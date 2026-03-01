Ft
ETO FC Fradi Újpest Ferencváros NB I

A Fradit emlegetve ünneplik az Újpest-szurkolók a saját vereségüket – ez áll a háttérben

2026. március 01. 14:09

A lilák szombaton pont nélkül távoztak Győrből, de a drukkereik közül ezt sokan nem bánják. Az Újpest szurkolói a jó oldalát nézik az ETO elleni vereségnek.

2026. március 01. 14:09
null

Mint arról szombaton mi is beszámoltunk, az Újpest 2–1-re kikapott idegenben az ETO-tól a labdarúgó NB I 24. fordulójában. A fővárosi klub szurkolói általában kígyót-békát szoktak kiabálni a csapatukra, amikor az vereséget szenved, most azonban némiképp más a helyzet, a drukkerek egy része a vereség jó oldalát nézi.

Nem nehéz kitalálni, hogy az újpesti szimpatizánsok ezúttal miért megbocsátóak: a győriek sorozatban a harmadik győzelmükkel ismét hat pontra növelték az előnyüket a tabella élén a lilák ősi riválisa, a vasárnap a sereghajtó Kazincbarcika ellen (18.45 óra, M4 Sport) pályára lépő Ferencváros előtt.

  • „Több is lehetett volna ebben a meccsben, de ha ezen a három ponton múlik, hogy a Fradi ne legyen bajnok, akkor legyen!” – írta az Újpest közösségi oldalán egy szurkoló, akinek a hozzászólását több mint 170-en lájkolták. 
  • „Ha a Győr nyeri a bajnokságot, akkor »megérte« ez a malac megpattanó gól a végén” – kommentelte egy másik. 
  • „Jó ez! Milliószor inkább az ETO legyen a bajnok, mint a Fradi!” – jegyezte meg egy harmadik. 
  • „Nagyon szépen leadtuk nekik a három pontot, remélem, meg is nyerik akkor már a Fradi előtt” – adott hangot véleményének egy negyedik. 
  • „Papírforma vereség, balszerencsés góllal. De inkább az ETO legyen a bajnok, mint az FTC!” – jelentette ki egy ötödik.

Az Újpest jelenleg ötpontos távolságra van a kieső helyen álló Diósgyőrtől, és a következő körben a legutóbbi öt bajnoki mérkőzését elveszítő Paksot fogadja. Az ETO a jövő hét végén a négy forduló óta veretlen Zalaegerszeggel játszik idegenben.

Nyitókép: MTI / Krizsán Csaba

ETO FC–Újpest 2–1 – a mérkőzés összefoglalója

