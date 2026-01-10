Visszakozott a manchesteri legenda: „Eddig kritizáltam a Liverpool magyarját, de most jól teljesített!”

„Naiv, mint egy kisbaba” – piszkosul kiakadt Kerkezre az angol legenda
Kritikák kereszttüzében a magyar válogatott játékos.
Az elmúlt hónapokban a Manchester United legendája, Gary Neville volt az egyik legnagyobb kritikusa a Liverpool magyarjának. Az Arsenal ellen mutatott Kerkez Milos-teljesítmény előtt azonban már kénytelen volt leborulni.
„Naiv, mint egy kisbaba” – csak egy a számtalan kritika közül, amit a Liverpool magyar játékosa, Kerkez Milos kapott az elmúlt hónapokban a Manchester United legendájától, Gary Neville-től.
Ehhez képest csütörtökön az Arsenal stadionjában elért gól nélküli döntetlen során a magyar balbekk volt a mérkőzés egyik legjobbja, hiszen szinte tökéletesen semlegesítette a világ egyik topszélsőjét Bukayo Saka személyében. Kettejük párharcaiból a Premier League hivatalos Facebook-oldalának szerkesztői össze is állítottak egy rövid videót, amelyet mostanáig már jóval több mint egymillióan tekintettek meg.
A Liverpool szurkolói a magyar balhátvédet választották meg a meccs legjobbjának.
A szurkolók már fordulók óta egyre jobban elfogadják Kerkezt, a stadionban rendre ovációt váltanak ki megalkuvást nem tűrő szerelései és sprintjei. Mindemellett már Gary Neville sem mehetett el szó nélkül – végre elismerően beszélt honfitársunkról!
Kerkezt ebben a szezonban sokat kritizáltam amiatt, hogy nem sikerült a beilleszkedése a Liverpoolba. Az Arsenal ellen viszont rendkívül kitartó és versenyképes volt, remekül és agresszíven védekezett Saka ellen. Szóval szerintem jól teljesített”
– nyilatkozta a legenda a The Gary Neville podcastben.
Kerkeznek az Arsenal ellen négyből négy szerelése volt sikeres, hét földpárbajból ötöt nyert meg, és mindössze egyetlen alkalommal tudták kicselezni.
