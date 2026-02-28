Ft
Ft
12°C
0°C
Ft
Ft
12°C
0°C
02. 28.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 28.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
európa-liga Ferencváros Konferencia-liga FTC

Egy, csak egy maradt talpon a vidékről: a Fradi sporttörténelmi bravúrja regionális szinten is kiemelkedik

2026. február 28. 20:20

A szomszédos országok klubjai közül egyedül a magyar bajnok maradt állva az Európa-ligában. A Fradi így jelenleg a régió legmagasabban jegyzett csapatává vált.

2026. február 28. 20:20
null

Korábban már megvizsgáltuk, hogyan teljesít régiós összevetésben a Ferencváros a szomszédos országok klubjaihoz képest a nemzetközi kupaporondon (röviden: kiválóan), de az európai sorozatok nyolcaddöntőért rendezett rájátszáskörét követően ismét ideje volt kicsit szétnéznünk a térségben. Tavaly év végén ugyanis a Fradi mellett még 11 szomszédos klubcsapat volt versenyben valamelyik sorozatban – ám ez a szám mostanra alaposan lecsökkent.

Fradi-Ludogorec
Fradi-öröm a Ludogorec legyőzése és a sporttörténelmi Európa-liga-továbbjutás után (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

A Fradi kiemelkedik a térségből

Az FTC sporttörténelmi sikere még inkább felértékelődik, ha megnézzük a tényt, hogy 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Itt a legfrissebb közvélemény-kutatás: így áll most a Fidesz és a Tisza Párt

Itt a legfrissebb közvélemény-kutatás: így áll most a Fidesz és a Tisza Párt
Tovább a cikkhezchevron

az Európa-ligában egyedül a magyar bajnokcsapat maradt állva a térségből

 – az El-playoffkörből a Ludogorec testén át túljutó, s a nyolcaddöntőben majd a portugál Bragával találkozó zöld-fehérek ezzel a legmagasabb polcra kerültek a régióból (mivel a BL-főtáblán eleve nem is volt csapat a szomszédos országokból). 

Az idén eddig ugyancsak az Európa-ligában vitézkedő szomszédjaink közül a Fradiéhoz hasonló bravúrhoz a szerb bajnok Crvena zvezda járt a legközelebb, ám a belgrádiak az El-rájátszás első meccsének 1–0-s lille-i bravúrsikere után a visszavágót hazai pályán drámai körülmények között, hosszabbítás és egy 99. perces gól után 2–0-ra elbukták; így 

a világbajnok sztárcsatárt, a rendes játékidő elején betaláló Olivier Giroud-t is soraiban tudó franciák mentek tovább végül.

Olivier Giroud vastagon hozzájárult a Crvena zvezda búcsúztatásához (Fotó: AFP/Pedja Milosavljevic)

A playoffba éppen csak becsúszó Dinamo Zagrebet a Fradi által a főtáblán ugyancsak legyőzött belga Genk búcsúztatta 6–4-es összesítéssel, míg a román kirakatcsapat, az egykori Steaua Bucuresti – mai nevén FCSB –, valamint az osztrák bajnok Sturm Graz és az immáron Redzic Damirt is soraiban tudó Red Bull Salzburg el sem érte a rájátszást, így ők valamennyien kéz a kézben búcsúztak a nemzetközi porondtól.

Futottak még: a Konferencia-ligás szomszédok

Ami a harmadik számú kupasorozatot, a Konferencia-ligát illeti, az ukrán Sahtar Donyeck itt főtábla-6.-ként egyenesen bejutott a nyolcaddöntőbe, míg a horvát bajnok Rijeka és a szlovén ezüstérmes Celje a playoffkörből verekedte be magát egyaránt kettős győzelemmel (a ciprusi Omonia Nicosia, valamint a koszovói Drita kárára). 

A hazai porondon egyeduralkodó szlovák Slovan Bratislava, valamint az ukrán Dinamo Kijev ezzel szemben még a Kl-ben sem tudott becsúszni a rájátszáskörbe, nem beszélve Bolla Bendegúz együtteséről, az osztrák Rapidról, amely egyetlen pontot összekuporgatva a 36-os főtábla tök utolsó helyén végzett.

Említeni kell még a szlovén aranyérmes Olimpija Ljubljanát, amely már eleve fel sem jutott fel valamelyik európai kupasorozat főtáblájára (a Bajnokok Ligájától a kazah Kajrat Almati, a Kl-től az örmény Noah búcsúztatta).

 

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

* * * 

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!