnoki tabellán az Atlético elleni városi derbit 5–2-re elveszítő Real Madridtól – a címvédő Paris Saint-Germaint fogadja. A francia együttes spanyol vezetőedzője, a Barcával 2015-ben BL-t nyerő Luis Enrique nem örül neki, hogy sérülések miatt mindkét csapatból kulcsemberek hiányoznak majd. A katalánoknál többek között Joan García és Raphinha, a párizsiaknál
de Vitinha és Hvicsa Kvarachelia játéka is kérdéses.
A Barcelona a világ egyik legjobb csapata, és éppúgy támadófocit játszik, ahogy mi is. Nagy öröm egy olyan csapat ellen játszani, amelynek ugyanolyan a mentalitása, az identitása és a labdarúgásról alkotott gondolkodásmódja, mint nekünk. De az számomra, Hansi Flicknek (a Barcelona vezetőedzője – a szerk.) és mindkét csapat szurkolóinak is nagy szerencsétlenség, hogy fontos játékosok hiányoznak majd mindkét oldalról
– nyilatkozta Luis Enrique a múlt szombati, Auxerre elleni győzelem (2–0) után, amely során a PSG-ben három tinédzserkorú labdarúgó (Ibrahim Mbaye, Quentin Ndjantou, Mathis Jangeal) is pályára lépett.
TÖBB MINT 6000 KILOMÉTERT UTAZIK A REAL MADRID
A Bajnokok Ligája per BEK-győzelmekben csúcstartó (15) Real Madrid a kazah Kajrat Almati otthonában szerepel. A spanyol gigász 6400 kilométert repül, hogy lejátssza története első mérkőzését a Kajrat ellen. Almati városa jelentősen közelebb fekszik Tokióhoz (5300 km) és Pekinghez (3200 km) is, mint Madridhoz, de a spanyol fővároshoz is közelebb van New York (5700 km), mint Almati.
A Chelsea kedd esti, Benfica elleni mérkőzésének az ad külön pikantériát, hogy a portugál csapat új vezetőedzője, José Mourinho ellenfélként tér vissza a londoni klubhoz, amellyel korábban három Premier League-címet, FA-kupát és három angol Ligakupát nyert. A Benfica az alapszakasz első fordulójában kétgólos előnyről 3–2-re kikapott hazai pályán a playoffban a Ferencvárost búcsúztató Qarabagtól, a vezetőség pedig ezt követően menesztette Bruno Lage vezetőedzőt, és honfitársára bízta a szakmai munka irányítását. Mourinho három bajnokin vezette eddig csapatát, mérlege két győzelem és egy döntetlen.
BAJNOKOK LIGÁJA, ALAPSZAKASZ
A 2. FORDULÓ PROGRAMJA
Szeptember 30., kedd
18.45: Atalanta (olasz)–FC Bruges (belga) (Tv: Sport2)
18.45: Kajrat Almati (kazah)–Real Madrid (spanyol) (Tv: Sport1)
21.00: Atlético Madrid (spanyol)–Eintracht Frankfurt (német)
21.00: Bodö/Glimt (norvég)–Tottenham Hotspur (angol)
21.00: Chelsea (angol)–Benfica (portugál) (Tv: Sport1)
21.00: Galatasaray (török)–Liverpool (angol)
21.00: Internazionale (olasz)–Slavia Praha (cseh)
21.00: Marseille (francia)–Ajax (holland)
21.00: Pafosz (ciprusi)–Bayern München (német) (Tv: Sport2)
Október 1., szerda
18.45: Qarabag (azeri)–Köbenhavn (dán) (Tv: Sport2)
18.45: Union Saint-Gilloise (belga)–Newcastle United (angol) (Tv: Sport1)
21.00: Arsenal (angol)–Olympiakosz (görög) (Tv: Sport2)
21.00: Borussia Dortmund (német)–Athletic Bilbao (spanyol)
21.00: Barcelona (spanyol)–Paris Saint-Germain (francia)
21.00: Bayer Leverkusen (német)–PSV (holland)
21.00: Monaco (francia)–Manchester City (angol) (Tv: Sport1)
21.00: Napoli (olasz)–Sporting CP (portugál)
21.00: Villarreal (spanyol)–Juventus (olasz)
A LEBONYOLÍTÁSRÓL
A nyolcfordulós alapszakaszból a tabella első nyolc helyezettje rögtön a nyolcaddöntőbe kerül, a 9–24. helyezett csapatok keresztbe játszanak egymással a 16 közé jutásért, az utolsó 12 együttes pedig kiesik. A nyolcaddöntőbe kerülésért februárban küzdenek az érintett csapatok, a nyolcaddöntő meccsei március 10–11-én, illetve 17–18-án lesznek, a negyeddöntő összecsapásait április 7–8-án és 14–15-én rendezik, az elődöntő meccseire pedig április 28–29-én, valamint május 5–6-án kerül sor. A döntőt Budapesten, a Puskás Arénában rendezik május 30-án 18 órától.
