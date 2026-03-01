Irán dzsihádot hirdetett: mostantól nem kegyelmeznek az ellenségnek

Magas rangú iráni vallási vezetők vasárnap dzsihádot hirdetettek az Egyesült Államok és Izrael ellen, miután amerikai–izraeli légicsapásokban életét vesztette Irán legfőbb vezetője, Ali Hamenei - írta a Telegraph.

Pakisztánban legalább kilenc ember meghalt, amikor tüntetők megpróbálták megrohamozni az Egyesült Államok karacsi konzulátusának épületét. A tömeg áttörte az épület falait, miközben azt skandálta: „Halál Izraelre, halál Amerikára”. A pakisztáni félkatonai erők végül visszaszorították a demonstrálókat.