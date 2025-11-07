Szlovákiában és Romániában is irigyek lehetnek a Fradira – ennyi az esély most az El-tavaszra

A Ferencváros labdarúgócsapata eddig kiválóan szerepel az Európa-liga mostani kiírásában, három győzelemmel (Genk 1–0, Salzburg 3–2, Ludogorec 3–1) és egy döntetlennel (Viktoria Plzen 1–1) a tabella harmadik helyén áll a dán Midtjylland és a német Freiburg mögött. A Fradi jó eredményeinek apropójából megvizsgáltuk, hogy a hazánkkal szomszédos országok bajnokcsapatai hogyan teljesítenek ebben az idényben a nemzetközi kupák főtábláin.

„A Fradika ma újra hármat vág, minket csodál az egész világ” – szól a szurkolói ének, s valóban, a Ferencváros mostani eredményeit sok csapat megirigyelheti / Fotó: MTI / Illyés Tibor

A határ menti államok bajnoki címvédői közül

a FCSB (Románia), a Crvena zvezda (Szerbia) és a Sturm Graz (Ausztria) az Európa-ligában,

míg a Slovan Bratislava (Szlovákia), a Dinamo Kijev (Ukrajna) és a HNK Rijeka (Horvátország) a Konferencia-ligában szerepel.

A szlovén bajnoki aranyérmes Olimpija Ljubljana nem jutott fel egyik európai kupasorozat főtáblájára sem (a Bajnokok Ligájából a kazah Kajrat Almati, a Kl-ből az örmény Noah búcsúztatta).