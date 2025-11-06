Elképesztő magasságokban a Fradi – mutatjuk, mit eredményezett a többi csapat meccse

A Ferencvárost csak a 12 pontos dán Midtjylland és a szintén tízpontos német Freiburg előzi meg. A még továbbjutó, 24. helyen álló Bologna ötpontos.

Az első nyolc helyezett automatikusan bejut a legjobb 16 közé.

Labdarúgó Európa-liga

Alapszakasz, 4. forduló

Salzburg (osztrák)–Go Ahead Eagles (holland) 2–0

Basel (svájci)–FCSB (román) 3–1

Midtjylland (dán)–Celtic (skót) 3–1

Utrecht (holland)–Porto (portugál) 1–1

Crvena zvezda (szerb)–Lille (francia) 1–0

Dinamo Zagreb (horvát)–Celta Vigo (spanyol) 0–3

Malmö (svéd)–Panathinaikosz (görög) 0–1

Nice (francia)–Freiburg (német) 1–3

Sturm Graz (osztrák)–Nottingham Forest (angol) 0–0

Ferencváros–Ludogorec (bolgár) 3–1

Aston Villa (angol)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli) 2–0

Bologna (olasz)–Brann Bergen (norvég) 0–0

Viktoria Plzen (cseh)–Fenerbahce (török) 0–0

PAOK (görög)–Young Boys (svájci) 4–0

Rangers (skót)–AS Roma (olasz) 0–2

Real Betis (spanyol)–Lyon (francia) 2–0

Braga (portugál)–Genk (belga) 3–4

VfB Stuttgart (német)–Feyenoord (holland) 2–0