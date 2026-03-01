Ft
irán dzsihád muszlim egyesült államok izrael

Irán dzsihádot hirdetett: mostantól nem kegyelmeznek az ellenségnek

2026. március 01. 16:04

Egy magas rangú iráni ajatollah kijelentette, a bosszú „a világ minden muszlimjának vallási kötelessége”.

2026. március 01. 16:04
null

Magas rangú iráni vallási vezetők vasárnap dzsihádot hirdetettek az Egyesült Államok és Izrael ellen, miután amerikai–izraeli légicsapásokban életét vesztette Irán legfőbb vezetője, Ali Hamenei - írta a Telegraph.

Pakisztánban legalább kilenc ember meghalt, amikor tüntetők megpróbálták megrohamozni az Egyesült Államok karacsi konzulátusának épületét. A tömeg áttörte az épület falait, miközben azt skandálta: „Halál Izraelre, halál Amerikára”. A pakisztáni félkatonai erők végül visszaszorították a demonstrálókat.

A tiltakozások nem korlátozódtak Karacsira: a síita többségű, észak-pakisztáni Gilgit–Baltisztán régióban, Skardu városában tüntetők felgyújtották az ENSZ egyik irodáját. Lahorban és a fővárosban, Iszlámábádban is több százan gyűltek össze az amerikai diplomáciai képviseletek közelében; a hatóságok lezárták a diplomáciai negyedhez vezető utakat.

Irakban feketébe öltözött tüntetők próbálták megrohamozni a bagdadi Zöld Zónát, ahol az amerikai nagykövetség is található. A demonstrálók kövekkel dobálták a biztonsági erőket, akik könnygázzal válaszoltak.

Több Irán által támogatott iraki fegyveres csoport bejelentette, hogy nem marad semleges. A befolyásos Kataeb Hezbollah nevű iraki katonai szervezet például közölte: amerikai bázisokat fog támadni, miután két harcosa életét vesztette egy dél-iraki légicsapásban.

Iránban ezrek vonultak utcára a rezsim támogatására. Az ország elnöke, Masoud Pezeshkian a legfőbb vezető megölését „a muszlimok elleni hadüzenetnek” nevezte, és bosszút ígért.

Két magas rangú iráni ajatollah is vallási kötelességnek nyilvánította a megtorlást.

Naser Makarem Shirazi dzsihádra szólított fel Amerika és Izrael ellen, kijelentve: a bosszú „a világ minden muszlimjának vallási kötelessége”. Hossein Noori Hamedani szintén írásban rögzítette, hogy a „mártír vezető vérének megbosszulása” minden muszlim kötelessége.

Nyitókép: Asif HASSAN / AFP

iimre
2026. március 01. 18:16
"canadian-deplorable 2026. március 01. 17:24 Valaki írja már meg intelligens érvekkel, hogy a magyar állítólagos jobboldal miért támogatja a radikális muszlim terror államot, ami mellesleg a baloldal szövetségese, és Sorosék támogatását élvezi. Ésszerű érveket kérek, nem elmebeteg ordítozást." Mire gondolsz egészen konkrétan?
Válasz erre
0
0
hernadvolgyi-2
•••
2026. március 01. 18:14 Szerkesztve
"Szaúd-Arábia támogatja és finanszírozza az iszlamista neofundamentalizmus globális terjedését, amely a saría jogot kívánja érvényesíteni a társadalmakban" Az okos "kanadiás" gyerek, ehhez mit szól?
Válasz erre
0
0
canadian-deplorable
2026. március 01. 18:11
Nagy pofon Iránnak: beismerték, hogy az IRGC (iráni forradalmi gárda) bombázta le tévedésből az iráni iskolát. Nem Amerika, vagy Izrael.
Válasz erre
0
0
Héja
2026. március 01. 17:55
Irán egy ókori teokratikus rendszer. Saját alattvalóit is oda taszította vissza. Ha fenyegtései töredékét beváltja és lezárja a Hormuzi szorost, rakéta és bombazáporba fúl.
Válasz erre
4
0
