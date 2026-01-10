Visszakozott a manchesteri legenda: „Eddig kritizáltam a Liverpool magyarját, de most jól teljesített!”

Ehhez képest csütörtökön az Arsenal stadionjában elért gól nélküli döntetlen során a magyar balbekk volt a mérkőzés egyik legjobbja, hiszen szinte tökéletesen semlegesítette a világ egyik topszélsőjét Bukayo Saka személyében. Kettejük párharcaiból a Premier League hivatalos Facebook-oldalának szerkesztői össze is állítottak egy rövid videót, amelyet mostanáig már jóval több mint egymillióan tekintettek meg.