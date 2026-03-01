A Fradit emlegetve ünneplik az Újpest-szurkolók a saját vereségüket – ez áll a háttérben

Mint arról szombaton mi is beszámoltunk, az Újpest 2–1-re kikapott idegenben az ETO-tól a labdarúgó NB I 24. fordulójában. A fővárosi klub szurkolói általában kígyót-békát szoktak kiabálni a csapatukra, amikor az vereséget szenved, most azonban némiképp más a helyzet, a drukkerek egy része a vereség jó oldalát nézi.

Nem nehéz kitalálni, hogy az újpesti szimpatizánsok ezúttal miért megbocsátóak: a győriek sorozatban a harmadik győzelmükkel ismét hat pontra növelték az előnyüket a tabella élén a lilák ősi riválisa, a vasárnap a sereghajtó Kazincbarcika ellen (18.45 óra, M4 Sport) pályára lépő Ferencváros előtt.