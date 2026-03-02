Messze még a rezsimváltás Iránban, és ki tudja, hány embernek kell még meghalnia, mire végre „jelt nem ír” Iránra „újból a béke ujja”. Reméljük, hogy egy demokratikusabb, toleránsabb, emberségesebb Irán emelkedik majd fel a romokból. A háború mindig borzasztó dolog, de néha a nyugat vezetői nem tehetnek mást, mint leszámolnak a mindannyiunkat fenyegető veszéllyel. Nem kell külön köszönőlevelet írni Amerikának és Izraelnek, de érdemes tudni, hogy ha a magyar embereknek sem kell többé majd félni a Hamásztól és a Hezbollahtól, akkor az az amerikai és izraeli pilótáknak (is) lesz az érdeme.

Az amerikai katonai művelet fedőneve „Epikus harag” volt, s talán nem véletlenül.

Hiszen az események még egy történelmi (metafizikai?) leckét tartogatnak. A zsidóság a napokban – a polgári naptár szerint március 2-án este – fogja ünnepelni purimot, amikor is a bibliai történet szerint Eszter rávette Ashavérus perzsa uralkodót, hogy ne pusztítsa el a zsidó népet, helyette viszont végezze ki Hámánt, a zsidó nép ellenségét, aki a zsidóság elpusztítására tört. Nehéz lenne nem látni a párhuzamot, miszerint a zsidóság – történetesen perzsa – ellenfelét, aki talán Hitler óta a legkomolyabb terveket szőtte a zsidó nép elpusztítására, az izraeli légierő pár nappal purim előtt likvidálta – no persze Trump segítségével. A Szentírás szerint: „Akkor azt mondta Harbóná, az udvarmesterek egyike a királynak: Íme, van egy fa is, amelyet Hámán készített Mordechájnak, aki pedig a király javára szólt. Ott áll Hámán házánál, ötvenkönyöknyi magas. A király azt mondta: Őt magát akasszátok föl rá! Fölakasztották tehát Hámánt a fára, amelyet ő Mordechájnak készített, és megszűnt a király haragja.” (Eszter 7:9-10). Hameneit, akár csak Hámánt, végül arra a fára akasztották fel, amit maga ácsolt ellenfeleinek.

Az izraeli művelet fedőneve pedig „Ordító oroszlán” volt. Most a perzsa oroszlánon – a változást követelő perzsa népen – a sor, hogy éljenek a történelmi lehetőséggel.

