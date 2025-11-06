Ft
európa-liga Fradi Ferencváros

Elképesztő magasságokban a Fradi – mutatjuk, mit eredményezett a többi csapat meccse

2025. november 06. 22:58

A Ferencváros későbbi ellenfelei közül csak egy tudott nyerni. A Fradit már a dobogón találjuk.

2025. november 06. 22:58
null

Ahogyan arról beszámoltunk, a Ferencváros labdarúgócsapata hazai pályán 3–1-re legyőzte a bolgár Ludogorecet az Európa-liga-alapszakasz 4. fordulójában. A Fradi így féltávnál tíz ponttal áll, ráadásul a többi mérkőzés alakulásának köszönhetően egészen a harmadik helyre felugrott.

Ismét nyert a Fradi, és már a harmadik
Ismét nyert a Fradi, és már a harmadik (Fotó: Purger Tamás/MTI/MTVA)

  • 5. forduló: Fenerbahce (idegenben)
  • 6. forduló: Rangers (otthon)
  • 7. forduló: Panathinaikosz (otthon)
  • 8. forduló: Nottingham Forest (idegenben)

Ezek a csapatok közül csak a Rafael Benítez vezette görög Panathinaikosz tudott nyerni, amely idegenben a Malmőt győzte le. A török Fenerbahce és az angol Nottingham Forest is csak döntetlent játszott, míg a Rangers újból kikapott, így négy vereséggel a tabella utolsó helyén áll.

A Ferencvárost csak a 12 pontos dán Midtjylland és a szintén tízpontos német Freiburg előzi meg. A még továbbjutó, 24. helyen álló Bologna ötpontos.

Az első nyolc helyezett automatikusan bejut a legjobb 16 közé.

Labdarúgó Európa-liga
Alapszakasz, 4. forduló
Salzburg (osztrák)–Go Ahead Eagles (holland) 2–0
Basel (svájci)–FCSB (román) 3–1
Midtjylland (dán)–Celtic (skót) 3–1
Utrecht (holland)–Porto (portugál) 1–1
Crvena zvezda (szerb)–Lille (francia) 1–0
Dinamo Zagreb (horvát)–Celta Vigo (spanyol) 0–3
Malmö (svéd)–Panathinaikosz (görög) 0–1
Nice (francia)–Freiburg (német) 1–3
Sturm Graz (osztrák)–Nottingham Forest (angol) 0–0
Ferencváros–Ludogorec (bolgár) 3–1
Aston Villa (angol)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli) 2–0
Bologna (olasz)–Brann Bergen (norvég) 0–0
Viktoria Plzen (cseh)–Fenerbahce (török) 0–0
PAOK (görög)–Young Boys (svájci) 4–0
Rangers (skót)–AS Roma (olasz) 0–2
Real Betis (spanyol)–Lyon (francia) 2–0
Braga (portugál)–Genk (belga) 3–4
VfB Stuttgart (német)–Feyenoord (holland) 2–0

Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

