Egy, csak egy maradt talpon a vidékről: a Fradi sporttörténelmi bravúrja regionális szinten is kiemelkedik

A playoffba éppen csak becsúszó Dinamo Zagrebet a Fradi által a főtáblán ugyancsak legyőzött belga Genk búcsúztatta 6–4-es összesítéssel, míg a román kirakatcsapat, az egykori Steaua Bucuresti – mai nevén FCSB –, valamint az osztrák bajnok Sturm Graz és az immáron Redzic Damirt is soraiban tudó Red Bull Salzburg el sem érte a rájátszást, így ők valamennyien kéz a kézben búcsúztak a nemzetközi porondtól.

Futottak még: a Konferencia-ligás szomszédok

Ami a harmadik számú kupasorozatot, a Konferencia-ligát illeti, az ukrán Sahtar Donyeck itt főtábla-6.-ként egyenesen bejutott a nyolcaddöntőbe, míg a horvát bajnok Rijeka és a szlovén ezüstérmes Celje a playoffkörből verekedte be magát egyaránt kettős győzelemmel (a ciprusi Omonia Nicosia, valamint a koszovói Drita kárára).

A hazai porondon egyeduralkodó szlovák Slovan Bratislava, valamint az ukrán Dinamo Kijev ezzel szemben még a Kl-ben sem tudott becsúszni a rájátszáskörbe, nem beszélve Bolla Bendegúz együtteséről, az osztrák Rapidról, amely egyetlen pontot összekuporgatva a 36-os főtábla tök utolsó helyén végzett.

Említeni kell még a szlovén aranyérmes Olimpija Ljubljanát, amely már eleve fel sem jutott fel valamelyik európai kupasorozat főtáblájára (a Bajnokok Ligájától a kazah Kajrat Almati, a Kl-től az örmény Noah búcsúztatta).