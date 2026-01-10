Ft
Liverpool Gary Neville Kerkez Milos

Visszakozott a manchesteri legenda: „Eddig kritizáltam a Liverpool magyarját, de most jól teljesített!”

2026. január 10. 15:50

Az elmúlt hónapokban a Manchester United legendája, Gary Neville volt az egyik legnagyobb kritikusa a Liverpool magyarjának. Az Arsenal ellen mutatott Kerkez Milos-teljesítmény előtt azonban már kénytelen volt leborulni.

2026. január 10. 15:50
null

„Naiv, mint egy kisbaba” – csak egy a számtalan kritika közül, amit a Liverpool magyar játékosa, Kerkez Milos kapott az elmúlt hónapokban a Manchester United legendájától, Gary Neville-től.

Kerkez Milos
Kerkez Milos semlegesítette Bukayo Sakát. Fotó: Ben STANSALL / AFP

Ehhez képest csütörtökön az Arsenal stadionjában elért gól nélküli döntetlen során a magyar balbekk volt a mérkőzés egyik legjobbja, hiszen szinte tökéletesen semlegesítette a világ egyik topszélsőjét Bukayo Saka személyében. Kettejük párharcaiból a Premier League hivatalos Facebook-oldalának szerkesztői össze is állítottak egy rövid videót, amelyet mostanáig már jóval több mint egymillióan tekintettek meg.

A kritikus legenda is elismerte Kerkez Milost

A szurkolók már fordulók óta egyre jobban elfogadják Kerkezt, a stadionban rendre ovációt váltanak ki megalkuvást nem tűrő szerelései és sprintjei. Mindemellett már Gary Neville sem mehetett el szó nélkül – végre elismerően beszélt honfitársunkról!

Kerkezt ebben a szezonban sokat kritizáltam amiatt, hogy nem sikerült a beilleszkedése a Liverpoolba. Az Arsenal ellen viszont rendkívül kitartó és versenyképes volt, remekül és agresszíven védekezett Saka ellen. Szóval szerintem jól teljesített”

 – nyilatkozta a legenda a The Gary Neville podcastben.

Kerkeznek az Arsenal ellen négyből négy szerelése volt sikeres, hét földpárbajból ötöt nyert meg, és mindössze egyetlen alkalommal tudták kicselezni.

Nyitókép: Ben STANSALL / AFP

