Irán dzsihádot hirdetett: mostantól nem kegyelmeznek az ellenségnek

A brit kormány szerint az eset jól mutatja, mennyire „válogatás nélküli” az iráni megtorlás a hétvégi amerikai–izraeli csapásokat követően.
Egy magas rangú iráni ajatollah kijelentette, a bosszú „a világ minden muszlimjának vallási kötelessége”.
Magas rangú iráni vallási vezetők vasárnap dzsihádot hirdetettek az Egyesült Államok és Izrael ellen, miután amerikai–izraeli légicsapásokban életét vesztette Irán legfőbb vezetője, Ali Hamenei - írta a Telegraph.
Pakisztánban legalább kilenc ember meghalt, amikor tüntetők megpróbálták megrohamozni az Egyesült Államok karacsi konzulátusának épületét. A tömeg áttörte az épület falait, miközben azt skandálta: „Halál Izraelre, halál Amerikára”. A pakisztáni félkatonai erők végül visszaszorították a demonstrálókat.
A tiltakozások nem korlátozódtak Karacsira: a síita többségű, észak-pakisztáni Gilgit–Baltisztán régióban, Skardu városában tüntetők felgyújtották az ENSZ egyik irodáját. Lahorban és a fővárosban, Iszlámábádban is több százan gyűltek össze az amerikai diplomáciai képviseletek közelében; a hatóságok lezárták a diplomáciai negyedhez vezető utakat.
Irakban feketébe öltözött tüntetők próbálták megrohamozni a bagdadi Zöld Zónát, ahol az amerikai nagykövetség is található. A demonstrálók kövekkel dobálták a biztonsági erőket, akik könnygázzal válaszoltak.
Több Irán által támogatott iraki fegyveres csoport bejelentette, hogy nem marad semleges. A befolyásos Kataeb Hezbollah nevű iraki katonai szervezet például közölte: amerikai bázisokat fog támadni, miután két harcosa életét vesztette egy dél-iraki légicsapásban.
Iránban ezrek vonultak utcára a rezsim támogatására. Az ország elnöke, Masoud Pezeshkian a legfőbb vezető megölését „a muszlimok elleni hadüzenetnek” nevezte, és bosszút ígért.
Két magas rangú iráni ajatollah is vallási kötelességnek nyilvánította a megtorlást.
Naser Makarem Shirazi dzsihádra szólított fel Amerika és Izrael ellen, kijelentve: a bosszú „a világ minden muszlimjának vallási kötelessége”. Hossein Noori Hamedani szintén írásban rögzítette, hogy a „mártír vezető vérének megbosszulása” minden muszlim kötelessége.
