Svájcból „lopták” a szurkolói dalt, amely Szoboszlaiék ellen is felcsendülhet – ezért mutogatott Sallai (VIDEÓ)

A labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának második fordulójában „magyaros” rangadót rendeznek: a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is soraiban tudó, a BL-nyitányon az Atlético Madridot otthon 3–2-re legyőző Liverpool a Sallai Rolandot foglalkoztató, a sorozatot a Frankfurt elleni 5–1-es vereséggel kezdő Galatasaray vendégeként lép pályára kedd este.

Szoboszlai Dominik és Sallai Roland farkasszemet néznek egymással a Bajnokok Ligája keddi játéknapján / Fotó: MTI / Illyés Tibor

Az angol és a török együttes tétmérkőzésen legutóbb csaknem húsz évvel ezelőtt, 2006 őszén találkozott egymással, amikor azonos csoportban szerepeltek a BL-ben: akkor a Vörösök hazai környezetben – Peter Crouch duplájának is köszönhetően – 3–2-re megverték a Galatát, majd az isztambuli meccsen a törökök visszavágtak, és ugyanilyen különbséggel legyőzték a Mersey-parti gárdát, amely aztán az idény végén döntőt játszott a legrangosabb nemzetközi kupában, de ott 2–1-re kikapott a Milantól.

Liverpool–Galatasaray 3–2 (2006. szeptember 27.)