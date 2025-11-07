Ft
11. 07.
péntek
Történelmi nap: percről percre frissülő tudósításunk Orbán Viktor amerikai útjáról

UEFA Európa Liga Fradi Slovan Bratislava Sturm Graz Ferencváros FCSB Crvena zvezda FTC

Szlovákiában és Romániában is irigyek lehetnek a Fradira – ennyi az esély most az El-tavaszra

2025. november 07. 12:49

A román, a szerb és az osztrák bajnok együttvéve eddig 11 pontot szerzett az Európa-ligában, a magyar NB I címvédője egymaga 10-et. A Ferencváros sokkal jobban teljesít a nemzetközi kupák mostani kiírásában, mint a környező országok bajnokcsapatai.

2025. november 07. 12:49
null

A Ferencváros labdarúgócsapata eddig kiválóan szerepel az Európa-liga mostani kiírásában, három győzelemmel (Genk 1–0, Salzburg 3–2, Ludogorec 3–1) és egy döntetlennel (Viktoria Plzen 1–1) a tabella harmadik helyén áll a dán Midtjylland és a német Freiburg mögött. A Fradi jó eredményeinek apropójából megvizsgáltuk, hogy a hazánkkal szomszédos országok bajnokcsapatai hogyan teljesítenek ebben az idényben a nemzetközi kupák főtábláin.

Ferencváros, Európa-liga, Fradi, FTC, Európa
„A Fradika ma újra hármat vág, minket csodál az egész világ” – szól a szurkolói ének, s valóban, a Ferencváros mostani eredményeit sok csapat megirigyelheti / Fotó: MTI / Illyés Tibor

A határ menti államok bajnoki címvédői közül 

  • a FCSB (Románia), a Crvena zvezda (Szerbia) és a Sturm Graz (Ausztria) az Európa-ligában, 
  • míg a Slovan Bratislava (Szlovákia), a Dinamo Kijev (Ukrajna) és a HNK Rijeka (Horvátország) a Konferencia-ligában szerepel. 

A szlovén bajnoki aranyérmes Olimpija Ljubljana nem jutott fel egyik európai kupasorozat főtáblájára sem (a Bajnokok Ligájából a kazah Kajrat Almati, a Kl-ből az örmény Noah búcsúztatta).

Az El-ben a román, a szerb és az osztrák bajnok együttesen eddig egy ponttal szerzett többet (11), mint a Ferencváros egymaga (10).

A Sturm Graz és a Crvena zvezda egy győzelemmel, egy döntetlennel és két vereséggel, négy-négy ponttal áll a tabella 25. és 26. helyén, míg a FCSB egy győzelemmel és három vereséggel, három ponttal csupán a 31. pozícióban szerénykedik. Ugyanakkor illik megemlíteni, hogy a Sturm játszott már mindkét skót sztárcsapattal, a Celtickel (1–2) és a Rangersszel (2–1), a Premier League-ben szereplő Nottingham Foresttel (0–0), valamint a sorozat egyetlen hibátlan csapatával, a Midtjyllanddal (0–2) is, míg a zvezda a két vereségét Portugáliában, a Portótól (1–2) és a Bragától (0–2) szenvedte el, a Celtickel ikszelt (1–1), a francia élvonalbeli Lille-t pedig legyőzte (1–0).

Matematikailag szinte már biztos a Ferencváros továbbjutása

A Ferencváros – a football-coefficient.eu összesítése szerint – eddig 13,3 millió eurót (5,1 milliárd forint) keresett a nemzetközi porondon ebben az évadban, a Football Meets Data elemzése alapján pedig immár 99 százalékban biztosra vehető, hogy bejut az egyenes kieséses szakaszba (arra, hogy az első nyolcban végez, s így automatikusan kvalifikálja magát a nyolcaddöntőbe, jelenleg 32 százalék az esély). További érdekesség, hogy 

a selejtezőket is beleszámítva ebben a szezonban csak a Midtjylland (9 győzelem) és a Braga (8) nyert több nemzetközi meccset a Fradinál (7).

 

Ahhoz azonban, hogy a Ferencváros megőrizze előkelő pozícióját az Európa-liga tabelláján, a folytatásban az eddigieknél is nagyobb bravúrokra lesz szüksége, hiszen játszik még a török Fenerbahcéval (november 27.), a skót Rangersszel (december 11.), a görög Panathinaikosszal (január 22.) és az angol Nottinghammel (január 29.) is.

Nyitókép: MTI / Illyés Tibor

FTC–Ludogorec 3–1 – a mérkőzés összefoglalója

