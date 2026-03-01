A Fradit emlegetve ünneplik az Újpest-szurkolók a saját vereségüket – ez áll a háttérben

Bohócgól itt, bohócgól ott – legyőzte az ETO az Újpestet, hat ponttal megy a Fradi előtt
A lilák szombaton pont nélkül távoztak Győrből, de a drukkereik közül ezt sokan nem bánják. Az Újpest szurkolói a jó oldalát nézik az ETO elleni vereségnek.
Mint arról szombaton mi is beszámoltunk, az Újpest 2–1-re kikapott idegenben az ETO-tól a labdarúgó NB I 24. fordulójában. A fővárosi klub szurkolói általában kígyót-békát szoktak kiabálni a csapatukra, amikor az vereséget szenved, most azonban némiképp más a helyzet, a drukkerek egy része a vereség jó oldalát nézi.
Nem nehéz kitalálni, hogy az újpesti szimpatizánsok ezúttal miért megbocsátóak: a győriek sorozatban a harmadik győzelmükkel ismét hat pontra növelték az előnyüket a tabella élén a lilák ősi riválisa, a vasárnap a sereghajtó Kazincbarcika ellen (18.45 óra, M4 Sport) pályára lépő Ferencváros előtt.
Az Újpest jelenleg ötpontos távolságra van a kieső helyen álló Diósgyőrtől, és a következő körben a legutóbbi öt bajnoki mérkőzését elveszítő Paksot fogadja. Az ETO a jövő hét végén a négy forduló óta veretlen Zalaegerszeggel játszik idegenben.
