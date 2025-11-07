Szlovákiában és Romániában is irigyek lehetnek a Fradira – ennyi az esély most az El-tavaszra

„Tudom, hogy ez nem teljesen reális” – ezt ígérik a Fradi-játékosok az újabb európai siker után
Szalai Gábor szerint még egy meglepetés vár a Ferencváros szurkolóira.
A román, a szerb és az osztrák bajnok együttvéve eddig 11 pontot szerzett az Európa-ligában, a magyar NB I címvédője egymaga 10-et. A Ferencváros sokkal jobban teljesít a nemzetközi kupák mostani kiírásában, mint a környező országok bajnokcsapatai.
A Ferencváros labdarúgócsapata eddig kiválóan szerepel az Európa-liga mostani kiírásában, három győzelemmel (Genk 1–0, Salzburg 3–2, Ludogorec 3–1) és egy döntetlennel (Viktoria Plzen 1–1) a tabella harmadik helyén áll a dán Midtjylland és a német Freiburg mögött. A Fradi jó eredményeinek apropójából megvizsgáltuk, hogy a hazánkkal szomszédos országok bajnokcsapatai hogyan teljesítenek ebben az idényben a nemzetközi kupák főtábláin.
A határ menti államok bajnoki címvédői közül
A szlovén bajnoki aranyérmes Olimpija Ljubljana nem jutott fel egyik európai kupasorozat főtáblájára sem (a Bajnokok Ligájából a kazah Kajrat Almati, a Kl-ből az örmény Noah búcsúztatta).
Az El-ben a román, a szerb és az osztrák bajnok együttesen eddig egy ponttal szerzett többet (11), mint a Ferencváros egymaga (10).
A Sturm Graz és a Crvena zvezda egy győzelemmel, egy döntetlennel és két vereséggel, négy-négy ponttal áll a tabella 25. és 26. helyén, míg a FCSB egy győzelemmel és három vereséggel, három ponttal csupán a 31. pozícióban szerénykedik. Ugyanakkor illik megemlíteni, hogy a Sturm játszott már mindkét skót sztárcsapattal, a Celtickel (1–2) és a Rangersszel (2–1), a Premier League-ben szereplő Nottingham Foresttel (0–0), valamint a sorozat egyetlen hibátlan csapatával, a Midtjyllanddal (0–2) is, míg a zvezda a két vereségét Portugáliában, a Portótól (1–2) és a Bragától (0–2) szenvedte el, a Celtickel ikszelt (1–1), a francia élvonalbeli Lille-t pedig legyőzte (1–0).
A Konferencia-ligában a szomszédos nemzetek bajnokcsapatai közül eddig a HNK Rijeka teljesít a legjobban (de nem igazán jól), egy győzelemmel, egy döntetlennel és egy vereséggel a 18. a tabellán, a Dinamo Kijev egy győzelemmel és két vereséggel a 24. helyen áll, míg az előző idényben még a Bajnokok Ligájában induló Slovan három vereséggel (Strasbourg 1–2, AZ Alkmaar 0–1, Kuopio PS 1–3) rajtolt, és csak a 34. pozícióban jegyzik. Ugyanitt, a Kl-ben a Celje – amely a szlovén bajnokság előző kiírásában negyedik lett – még hibátlan.
A Ferencváros – a football-coefficient.eu összesítése szerint – eddig 13,3 millió eurót (5,1 milliárd forint) keresett a nemzetközi porondon ebben az évadban, a Football Meets Data elemzése alapján pedig immár 99 százalékban biztosra vehető, hogy bejut az egyenes kieséses szakaszba (arra, hogy az első nyolcban végez, s így automatikusan kvalifikálja magát a nyolcaddöntőbe, jelenleg 32 százalék az esély). További érdekesség, hogy
a selejtezőket is beleszámítva ebben a szezonban csak a Midtjylland (9 győzelem) és a Braga (8) nyert több nemzetközi meccset a Fradinál (7).
Ahhoz azonban, hogy a Ferencváros megőrizze előkelő pozícióját az Európa-liga tabelláján, a folytatásban az eddigieknél is nagyobb bravúrokra lesz szüksége, hiszen játszik még a török Fenerbahcéval (november 27.), a skót Rangersszel (december 11.), a görög Panathinaikosszal (január 22.) és az angol Nottinghammel (január 29.) is.
Nyitókép: MTI / Illyés Tibor
