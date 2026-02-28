Bekövetkezett, amitől mindenki rettegett: Irán elzárta az olaj útját
Most még nagyobb szükség lenne a Barátság kőolajvezetékre.
A szomszédos országok klubjai közül egyedül a magyar bajnok maradt állva az Európa-ligában. A Fradi így jelenleg a régió legmagasabban jegyzett csapatává vált.
Korábban már megvizsgáltuk, hogyan teljesít régiós összevetésben a Ferencváros a szomszédos országok klubjaihoz képest a nemzetközi kupaporondon (röviden: kiválóan), de az európai sorozatok nyolcaddöntőért rendezett rájátszáskörét követően ismét ideje volt kicsit szétnéznünk a térségben. Tavaly év végén ugyanis a Fradi mellett még 11 szomszédos klubcsapat volt versenyben valamelyik sorozatban – ám ez a szám mostanra alaposan lecsökkent.
Az FTC sporttörténelmi sikere még inkább felértékelődik, ha megnézzük a tényt, hogy
az Európa-ligában egyedül a magyar bajnokcsapat maradt állva a térségből
– az El-playoffkörből a Ludogorec testén át túljutó, s a nyolcaddöntőben majd a portugál Bragával találkozó zöld-fehérek ezzel a legmagasabb polcra kerültek a régióból (mivel a BL-főtáblán eleve nem is volt csapat a szomszédos országokból).
Az idén eddig ugyancsak az Európa-ligában vitézkedő szomszédjaink közül a Fradiéhoz hasonló bravúrhoz a szerb bajnok Crvena zvezda járt a legközelebb, ám a belgrádiak az El-rájátszás első meccsének 1–0-s lille-i bravúrsikere után a visszavágót hazai pályán drámai körülmények között, hosszabbítás és egy 99. perces gól után 2–0-ra elbukták; így
a világbajnok sztárcsatárt, a rendes játékidő elején betaláló Olivier Giroud-t is soraiban tudó franciák mentek tovább végül.
A playoffba éppen csak becsúszó Dinamo Zagrebet a Fradi által a főtáblán ugyancsak legyőzött belga Genk búcsúztatta 6–4-es összesítéssel, míg a román kirakatcsapat, az egykori Steaua Bucuresti – mai nevén FCSB –, valamint az osztrák bajnok Sturm Graz és az immáron Redzic Damirt is soraiban tudó Red Bull Salzburg el sem érte a rájátszást, így ők valamennyien kéz a kézben búcsúztak a nemzetközi porondtól.
Ami a harmadik számú kupasorozatot, a Konferencia-ligát illeti, az ukrán Sahtar Donyeck itt főtábla-6.-ként egyenesen bejutott a nyolcaddöntőbe, míg a horvát bajnok Rijeka és a szlovén ezüstérmes Celje a playoffkörből verekedte be magát egyaránt kettős győzelemmel (a ciprusi Omonia Nicosia, valamint a koszovói Drita kárára).
A hazai porondon egyeduralkodó szlovák Slovan Bratislava, valamint az ukrán Dinamo Kijev ezzel szemben még a Kl-ben sem tudott becsúszni a rájátszáskörbe, nem beszélve Bolla Bendegúz együtteséről, az osztrák Rapidról, amely egyetlen pontot összekuporgatva a 36-os főtábla tök utolsó helyén végzett.
Említeni kell még a szlovén aranyérmes Olimpija Ljubljanát, amely már eleve fel sem jutott fel valamelyik európai kupasorozat főtáblájára (a Bajnokok Ligájától a kazah Kajrat Almati, a Kl-től az örmény Noah búcsúztatta).
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt
* * *
Ezt is ajánljuk a témában
Most még nagyobb szükség lenne a Barátság kőolajvezetékre.